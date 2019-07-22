Санкции для авторитета

22.07.19 16:26

© РИА Новости. Сергей Аверин

Interfax-Russia.ru – Украина может ввести санкции против РФ за выдачу паспортов жителям Донбасса. Эксперты считают, что существенного ущерба России это не принесет.

Власти Украины в ответ на выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик могут ввести национальные санкции в отношении России.

"Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", - сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 21 июля, отвечая на вопрос, готова ли Украина ввести национальные санкции за паспортизацию РФ жителей Донбасса.

Однако Украина и ранее вводила национальные санкции против России, и практический эффект от них был невелик. То же самое будет и в этот раз, сказал Interfax-Russia.ru ведущий научный сотрудник Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС, член научного совета Российской ассоциации политической науки Сергей Беспалов.

"Санкции со стороны Украины были в самом начале, в 2014 году, и касались запрета поставок компонентов для производства вооружения в Россию. Традиционно многие наши предприятия военно-промышленного комплекса были связаны с украинскими заводами, пользовались их комплектующими, но ценой больших инвестиций, больших усилий в последние годы Россия эту зависимость преодолела", – рассказал эксперт.

Он отметил, что и в других сферах российские предприятия, которые были тесно связаны с украинскими организациями, либо наладили собственное производство в России, либо переориентировались на Китай и других производителей. Поэтому, заявил Беспалов, у Украины никаких возможностей ввести в отношении России "сколько-нибудь чувствительные санкции давным-давно уже не осталось".

Более того, собеседник Interfax-Russia.ru заметил, что призвать страны Европы ввести новые санкции против РФ Украина тоже вряд ли сможет.

"Что касается того, способны ли они побудить своих западных партнеров, как они любят говорить, к новым санкциям – это мне кажется в высшей степени сомнительным. Особенно в рамках последних действий Парламентской Ассамблеи совета Европы (возвращение российской делегации – ИФ). О каких-то новых санкциях в отношении России, по крайней мере от европейских стран, говорить не приходится", – пояснил Беспалов.

Поэтому, считает эксперт, данное заявление украинского руководства о санкциях против России является "сотрясанием воздуха". Впрочем, сейчас власти Украины могут только ограничить пассажирские перевозки, на что украинские должностные лица неоднократно намекали ранее, хотя потом эти заявления публично опровергались из-за недовольства украинцев.

"Может, какие-то иные решения такого рода. Но, повторю, ничего существенного, ничего реально чувствительного для России они сделать в принципе не способны", – заключил он.

Между тем, президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов считает, что Украина не сможет помешать паспортизации жителей Донбасса.

"Ограничить выдачу паспортов другими странами практически невозможно (со стороны Украины - ИФ) за очень редкими исключениями, если там общие санкции и так далее. То есть страны могут выдавать свои паспорта любым гражданам: отдельных стран, их территорий. Примеров таких масса: у Германии там есть схема получения гражданства по упрощенной процедуре", – пояснил Interfax-Russia.ru Абзалов.

Вопрос в том, какими будут санкции, которыми грозит Украина, подчеркнул он.

"Можно расширить санкционный список в отношении российских граждан. Напоминаю, что на Украине есть санкции в отношении российских компаний, российских граждан. Он достаточно большой, 1 тыс. 400 наименований. Но это будет достаточно сложно", – сказал политолог.

Также, по его словам, Украина может наложить санкции на граждан, которые попытаются получить российский паспорт в качестве второго.

"Но по украинскому законодательству второе гражданство запрещено, а реальных механизмов контроля этого гражданства и нормативно-правовой базы нет. То есть, грубо говоря, инструментов, по которому за это можно наказывать, нет", – заявил эксперт.

Он также рассказал, что с экономической точки зрения Украина уже попыталась ввести ограничения для РФ перед выборами в Верховную раду: к примеру, власти повысили ставки таможенных пошлин на отдельные виды российской продукции.

"Но сомневаюсь, что это может быть адекватным и симметричным ответом на раздачу паспортов. Поэтому это пока попытка хоть как-то ответить, чтобы было видно, что Зеленский свою позицию (в отношении паспортизации – ИФ) держит", – пояснил Абзалов.

Собеседник Interfax-Russia.ru напомнил, что перед выборами Зеленский не смог ответить на решение о паспортизации Донбасса.

"Потому что решение было принято на прошлой неделе, когда формировалась позиция избирателя, и нормально, жестко отвечать Зеленский не смог. Потому что, во-первых, он бил по своему электорату, во-вторых, он подготовить не успел бы такого типа ответ", – объяснил он.

Эксперт считает, что сейчас Зеленский хочет этот промах компенсировать.

"Но пока все, что было представлено, т.е. концепция выдачи паспортов своих и попытка экономического давления – не очень перспективно. Хотя бы потому, что первое не очень работает, так как численность граждан РФ на территории Украины и граждан Украины на территории РФ различаются на порядки. Поэтому эффект (от раздачи украинских паспортов – ИФ) будет не очень сильный", – заявил Абзалов.

Он считает также, что данное заявление – это просто попытка сохранить определенную позицию.

"Я думаю, что это будет как раз такой мерой, не особо влияющей, но основная задача будет заключаться в сохранении лица, что как бы Зеленский ответил", – предположил политолог.

В целом паспортизация не изменит отношения России и Украины в сфере прекращения войны на Донбассе, подчеркнул собеседник Interfax-Russia.ru.

"Нужно понимать, что это не сильно собьет попытки мирного урегулирования на Донбассе. Например, с 21 июля должно действовать хлебное перемирие (бессрочный запрет на ведение огня со стороны Украины и ДНР и ЛНР – ИФ). Так что я думаю, что ответ Зеленского будет точечный", – заключил эксперт.

Ранее, 18 июля, на сайте МИД Украины было опубликовано сообщение о том, что украинская сторона готовит список ответных мер на паспортизацию.

"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", – говорится в сообщении.

В украинском МИДе потребовали от России прекратить "торпедировать мирные усилия" в нормандской формате и в Минском процессе и начать выполнять взятые на себя обязательства.

"Ожидаем от наших международных партнеров непризнание этих русских документов и любых сделок, усиление индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру", – отмечается в релизе внешнеполитического ведомства.

Обозреватель Сабина Адлейба

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