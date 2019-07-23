"Перехват" над Японским морем

23.07.19 13:16

© РИА Новости. Виталий Белоусов

Interfax-Russia.ru – Сеул утверждает, что военный самолет России дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи. Россия отвергла эти обвинения.

Агентство Yonhap News со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщило, что российский военный самолет 23 июля дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем в районе группы островов Лианкур (японское название – Такэсима, корейское название – Токто).

По информации агентства, в районе инцидента находились три российских самолета: два стратегических бомбардировщика Ту-95 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В воздушное пространство Южной Кореи, согласно утверждениям Сеула, вторгся самолет А-50.

По данным военных, войдя в опознавательную зону ПВО Южной Кореи в 9:09 (3:09 по мск), российский самолет продолжил полет в воздушном пространстве страны. В ответ ВВС Республики Корея подняли в небо несколько истребителей, в том числе F-15Ks и F-16Ks, для сопровождения российского самолета.

Южнокорейские военные попросили российский самолет покинуть район Токто, после чего были выпущены сигнальные ракеты и сделаны предупредительные выстрелы. Всего, по данным Сеула, южнокорейскими самолетами было сделано 360 выстрелов. После чего через три минуты российский самолет покинул воздушное пространство Южной Кореи, а около 9:15 (3:15 по мск) опознавательную зону ПВО страны.

Однако примерно в 9:33 (3:33 по мск) А-50 вновь нарушил южнокорейское воздушное пространство после входа в опознавательную зону ПВО. Спустя четыре минуты самолет вновь покинул воздушное пространство страны, а в 9:56 (3:56 по мск) он вылетел из опознавательной зоны ПВО Южной Кореи.

По информации агентства, это первый случай, когда российский военный самолет нарушил воздушное пространство Республики Корея, хотя нарушения опознавательной зоны ПВО страны случаются периодически.

Yonhap News также сообщило, что ранее в тот же день опознавательную зону ПВО нарушили два самолета из КНР.

"Около 6:44 (00:44 по мск) два китайских военных самолета влетели в опознавательную зону ПВО Республики Корея над Восточным морем и пробыли там около 30 минут. Примерно через 36 минут они снова вошли в опознавательную зону ПВО и оставались там около 30 минут, прежде чем покинуть зону в 8:20 (2:20 по мск)", – говорится в сообщении.

Затем китайский самолет присоединился к двум российским бомбардировщикам и полетел с ними на юг над Японским морем. По словам офицера Объединенного комитета начальников штабов, четыре самолета вторглись в опознавательную зону ПВО около 8:40 (2:40 по мск), где пробыли 25 минут.

При этом собеседник агентства отметил, что в Сеуле не смогли определить цель совместного полета самолетов России и КНР и намерения, стоящие за нарушением опознавательной зоны ПВО.

Позже, как сообщило агентство, руководитель управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён направил протест секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву.

"Мы воспринимаем произошедшее очень серьезно. Если подобные действия повторятся, (Южная Корея - ИФ) предпримет гораздо более серьезные меры", – говорится в заявлении Чон Ый Ёна.

Свой протест из-за инцидента с российским самолетом России и Южной Корее также выразила Япония. Группа островов Лианкур расположена в западной части Японского моря. После Второй мировой войны острова контролирует Южная Корея, однако Япония считает эти острова своей территорией.

"Мы не можем допустить такие действия на нашей территории", – говорится в сообщении, переданном по дипломатическим каналам России и Южной Корее.

Кроме того, по сообщению агентства Bloomberg, генсек кабинета министров Японии Йосихидэ Суга пояснил, что японская сторона направила России "серьезный протест" в связи с инцидентом близ группы островов Лианкур, которые Токио считает своими. По его словам, японскую сторону встревожили и сообщения о сделанных южнокорейскими боевыми самолетами предупредительных выстрелах.

"Суга: действия Южной Кореи недопустимы и вызывают сожаление, учитывая японскую позицию по правам на эту территорию (на острова Лианкур)", – пишет Bloomberg.

Между тем в министерстве обороны России опровергли заявление южнокорейских военных о нарушении российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС воздушного пространства Южной Кореи.

"По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", – заявили в министерстве обороны России.

В российском военном ведомстве уточнили, что 23 июля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. При этом в районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности, говорится в заявлении Минобороны.

По данным военных, южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95МС не выходили и, после отстрела F-16 тепловых ловушек, осуществили маневр, удалившись от российских самолетов.

"Южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО", – заявляют в Минобороны РФ.

Подобные "зоны", по данным Минобороны РФ, не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам.

Дело в том, что так называемая идентификационная зона ПВО Южной Кореи была создана в 1951 году и значительно расширена в 2013 году, когда Сеул заявил о расширении границ зоны опознавания ПВО в ответ на односторонние аналогичные действия Китая. При этом идентификационная зона ПВО Южной Кореи распространяется далеко за пределы воздушного пространства страны и не закреплена международным правом.

Министерство иностранных дел Китая, по информации агентства Reuters, также заявило, что зона идентификации ПВО Южной Кореи не является территориальным воздушным пространством, и все страны пользуются в ней свободой передвижения.

Вместе с тем российские военные заявили, что никакого "предупредительного огня" со стороны южнокорейских истребителей не было.

"Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать", – отмечается в сообщении.

Обозреватель Анастасия Николаева

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