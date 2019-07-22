Единая денежная единица

22.07.19 15:04

© РИА Новости. Алексей Даничев

Interfax-Russia.ru – Совфед выступает за создание единой валюты с Белоруссией. В Белоруссии ее введение считают финальным этапом интеграции.

Минск и Москва активно обсуждали идею введения единой валюты почти 10 лет. Соглашение между Белоруссией и РФ о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра Союзного государства было подписано в ноябре 2000 года, вступив в силу 31 мая 2001 года.

Соглашение предусматривало, что с 1 января 2005 года роль единой денежной единицы Союзного государства будет выполнять российский рубль. Однако позже Минск отказался от введения российского рубля, мотивируя отсутствие равных условий для экономических субъектов.

С идеей реанимировать обсуждение создания единой валюты выступил в декабре 2018 года на Совете министров Союзного государства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Россия готова и дальше углублять интеграцию с Белоруссией вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и других органов. В этом случае, отметил Медведев, можно проводить единую политику в области налогов, цено- и тарифообразования.

В марте 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что теоретически не возражает против создания в Союзном государстве единой валюты, но она должна представлять собой не российский или белорусский рубль, а "общий рубль".

При этом, по его словам, ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты в Союзном государстве является проблема эмиссионного центра, который белорусский лидер предложил организовать в Санкт-Петербурге.

"Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город – Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет", – заявил Лукашенко.

Со своей стороны в Кремле напомнили, что единая валюта предусмотрена в союзном договоре России и Белоруссии, а детали и конкретика – это предмет для дальнейшего обсуждения, в том числе экспертным сообществом.

"Существуют соответствующие рабочие группы, о необходимости продолжения разговора в рамках этих рабочих групп говорили президенты РФ и Белоруссии во время недавнего общения в Сочи", – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что алгоритм действий прописан в приложениях к подписанному союзному договору.

"Нужна ли нюансировка в последовательности (реализации этого алгоритма), еще что-то – это все темы, которые могут и должны обсуждаться в рамках союзнических отношений, которые существуют между Москвой и Минском (…) Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы продвигаемся дальше по пути союзного строительства", – отметил Песков.

Позже государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота предложил ввести вопрос создания единой валюты двух стран – общего рубля в повестку заседаний недавно созданной рабочей группы по белорусско-российской интеграции и решению спорных вопросов.

"Никаких решений на этот счет не принято, никаких отдельных переговоров не ведется. Возможно, эта тема будет предметом обсуждения рабочей группы", – сказал он в интервью "Известиям".

При этом он напомнил, что в настоящее время в двусторонних расчетах на долю российского рубля приходится 80%. Однако он не считает целесообразным использование административного ресурса для перевода остальных расчетов в рубли.

"Это же насильно не сделаешь. Есть хозяйствующие субъекты, которые должны быть заинтересованы в том, чтобы перейти на рублевые платежи. Но там, где удобнее платить в валюте, платят в валюте. Это естественный процесс", – отметил Рапота.

Белоруссия и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, с белорусской – министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

В мае Орешкин подтвердил, что Россия и Белоруссия обсуждают вопрос создания единой валюты в рамках переговоров по углублению интеграции в рамках Союзного государства. При этом, по его словам, о позициях стран по единой валюте говорить еще рано.

"Тут наша задача – собрать развилки, которые есть. Вопрос единых валют – это вопрос Центральных банков. ЦБ и в России, и в Белоруссии независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президентов", – добавил министр.

В ЦБ в свою очередь отметили, что переговоры России с Белоруссией о создании единой валюты пока находятся в начальной стадии.

Со своей стороны Национальный банк Белоруссии (НББ) напомнил свою позицию относительно возможности создания единой валюты, как финального этапа интеграции.

"Мы считаем, и об этом свидетельствует опыт ЕС, что введение единой валюты может быть только логическим, завершающим этапом любой интеграции, когда созданы все необходимые экономические условия, равные возможности для субъектов хозяйствования", – заявил заместитель председателя правления НББ Сергей Калечиц.

Зампред НББ считает, что в основе создания единой валюты должны лежать равные права центробанков в сфере денежно-кредитной политики.

"Любая единая валюта должна отвечать интересам всех сторон, для которых она будет действовать, и должна основываться на равных правах, возможностях банков в отношении денежно-кредитной политики и самой этой валюты", – сказал он.

При этом Калечиц подтвердил обсуждение вопросов по единой валюте на уровне центробанков двух стран.

"Вопросы могут обсуждаться любые, но это не значит, что кто-то завтра введет какую-то единую валюту", – добавил замглавы НББ.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что развитие союза Белоруссии и Росси потребует в будущем одинаковых подходов к налогообложению и единой валюты.

"Никто в России никогда не говорил и не поднимает тему создания единого государства. Нет, это союз государств. Но это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающейся экономики - потому что интегрироваться иначе очень сложно. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что очень трудно с разными валютами определять финансово-денежную, валютную и иную политику. Это союз, где должны быть одинаковые подходы к системе налогообложения", – сказала Матвиенко в интервью телеканалу ОНТ.

Спикер также напомнила, что со времени заключения договора прошло уже 20 лет, и нужно понять, что делать дальше.

"В этом году мы отмечаем 20-летие союзного договора. Это то время, когда мы должны осмыслить, как мы прошли этот путь, чего мы добились, на какой точке мы находимся и что нам нужно делать дальше", – заметила спикер верхней палаты российского парламента.

Матвиенко также подчеркнула, что "неразрешимых проблем между Россией и Беларусью не существует, они всегда находят свое решение".

Обозреватель Анастасия Николаева

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