Правила небезопасности

24.07.19 13:38

Фото МЧС по Хабаровскому краю

Interfax-Russia.ru – Трехдневный траур объявлен в Хабаровском крае по погибшим в лагере "Холдоми" детям. Сам лагерь решено закрыть.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Двое детей были доставлены в детскую краевую больницу в Хабаровске с отравлением угарным газом – их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще одна девочка, которая была госпитализирована в шоковом состоянии, остается в Солнечной районной больнице и идет на поправку.

Детей, которым потребуется реабилитация после пожара, готовы принять детские санатории Хабаровского края. Как сообщил министр здравоохранения региона Александр Витько, реабилитация может быть предложена как детям из палаточного лагеря, так и тем, кто проживал в стационарных корпусах, но стал свидетелем трагического происшествия.

С предложением организовать реабилитацию детей к губернатору края Сергею Фургалу также обратилась уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

"Мы понимаем, что пострадавших детей не 189 (количество проживавших в палаточном лагере – ИФ), а гораздо больше – это все, кто находился в лагере. У нас, к счастью, есть детское учреждение санаторного типа – Детский клинический центр медицинской реабилитации. Там есть процедуры восстановительные и оздоровительные", – предложила Трегубенко.

По данным краевого министерства образования и науки, в лагере в стационарных помещениях остаются 191 ребенок и 33 вожатых. Многие получают психологическую помощь.

"Вожатые в разной степени шокового состояния. Кто-то замкнулся в себе, кто-то плачет и открыто переживает горе, кто-то откровенно говорит, что не может здесь работать", – отметил психолог на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам министра образования Хабаровского края Аллы Кузнецовой, районные власти приняли решение закрыть лагерь.

"Дети организованно вывозятся. Сейчас у нас там присутствуют 11 психологов, которые помогают, в том числе в эвакуации детей", – отметила Кузнецова.

Со своей стороны глава региона заявил о необходимости подготовить распоряжение о закрытии лагеря.

"Сегодня юридические службы начнут подготовку постановления. И начнем эвакуировать детей", – сказал Фургал.

Между тем накануне премьер министр РФ Дмитрий Медведев выразил возмущение заявлением губернатора Хабаровского края о том, что "никто не знал" о сгоревшем палаточном лагере.

"Губернатор Хабаровского края по фамилии Фургал сказал: никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит?! А чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит они плохо исполняются свои обязанности. А если знали, то почему разрешили? Разберитесь и доложите", – сказал Медведев на встрече с вице-премьерами.

По его словам, в палаточном лагере были грубо нарушены правила безопасности.

"Очевидно, абсолютно, что там были грубейшие нарушения безопасности. Надо разобраться в том, кто давал разрешение на создание подобного рода места отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования", – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что эти вопросы должны быть рассмотрены по линии министерства просвещения, которое отвечает за детский отдых.

"С тем, чтобы просто понять причины, почему это в таком жутком состоянии изначально было запланировано. Трагедия случилась, и, конечно, все на это обратили внимание. Но надо понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут, используют обогревательные элементы, это в целом абсолютно недопустимо", – сказал премьер.

Медведев поручил Следственному комитету разобраться с причинами произошедшего, а также оказать всю возможную помощь тем, кто пострадал – Минздраву и МЧС. Вице-премьеру Юрию Трутневу поручено доложить об итогах.

После пожара следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ: ч.1 ст.109 (причинение смерти по неосторожности) и п."в" ч.2 ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). В рамках уголовных дел были задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении начальника надзорного отдела регионального МЧС Эдуарда Новгородцева, знавшего о нарушениях пожарной безопасности в палаточном лагере, где позднее на пожаре погибли четверо детей. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, в июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что в палаточном лагере нарушены противопожарные нормы. При этом он не принял мер, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения.

Уголовные дела о пожаре соединены в одном производстве.

Со своей стороны глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил провести внеплановые проверки детских лагерей и баз отдыха в Хабаровском крае.

"Органам Госпожнадзора в срочном порядке провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, а также на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей", – говорится в заявлении Зиничева.

Министр подчеркнул, что проверки "не должны носить освидетельствования по формальному признаку".

"Такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации и никто не обратил внимание на целый палаточный городок. Требую принять самые жесткие меры как в отношении собственников, так и в отношении должностных лиц", – отметил Зиничев.

Вместе с тем, как рассказал в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям врио начальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Иван Колонтай, на момент проверки специалистами надзорной деятельности Солнечного района палаточного лагеря на территории комплекса "Холдоми" не было.

"Дополнительных обращений, после появления палаточного лагеря, с просьбой разъяснить регламенты и нормы, не было. Но 11 июля в соответствии с решением межведомственной комиссии при губернаторе мы проводили занятия на территории лагеря. При проведении занятий обнаружили этот палаточный лагерь. Он уже был установлен", – сказал Колонтай.

По его словам, "с теми детьми, которые находились в этом лагере, было проведено более плотное занятие".

"Предпосылок для проведения внеплановой проверки на тот момент не было. Были погодные условия, соответствующие для проживания в палатках. При внешнем осмотре во время проведения занятий каких-то нарушений, нахождения обогревателей не было. К палаточным лагерям требований пожарной безопасности нет", – отметил Колонтай.

По словам статс-секретаря – заместителя министра просвещения РФ Павла Зеньковича, палаточные лагеря достаточно распространены в России.

"Сам факт того, что дети жили в палатках - не есть что-то из ряда вон выходящее. У нас есть по типологии палаточные лагеря, и в стране они есть. Ежегодно порядка 250-300 тысяч детей в них отдыхают", – сказал он на заседании краевой комиссии, добавив, что существует отдельный СанПиН проживания в палаточных лагерях.

В то же время, отметил замминистра, предстоит выяснить, имел ли "Холдоми", где произошел пожар, статус палаточного лагеря.

"Либо каким-то образом палатки там появились в качестве дополнения к стационару, чтобы просто увеличить количество детей. Для нас это не должно быть сюрпризом, потому что мы уже вчера смотрели. На сайте этой организации рассказывается, что дети живут в палатках, есть разница в цене, палатки комфортабельные. Будет странно говорить, если все мы здесь присутствующие, уважаемые люди, об этом не знали", – добавил Зенькович.

Он также уточнил у представителя регионального МЧС о наличии дополнительных требований к организации палаточных лагерей.

"Касающихся расстояний (между палатками - ИФ), застежек, материалов? Если нет, то значит для нас очевидная история разговаривать с Евгением Николаевичем (Зиничевым, министром МЧС - ИФ), чтобы такие нормативы появились", – сказал он.

Как выяснилось, в России действительно нет единых требований к безопасности в палаточных детских лагерях – все нормативы относятся лишь к капитальным объектам. По данным газеты "Известия", эксперты МЧС России сейчас срочно подготавливают и в дальнейшем разошлют по регионам специальный документ с рекомендациями по противопожарной безопасности в детских палаточных лагерях.

Тем временем в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в лагере детям. В регионе будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Хабаровского края и муниципальных образований. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры края предложено воздержаться от проведения увеселительных мероприятий и показа развлекательных передач.

Соболезнования родным и близким, чьи дети погибли из-за пожара выразил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"В нашем крае произошла страшная трагедия - погибли дети. От себя лично и от имени правительства края выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Мы окажем им, а также пострадавшим при пожаре, всю необходимую помощь. Уверен, следствие разберется в причинах произошедшего, а виновные будут наказаны. Желаю всем стойкости в эти тяжелые дни. Хабаровский край скорбит вместе с вами", – отметил он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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