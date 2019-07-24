Бомба замедленного действия

24.07.19 11:54

Фото пресс-службы Заксобрания Иркутской области

Interfax-Russia.ru - Росприроднадзор предупредил о серьезной экологической угрозе, которая может произойти из-за состояния "Усольехимпром" в Приангарье.

Небольшой город Усолье-Сибирское находится в 90 км севернее Иркутска. В городе долгое время работал крупный химзавод ООО "Усольехимпром", который производил хлор и другие химические вещества. Однако в 1998 году из-за нерентабельности был закрыт самый опасный объект на заводе – цех ртутного электролиза. Производство остановили в 2010 году, а через семь лет предприятие признали банкротом. Тем не менее, на территории остались опасные химические вещества и не была проведена необходимая рекультивация.

По мнению главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, на предприятии необходимо провести рекультивацию, иначе страну ждет глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на Чернобыльской АЭС.

"Усольехимпром" – это самый яркий пример безобразного поведения собственника в Иркутской области. Это огромное химически опасное предприятие, которое находится в полуразрушенном состоянии. Нерадивые собственники выкачали из него последние ресурсы и бросили", – заявила Радионова в интервью газете "Известия".

Она отметила, что недавно лично посещала этот объект и видела, в каком ужасном состоянии он находится.

"…. огромное количество ртутьсодержащих остатков, зараженное ртутью производство, которое нуждается в демеркуризации. В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там – никто не знает", – продолжила глава Росприроднадзора.

Не меньшую опасность, по ее мнению, представляют и скважины на территории химпредприятия.

"В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим "экологический Чернобыль", – пояснила глава надзорного ведомства.

Радионова добавила, что Росприроднадзор уже обратился в правительство РФ с просьбой создать программу по рекультивации "Усольехимпрома". Вместе с тем, она посетовала, что ситуация в Приангарье – далеко не единственный случай халатности собственников подобных предприятий, и призвала владельцев опасных объектов заранее подготавливать резервные средства на устранение негативных последствий на них.

"Сейчас в Минприроды России идет обсуждение законопроекта по ликвидации накопленного экологического ущерба. Надеюсь, что принятие документа законодательно закрепит за собственником обязанность по рекультивации. Пока сохраняется ситуация, в которой собственник может получать доход, а потом, при уменьшении прибыли, переоформить объект на фирму-однодневку и исчезнуть, нам сложно что-то изменить", – добавила она.

Отметим, что вместе с главой Росприроднадзора площадку "Усольехимпрома" в июне посетил также спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. По его словам, жители города фактически "сидят на пороховой бочке". Он отметил, что парламентарии региона намерены добиваться решения экологических проблем города и "не допустить простого перекладывания бумажек".

"Насколько оперативно и эффективно мы справимся с проблемой утилизации химических отходов в Усолье-Сибирском, зависит судьба не только города, но и всего Приангарья. Новый состав Заксобрания буквально с первых дней работы подключился к этой теме, и сегодня можно констатировать, что первые шаги в решении этой проблемы с более чем 20-летней историей сделаны", – заявил чиновник во время своей рабочей поездки в Усолье-Сибирское.

Как в свою очередь сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания, на территории "Усольехимпрома" прошло уже несколько выездных совещаний, на которых парламентарии, представители муниципалитета и заинтересованных структур обсуждали дальнейшие действия по утилизации опасных отходов. По результатам своей первой поездки депутаты составили парламентский запрос по данной проблеме в правительство Иркутской области. Кроме того, чиновники собрали несколько тысяч подписей горожан под соответствующим обращением к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В результате он взял ситуацию под личный контроль.

"На данный момент уже разработана схема ликвидации накопленных токсичных отходов. В феврале с территории "Усольехимпрома" вывезены 1 тыс. 82 баллона с ртутью и находившийся рядом грунт, в марте был заключен договор с охранным агентством и ограничен доступ на территорию предприятия, а к концу мая были окончены работы по очистке зараженного склада", – уточнили в Заксобрании региона.

Следующим этапом станут работы на скважинах, которые содержат около 18 тыс. тонн эпихлоргидрина. Также в ближайшее время власти планируют провести полное экологическое обследование территории комплекса.

По информации министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, реализация проекта демеркуризации "Усольехимпрома" может составить более 1,3 млрд рублей.

"Это комплексная проблема и сложный объект – предприятие с историческим наследием, должное внимание к нему отсутствовало на протяжении многих лет. Людям все равно кто виноват в сложившейся ситуации, важно, что власть и надзорные органы должны исполнять свои прямые обязанности и обеспечить безопасность граждан. В таком состоянии объект оставлять нельзя", – отметила во время своего визита в город Усолье-Сибирское глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В июне правительство Иркутской области предложило Минприроды РФ включить мероприятия по ликвидации цеха ртутного производства на площадке "Усольехимпрома" в нацпроект "Экология".

"В настоящее время в министерстве природных ресурсов и экологии РФ находятся на рассмотрении проектно-сметная документация и заключение государственной экологической экспертизы для включения в государственный реестр объектов накопленного вреда цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском", – уточнили в пресс-службе областной администрации.

Там же отметили, что в июне власти региона выделили из резервного фонда области 29,6 млн рублей на обследование 31 емкости, расположенной на территории промышленной площадки "Усольехимпрома". По результатам этих исследований, 22 из 31 цистерны наполнены неизвестным веществом.

"На сегодняшний день нам удалось исключить доступ людей на промплощадку, прекратить хищение зараженного металла и кирпича. Распространение опасных веществ остановлено. Вторая задача – определить, какие именно вещества находятся в оставшихся 22 цистернах. В случае если они опасны, необходимо провести работы по их утилизации", - заявил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Как сообщалось, в начале февраля 2019 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко ввел режим повышенной готовности в связи с ситуацией на "Усольехимпроме". В городе режим ЧС действует с конца прошлого года. На такие меры местные власти пошли после того, как на проходной "Усольехимпрома" был задержан грузовой автомобиль с 552 баллонами с маркировкой "Ртуть". Еще 530 таких же баллонов было обнаружено в помещении одного из корпусов предприятия.

Самым опасным объектом "Усольехимпрома" считается цех ртутного электролиза – по оценкам экспертов, на территории цеха может быть сосредоточено до 600 тонн ртути.

Общая площадь территории ООО "Усольехимпром" составляет 610 гектаров. Из них в собственности Иркутской области находятся лишь 1,24 гектара. Остальные земли принадлежат Росимуществу, объекты на них – частная собственность.

На территории предприятия располагается более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно протяженностью более 20 км, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 км. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.

Обозреватель Наталья Пономарева

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