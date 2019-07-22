Пришел с дождями

22.07.19 12:44

© РИА Новости. Владимир Федоренко

Interfax-Russia.ru - Режим ЧС введен в Зейском районе Приамурья после циклона. Дожди подтопили около 50 придомовых участков и несколько автодорог.

Власти Зейского района Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования из-за подтопления дорог, вызванных сильными ливнями.

"С 21 июля на территории Зейского района распоряжением главы района (Дмитрия Василенко - ИФ) введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с выпадением обильных осадков подтоплены автомобильные дороги", – сообщили в районной администрации.

Как в свою очередь сообщили в ГУ МЧС по Приамурью, дожди размыли в Зейском районе пять участков автодорог. В частности, нарушено сообщение между городом Зеей и поселком Огорон – вода вышла на асфальт на 1-ом и 10 км. Пока что туда в населенный пункт можно добраться только железнодорожным транспортом.

"Еще один участок перемыт на дороге между поселками Золотая гора и Береговой, однако на 33 км от Золотой горы с поселком Береговой есть паромное сообщение. В изоляции из-за дождевого паводка оказался только один населенный пункт – поселок Гулик", – говорится в сообщении регионального управления ведомства.

Также размыт участок на автотрассе Зея-Поляковский на 21 км от Зеи.

Кроме того, как сообщили в управлении МЧС, из-за сильных дождей в Зее также подтоплены 24 придворовых территории, а в селе Овсянка вода зашла на 12 участков (по данным правительства – на 49). В настоящее время специалисты откачивают с них воду. Всего в ликвидации последствий дождевого паводка в Зейском районе принимает участие 54 человека, также задействовано 12 единиц техники.

Как заверили в региональном управлении министерства чрезвычайных ситуаций, паники из-за циклона в Зейском районе, все социально значимые объекты расположенных здесь поселков работают в штатном режиме. На случай ухудшения ситуации в населенных пунктах создан запас продовольствия, медикаментов и горюче-смазочных материалов, которых должно хватить на 10 дней.

Мощный циклон, сопровождаемый ливнями и ураганным ветром, обрушился на Амурскую область 20 июля. Больше всего от разгула стихии пострадал Зейский район. Только за день 20 июля и ночь 21 июля здесь выпало 142 мм осадков (больше месячной нормы). Самый сильный ливень, по информации местных властей, прошел в поселке Дугда – там выпало 86 мм осадков. Еще 84 мм осадков выпала в поселке Береговой.

"В целом по Амурской области: если смотреть осадки, которые выпали 20 июля днем и 21 июля ночью, то в Тындинском отмечено 33 мм, в Сковородинском районе, в районе поселка Ерофей-Павлович - 61 мм. За день воскресенья и ночь понедельника выделяется село Поярково Михайловского района региона - 84 мм, а также Тыгда Магдагачинского района - 83 мм осадков", – сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель администрации района.

По его словам, осадков не было только в Усть-Нюкже (Тындинский район), Норске и Февральске (Селемджинский район).

Больше прочего из-за прохождения циклона в Приамурье пострадала дорожная инфраструктура. Дожди повредили две автодороги в Мазановском районе (подтопление произошло на 73 км трассы "Новокиевский Увал – Серышево" из-за подъема уровня воды в реке Каменушке и на 94 км дороги "Введеново – Февральск"). В настоящее время на обоих участках ведутся ремонтные работы.

Также из-за сильных дождей утром 21 июля произошел провал дорожного полотна на 834 км федеральной трассы Р-297 "Амур".

"В результате на участке произошло ДТП с участием легкового автомобиля, есть пострадавшие. Одному человеку оказана медицинская помощь на месте, второй доставлен в больницу. На месте ЧП выставлены посты ГИБДД, ведутся восстановительные работы", – сообщили в ГУ МЧС по региону.

К настоящему времени часть провала рабочие уже засыпали. Всего в ликвидации последствий происшествия задействованы 46 человек и 26 единиц техники.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток – 22 и 23 июля – на территории области сохранится дождливая погода.

"В настоящее время все реки области находятся в коренных руслах. При выпадении обильных осадков 23-24 июля и формировании дождевого паводка прогнозируется резкий подъем уровней воды в малых реках. На особом контроле – бассейн реки Селемджи и река Правый Уркан в Зейском районе. Не исключены подъемы уровней воды в южных районах области", – сообщили в правительстве региона со ссылкой на Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Так, 21 июля на реке Правый Уркан в Зейском районе уровень воды составил 285 см. В связи с большим количеством выпавших осадков ожидается подъем уровня воды на 3,5-4 м 23 июля до отметки 640-700 см (опасное явление 670 см).

По данным местных властей, для сбора и анализа информации о складывающейся в паводковой обстановке в Главном управлении МЧС РФ по Амурской области развернут оперативный штаб. Всего в ликвидации последствий прохождения циклона на территории региона участвует более 100 человек, используется 40 единиц техники.

Вместе с тем, сильные ливни пройдут 22-23 июля и в Приморье – их принес тайфун "Данас", пришедший в регион со стороны Северной Кореи.

"На территории западных, юго-западных районов осадки прогнозируются во второй половине ночи 22 июля. Под воздействие попадут: Уссурийский городской округ, Надеждинский, Октябрьский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский муниципальные районы, ожидаются осадки количеством от 30 до 50 мм за 12 часов и менее, на территории Хасанского муниципальных с количеством до 80 мм. В данных районах ожидаются подтопления пониженных участков местности, сельхозугодий, хозяйственных объектов, участков дорог интенсивным ливневым и речным стоком, аварии на ЛЭП, связанные с подмывом ЛЭП и линий связи, нарушения в работе системы ЖКХ", – сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

В Находкинском, Партизанском и Дальнегорском городских округах, а также Партизанском, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском, Тернейском районах Приморья ливни начались утром 22 июля. Дожди сопровождаются сильным ветром 15-17 м/с, на побережье – до 25 м/с.

"Как ожидается, 23 июля циклон покинет территорию края. В регионе сохранится выпадение локальных осадков обусловленных влиянием атмосферных фронтов вплоть до 26 июля", – сообщили также в ГУ МЧС по Приморью.

Обозреватель Наталья Пономарева

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