Экокомплекс раздора

22.07.19 13:42

Interfax-Russia.ru – Первый экокомплекс по переработке промышленных отходов может появиться в Ростовской области. Местные жители требуют найти для него другое место.

В апреле 2019 года в СМИ появилась информация о планах по строительству возле станицы Кировская (Кагальницкий район, Ростовская область) комплекса по переработке промышленных отходов 4-5 класса (пластик, резина, отработанные масла, нефтесодержащие грунты, строительный мусор) общей площадью около 11 гектаров и мощностью переработки до 40 тыс. тонн отходов в год. Новость вызвала много споров, и на данный момент власти, бизнес и жители не смогли найти компромисс.

Как рассказал Interfax-Russia.ru глава Кагальницкого района Игорь Грибов, инициатор проекта – ООО "Донэкопром" – организовало информационную встречу с жителями станицы, а в мае 2019 года в соответствии с законодательством представило проект на общественных слушаниях. Параллельно в социальных сетях появилась группа противников строительства предприятия, а в дальнейшем – инициативная группа, состоящая из местных жителей. При этом, по словам Грибова, многие люди были уверены, что в Кагальницком районе будет строиться полигон по переработке коммунальных отходов.

"Мы с самого начала призывали противников проекта разобраться в проблеме, а не устраивать пикеты и митинги, на которых рассказывается, как все плохо, а люди этому верят. Но инициативная группа решила не останавливаться. Они начали настоящую агитационную кампанию, распространяя среди населения недостоверную информацию. Ее итогом стало обращение к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. И ситуация вышла на совершенно другой уровень", – рассказал Грибов.

Основные претензии жителей станицы к экокомплексу свелись к близости предприятия от населенного пункта (640 метров при минимальных в соответствии с законом 500 метрах), возможном нахождении на месте строительства комплекса скотомогильников и родников. Также у жителей возникли вопросы к тому, что часть промышленных отходов будет захоронена на территории предприятия: проект предполагает, что на 5,7 гектарах расположится сам производственный комплекс, а еще около 5 гектаров будет использовано под размещение полигона для захоронения отходов.

Как отметил Грибов, окончательного решения о строительстве экокомплекса ни на момент появления в СМИ информации о проекте, ни сейчас нет. Инвестору необходимо пройти все процедуры согласования: начиная от общественных слушаний и заканчивая экологической и общестроительной экспертизами.

"Причем экологическая экспертиза – это полномочия федеральных властей. Она проводится в Москве. Все документы, которые мы выдавали (проект, расположение будущего предприятия и характеристики земель, на которых его планируется разместить), соответствуют закону. Вот инвестор получил по конкурсу земельный участок, за свои деньги изготавливает проектно-сметную документацию. Как я могу ему запретить, если он не нарушает закона?", – говорит Грибов.

По решению губернатора Ростовской области Василия Голубева была создана рабочая группа, которая с конца мая занимается вопросами строительства экокомплекса в станице Кировской. В нее вошли представители инициативной группы жителей, ОНФ, областных и федеральных органов власти, а также компании-инвестора. Рабочая группа уже провела несколько совещаний.

Возглавивший рабочую группу министр природных ресурсов региона Михаил Фишкин сообщил Interfax-Russia.ru, что по итогам исследований, инициированных общественниками и чиновниками, на месте предполагаемого строительства экокомплекса скотомогильники и родники не обнаружены.

"В соответствии с решением рабочей группы специалистами Минприроды Ростовской области, управления ветеринарии Ростовской области, ФГБУ "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 19 июня проведено обследование участка. По результатам обследования родники, а также захоронения биологических отходов (в том числе сибиреязвенные) не выявлены", – сказал Фишкин.

Министр подчеркнул, что в ближайшее время будут рассмотрены предложения инициативной группы по внесению изменений в законодательство в части размещения полигонов твердых коммунальных и промышленных отходов и их удаленности от населенных пунктов.

В свою очередь член рабочей группы, житель станицы Кировская Юрий Попов усомнился в том, что на всей территории, которую планируется отдать под строительство предприятия, были проведены всесторонние исследования.

"Заявлялось, что для исследований делались буровые скважины, специалисты выезжали на место. Они указали точки, где эти скважины должны быть, а там растет кустарник и вообще нога человека не ступала. Сейчас мы разбираемся, откуда брались эти данные (по исследованиям – ИФ). Ну и инициативная группа пытается сделать свои экспертизы. Поэтому мы ждем. В первых числах августа пройдет новое совещание, и там мы будем снова поднимать эти вопросы", – сообщил Попов Interfax-Russia.ru.

Он отметил, что людей в станице Кировская волнует не только местоположение будущего предприятия, но также и тот факт, что весь грузопоток перерабатывающего комплекса будет проходить через сам населенный пункт. По мнению Попова, опасения вызывают роза ветров и перспективы предприятия после того, как весь полигон будет полностью заполнен промышленными отходами, которые не подлежат переработке.

"Там, грубо говоря, всего 11 гектаров. Сейчас они завезут (промышленные отходы – ИФ) и уедут оттуда, а нам это все останется. А потом или вода пойдет, или ветрами будет раздувать. Вы понимаете, если на расстоянии 500-600 метров от вашего дома предприятие, это все равно влечет за собой последствия, а у нас роза ветров как раз оттуда, с восточной стороны. Тем более, что вокруг этой территории – земли сельхозназначения. Это может привести к тому, что часть из них выйдет из сельхозоборота", – сказал Попов.

Представители инициативной группы утверждают, что в этом месте ветер дует в северо-восточном направлении, то есть в сторону населенного пункта. При этом, по данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, которые были озвучены в ходе одного из заседаний рабочей группы, на северо-восточное направление приходится около 12% ветров.

