Следовать долгу

23.07.19 17:56

© РИА Новости. Сергей Ещенко

Interfax-Russia.ru – Экипаж атомной глубоководной станции АС-31 мог эвакуироваться, но решил бороться за живучесть станции. Эксперты уверены, что настоящие моряки не могли поступить иначе.

Как рассказали газете "Коммерсантъ" источники, близкие к расследованию, подводники соблюдали правила "Руководства по борьбе за живучесть подводных лодок", согласно которому члены экипажа должны запереться в отсеке, где их застал пожар, и бороться с ним. При этом у них была возможность эвакуироваться на лодку-носитель.

Член общественного совета при министерстве обороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец сказал Interfax-Russia.ru, что подводники были обязаны спасти судно ценой своей жизни, что они и сделали.

"Есть такие военно-морские законы: чтобы спасти подводную лодку в случае пожара, нужно закрывать межотсековые переборки. Это главный и священный принцип спасения корабля: "Сам погибай, но делай все ради спасения корабля", - заявил эксперт.

По его словам, благодаря действиям подводников выжило несколько человек.

"Если бы они не соблюли этот принцип, мы бы сегодня не имели ни одного живого моряка из тех пяти, которые спаслись. Мы бы могли даже не иметь саму подлодку. К тому же, учитывайте, что на ней стоит ядерная энергетическая установка", - рассказал эксперт.

Баранец заявил, что, покинув судно, экипаж бы также нарушил "жесточайшие указания, директивы" и поступил бы против совести и присяги.

Однако, подчеркнул он, для многих из них "цена спасения корабля оказалась слишком высокой".

"Но это русские моряки, российские моряки, они верны тем священным морским канонам, которые им наставники вложили (в головы – ИФ) еще тогда, когда они были юными, возможно, нахимовцами (Нахимовское военно-морское училище – ИФ)", - отметил военный эксперт.

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов также считает, что подводники не могли поступить по-другому и спасти свои жизни ценой потери корабля.

"Нет, они не могли (поступить иначе – ИФ). Нет такого у моряков, трусливо бросать свои корабли и объекты, которые испытываются и проверяются. Поэтому только один способ: спасать и вести борьбу за живучесть, что они и сделали, поэтому заслуженно получили награды", - заявил Interfax-Russia.ru Святашов.

Аналогичного мнения придерживается и военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он сказал Interfax-Russia.ru, что, согласно действующим правилам, борьбой за живучесть корабля занимается весь отсек, в котором произошло возгорание или задымление.

"Они закрываются в этом отсеке, чтобы пожар не перекинулся на другие отсеки, и спасают подводную лодку все вместе. Если бы они поступили не так, то могла погибнуть вся подводная лодка", - подчеркнул эксперт.

Источник "Коммерсантъ" также заявил, что, согласно "Руководству по борьбе за живучесть", тем, кто покинет отсек, грозит уголовная ответственность. По данным газеты, судно покинули шесть гидронавтов, еще десять остались бороться с аварией.

Отвечая на вопрос, ждет ли выживших в трагедии уголовная ответственность, Виктор Баранец однозначно отверг такую возможность. По его словам, в спасении корабля участвует весь экипаж, и подводники действовали в строгом соответствии с этими требованиями. Однако, отметил эксперт, один из ученых, конструктор, который находился в отсеке, выжил благодаря героическим действиям двух старших офицеров.

"А те люди, которые остались в живых, до них пожар не дошел только благодаря людям, которые сгорели во время пожара в огне, отравились там", - подчеркнул он.

Более того, Баранец сказал, что расценивает любые заявления о том, что выжившим может грозить уголовная ответственность как "пляску на костях".

"Они (журналисты – ИФ), не имея никакой информации, сидят и выковыривают из носа разные варианты трагедии. Это великая неправда. За это я бы стал карать. Потому что дело доходит того, что мы начинаем плясать на костях героически погибшего экипажа", - заявил собеседник Interfax-Russia.ru.

Источники газеты также сообщили, что в борьбе за живучесть судна подводники израсходовали все находившиеся на борту средства пожаротушения и изолирующие дыхательные средства, а затем - запасы портативных дыхательных устройств, после чего офицеры использовали шланговые дыхательные аппараты. Командир запросил разрешение на эвакуацию только после того, как некоторые моряки стали терять сознание.

Индивидуально-дыхательные аппараты не были рассчитаны на такое длительное использование, пребывание в задымленном отсеке, объяснил Виктор Литовкин.

"Такая проблема была, потому что ИДУ, так называют индивидуально-дыхательные аппараты, они могут 20-25 минут работать. А они (подводники – ИФ) боролись с пожаром, как утверждают в открытой печати, 40 минут. Так что им просто не повезло, они потеряли сознание от угарного газа, погибли", - сказал военный эксперт.

Между тем, по словам одного из экспертов издания, моряки погибли из-за взрыва аккумуляторной батареи, когда им на помощь уже спустились четыре гидронавта сменного экипажа. Они встретились с тушившими пожар у шлюзового устройства, и люк между двумя кораблями снова закрыли. Затем, предположительно, произошел взрыв, все находившиеся внутри погибли.

