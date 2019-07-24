Цена курения

24.07.19 15:58

Фото Александра Левчука

Interfax-Russia.ru – "Курилки" могут вернуть в российские аэропорты, но предлагают сделать их платными. В Госдуме назвали инициативу пиаром

Курительные комнаты закрыли в российских аэропортах в 2013 году на волне принятия антитабачного закона. Однако недавно в Госдуме РФ предложили пересмотреть решение и вернуть курилки в аэропорты, сделав их посещение платным.

Вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов считает такую инициативу неэффективной.

"Это неэффективное решение, цель такой инициативы – пиар", – сказал Неверов журналистам, комментируя соответствующее предложение депутатов от "Справедливой России".

Он отметил, что ключевая задача законопроекта – позволить аэропортам устанавливать "специально оборудованные курительные комнаты в "чистых" зонах, где у никотинозависимого человека нет возможности выйти покурить".

Вице-спикер подчеркнул, что после возвращения "курилок" люди должны перестать курить в неположенных местах, например, в туалетах, где "в итоге табачным дымом дышат все", в том числе некурящие.

"А реальной возможности "застукать" курильщика в кабинке (туалета – ИФ) фактически нет. Человек так устроен, к сожалению, что кто-то будет платить деньги за курилки, а кто-то не станет этого делать. Как итог – проблема, на решение которой направлен законопроект, не решится", – отметил парламентарий.

Более того, Неверов объяснил, что в стоимость пассажирских билетов входит аэропортовый сбор, который позволяет обеспечить чистым воздухом некурящих за счет разделения "чистой" зоны и специальных мест для курения.

"При этом такие комнаты должны быть оборудованы достаточной системой вентиляции, и, если мы посмотрим на международный опыт, есть достаточно примеров стандартов курительных комнат", – добавил он.

Законопроект, который допускает наличие отдельных комнат для курящих в транзитных зонах аэропортов, был внесен в Госдуму в ноябре 2017 года депутатом Сергеем Боярским ("Единая Россия") и уже прошел первое чтение.

В пояснительной записке автор документа отмечает (https://cdnimg.rg.ru/pril/article/150/71/78/POIaSNITELNAIa_ZAPISKA.docx), что "по истечении четырех лет существования указанной нормы у эксплуатантов авиатранспортных узлов накопились достаточные фактические данные, позволяющие оценить эффективность принятого решения".

Второе чтение состоится во время осенней сессии Госдумы.

"Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50-100 рублей", – сказал "Известиям" первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы РФ Федот Тумусов.

По его словам, правительство также должно установить единые технические условия содержания "курилок" отдельным документом. К примеру, необходимо определить максимально допустимый уровень табачного дыма рядом с местами для курения.

Известно, что обустройство одной "курилки" будет стоить государству 2 млн рублей.

Между тем, лидер Движения за права российских курильщиков Андрей Лоскутов считает, что аэропорту выгодно платить за оборудование курительных комнат, так как при их наличии воздушная гавань получит приток новых пассажиров. В беседе с Interfax-Russia.ru он сказал, что после вступления в силу 15 Федерального антитабачного закона аэропорт "Шереметьево", в отличие от "Внуково", долгое время не закрывал места для курения и нарушал запрет – учреждению было выгоднее платить штрафы, но продолжать держать курительные комнаты открытыми.

"Люди, которые выбирают, чем они полетят, через какую страну, какой хаб, они запрашивают эту опцию: "Возможно ли покурить?". И когда они видят, что невозможно, они просто бронируют этот маршрут на другой хаб. То есть потери "Шереметьево" были не просто какие-то умозрительные, они конкретно посчитали свои потери и поняли, что будут стоять до последнего", – объяснил эксперт.

По его словам, в "Шереметьево" не закрывали "курилки", пока из прокуратуры не пришло "совершенно жесткое правописание закрыть". Однако и после этого курительные комнаты не уничтожили, как во "Внуково", а опечатали.

"Теперь, когда будет ситуация разрешена, надеюсь, будет законопроект (о возвращении курительных комнат – ИФ) принят во втором чтении или в третьем, они просто расконсервируют эти комнаты", – отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

Лоскутов также рассказал, что даже после запрета на курение в аэропортах в нескольких воздушных гаванях страны такие комнаты остались, но были опечатаны.

"Я летаю много по стране и практически всегда захожу к дежурному или к руководству, предъявляю им свою визитку и говорю: "Покажите мне, пожалуйста (курительные комнаты – ИФ)". Мне говорят: "Да, пойдемте, покажем, только не для печати". И показывают существующие комнаты, но закрытые", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что бизнесу выгодно наличие курительных комнат в аэропортах.

"Это отношение бизнеса, который понимает, что почем. Понимает, что к нему придет после того, как это все заработает. И придет не 50-100 рублей от курильщиков", – пояснил Лоскутов.

Лоскутов считает, что инициатива ввести плату за посещение "курилок" – это "не очень добросовестное предложение". По мнению эксперта, такая идея могла возникнуть из-за того, что за последние 20 лет в РФ ни один товар не дорожал так же быстро, как табак.

"Ни один из всех тех сотен или десятков тысяч товаров только лишь табак показывал такую сумасшедшую динамику роста цен. Привыкли, что курильщики платят, сколько бы им не назначили. (...) Запретили им курить там, там, там, они платят и все равно курят. Так давайте им еще добавим 50 или 100 рублей", – заключил собеседник Interfax-Russia.ru.

Эксперт поддерживает возвращение курительных комнат в аэропорты при условии, что они не должны мешать некурящим гражданам. Он также не исключает, что в будущем могут появиться вагоны для курящих, рестораны, куда будет запрещен вход подросткам, семьям с детьми и беременным.

"А дальше мы – курильщики и некурильщики – начнем договариваться друг с другом сами", – добавил Лоскутов.

Лоскутов также подчеркнул, что долгое время и без официального закона в аэропортах было нельзя курить.

"Порядка 10 лет существовал запрет на курение в аэропортах, который не оформлялся никаким законом, то есть когда-то мы уже договорились, вот давайте мы вернемся к этой прекрасной возможности и начнем договариваться сами", – сказал он.

В настоящее время на территории и в помещениях аэропортов курить запрещено. Между тем, по данным всероссийского опроса ВЦИОМ, в 2016 году 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах. Также, согласно справке, предоставленной администрацией аэропорта "Шереметьево", в 2016 году было зафиксировано 27 жалоб пассажиров на незаконное курение в туалетах и иных помещениях, расположенных в зданиях аэропорта.

Обозреватель Сабина Адлейба

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