Директор по развитию ООО "Донэкопром" Дмитрий Афонин сообщил Interfax-Russia.ru, что все требования санитарно-защитной зоны, которые определяют расстояние от жилья до экокомплекса, соблюдены. При этом, по его словам, производство не имеет ничего общего с полигоном отходов в привычном понимании, а захоронению здесь подлежат промышленные отходы, которые невозможно переработать, не выше 4-5 уровня опасности.

"Активисты считают, что санитарно-защитная зона должна быть около 10 км. Но есть требования закона. Мы строго следуем им. Более того, при необходимых 500 метрах от населенного пункта мы предусмотрели 640 метров. Хотел бы отметить, что полигон – это современное производство, это не свалка, а сложное техническое сооружение с отводом фильтрата, очистительными сооружениями, многослойной двухметровой изоляцией из бентонитовых матов. Проект предусматривает соблюдение самых жестких норм безопасности", – рассказал Афонин.

Он подчеркнул, что проектирование и все мероприятия, связанные со строительством комплекса до решения проблемных вопросов, полностью приостановлены. А прокуратура Ростовской области обязала районные власти и инициатора проекта провести общественные слушания по вопросу о строительстве экокомплекса.

"Получается, что мы провели предварительные слушанья, на них было около 1 тыс. человек, из которых выделилась группа активистов. Прокуратура сказала, что это неполноценные слушания, надо провести в соответствии со всеми требованиями закона. Сейчас мы готовимся к этому. Если есть какие-то недостатки, будем их устранять. Но пока получается, что активистам просто не нравится наше соседство", – говорит Афонин.

Министр природных ресурсов Михаил Фишкин уточнил Interfax-Russia.ru, что администрация Кагальницкого района в настоящее время должна разработать нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок проведения общественных слушаний.

"Все проблемные вопросы, связанные со строительством экокомплекса, рассматриваются всесторонне", – резюмировал Фишкин.

За ситуацией внимательно следят и в бизнес-сообществе: глава Ассоциации защиты бизнеса (АЗБ) Александр Хуруджи в разговоре с корреспондентом Interfax-Russia.ru выразил уверенность в том, что в случае соответствия проекта всем нормам безопасности, преград для его строительства быть не должно. Он также призвал власти Ростовской области принять по данному вопросу объективное решение. При этом Хуруджи назвал "подозрительной" протестную активность по поводу реализации данного проекта.

"Бизнесмен соблюдает нормы, начинает проектировать, делает изыскания, несет огромные затраты. Потом вдруг неожиданно сразу появляется 3 тыс. человек активистов и единая, очень организованная форма протеста. Мы когда получили данный сигнал, сразу обратили внимание, что для таких небольших территорий собрать такое количество людей, которые против, не так-то просто", – сказал Хуруджи.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе правительства Ростовской области, в настоящее время инвестор проекта рассматривает альтернативные площадки для его размещения, которые были предложены министерством экономического развития региона. По словам директора по развитию ООО "Донэкопром" Дмитрия Афонина, компания прорабатывает все альтернативные варианты размещения.

"Нам предложили поискать более удаленное и удобное для всех место. Мы не отказываемся. Я взял этот перечень и уже 15 участков проработано. Но, к сожалению, многие из них нам уже знакомы. И они не подходят под наш вид деятельности. Площадку, соответствующую всем нормам и требованиям, мы искали три года. Главное, что население пытается нас услышать, а мы в ответ пытаемся рассматривать другие потенциальные варианты", – сказал Афонин.

Член рабочей группы по вопросу строительства экокомплекса возле станицы Кировская Юрий Попов также заявил, что необходимо найти выход из сложившейся ситуации.

"Мы не против проекта, завод нужен, но его следует перенести. Однозначно надо искать выход из этого положения. Народ не даст здесь строить. Мы предлагали: вот она Азовская промышленная зона, где будет ставиться полигон по государственной программе, можно построить комплекс поближе к ней, потому что там как раз расположены земли, не очень пригодные для сельского хозяйства", – говорит Попов.

В свою очередь глава Кагальницкого района Игорь Грибов считает идею переноса экокомплекса не очень удачной. По его мнению, где бы предприятие не находилось, появятся люди, которые будут недовольны соседством с перерабатывающим комплексом.

"Сейчас мусорная тема на слуху. И мы видим, что происходит: например планировали строить полигон в одном месте, люди вышли с протестами, его перенесли – и теперь недовольны другие. Снова пойти навстречу и поменять место – снова будут недовольные, которые скажут: стройте, где угодно, хоть на Марсе, только не у нас", – считает Грибов.

Против переноса проекта в другое место выступил и глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. Он считает, что подобные инициативы могут негативно отразиться на инвестиционном климате Ростовской области.

"Предложения "давай перенесем туда" ставит вопрос об ответственности власти и последовательности принятия решений. А это впоследствии может негативно влиять на состояние инвестклимата в регионе. Кто возместит затраты бизнеса на разработку проекта? И любой другой предприниматель при принятии решения об открытии производство будет обращать внимание на такие знаки", – сказал Хуруджи.

По данным компании "Донэкопром", в настоящее время в России 90% объектов обращения с отходами являются устаревшими и не соответствуют современным требованиям и нормам. При этом, если новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая введена с 1 января 2019 года, предполагает строительство новых современных объектов, то ситуация с переработкой промышленных отходов гораздо хуже: в стране на данный момент существует всего несколько экотехнопарков, которые специализируются на такой переработке. Принцип работы экотехнопарка сводится к максимальной переработке отходов и получению вторичного сырья. При этом та часть отходов, которая не подлежит переработке, должна быть либо максимально обезврежена, либо захоронена.

Обозреватель Андрей Пономарев

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