Также в материале "Коммерсантъ" говорится, что на станции типа АС-31 долго использовали серебряно-цинковые аккумуляторы, которые поставляли с Украины. После кризиса в отношениях Киева и Москвы их заменили на российские литий-ионные батареи, которые производит Санкт-Петербургский завод ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель". Некоторые специалисты допускают, что авария произошла из-за экстремальных режимов работы батареи. Они считают, что оплавление изоляции могло привести к короткому замыканию, из-за чего затем произошли сбои в энергосистеме станции и регулирующей ее автоматике.

Отвечая на вопрос, может ли прекращение поставок украинских батарей быть связано с поломкой, Виктор Баранец заявил, это просто "размазывание псевдо-сенсации".

"Есть целая колония российских журналистов, у которых нет ни йоты информации о том, из-за чего погибла лодка, но их редакторы требуют добывать информацию. Тогда появляются вот такие сказочники, которые изобретают батареи литиевые. Да мы эти батареи и без Киева прекрасно делаем", - заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что любые подобные батареи всегда были опасны.

"И при использовании этих батарей у нас было немало ЧП разной степени масштаба. В одном случае нам удавалось быстро погасить пожар, в другом – вот та же дизельная подводная лодка, она горела. Это техническая проблема, с которой даже не то что в России, человечество пока не может справиться", - отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

Эксперт добавил, что некоторые страны вообще отказались от использования этих батарей для дизельных подлодок, а "мы пока пытаемся их совершенствовать".

"Но произошел роковой случай, перепад напряжения, который вызвал и возгорание щитов, и возгорание батареи. Пожар, еще раз говорю, прежде всего, техническая причина стала причиной трагедии", - сказал Баранец.

По его словам, все подобные заявления недостоверны.

"Сейчас цепляются за какую-нибудь вонючку: а может быть погибли, потому что с Украиной отношения разорвали. Да это ложь, у нас эти батареи лучше всех в мире, у нас их покупают, давно налажено такое производство. На тысячу случаев бывает один раз трагедия, но, извините, самолеты падают, ракеты падают, спутники – и что мы каждый раз будем говорить, что это из-за того, что мы разорвали связи с Украиной?", - заключил эксперт.

Несколько специалистов "Коммерсантъ" также рассказали о проверке террористической версии взрыва. Они заявили, что в настоящее время аккумуляторы на полигоне взрывают с помощью тротила, а затем обломки сравнивают с реальными, найденными на АС-31.

Бывший начальник штаба ВМФ России (1991-1996), адмирал Валентин Селиванов, отвечая на вопрос Interfax-Russia.ru о возможных причинах катастрофы, однозначно опроверг версии о терроризме и ошибке экипажа.

"Нет, 100%, что это не злонамеренное воздействие, не ошибки экипажа и прочее. Что-то технологически там получилось, из-за каких-то неисправностей или технологических условий однозначно", - пояснил Селиванов.

Эксперт убежден, что подводники действовали в соответствии с инструкцией.

"Ошибок в действии экипажа там не могло быть, потому что этот экипаж 1000 раз изучал, 1000 раз тренировался, Герои России там. Они все знают по буквам это дело. Поэтому предъявить вину какому-нибудь члену экипажа хоть одному – это не может быть", - подчеркнул он.

Петр Святашов также считает, что авария произошла из-за технической поломки. По его словам, следственная комиссия предпримет меры, чтобы предотвратить повторение этой аварии.

"Наверно, будут дополнительные средства, которые в этом ограниченном пространстве помогали бы офицерам, морякам вести борьбу с пожаром и с другими последствиями, которые могут возникнуть", - сказал собеседник Interfax-Russia.ru.

Однако, по его словам, полностью исключить возможность возгорания подводных лодок в будущем невозможно.

"Такого не бывает, чтобы не возгорались (подлодки – ИФ). Да, стремятся сделать так, но там же кабель есть и так далее, материалы свинцовые. То есть сделать так нельзя, чтобы все материалы были невозгораемые. Масло есть – есть. Сами понимаете, даже велосипед – и тот смазывается (маслом – ИФ)", - пояснил эксперт.

Виктор Литовкин также назвал вероятной причиной возгорания нарушение в работе техники.

"Потому что, как вы понимаете, там были не дилетанты, не мальчишки, которые вчера ходили по улицам, а сегодня призвались в армию и оказались на подводной лодке. Там находились профессионалы самой высокой квалификации, капитаны 1-го ранга, Герои России, кавалеры орденов многих и так далее. Все моряки проходят испытания, у них тренировки бывают по тушению пожаров в своих отсеках, поэтому они были хорошо подготовлены для этой цели", - пояснил собеседник Interfax-Russia.ru, объясняя, почему катастрофа не могла произойти из-за ошибки экипажа.

Обозреватель Сабина Адлейба

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