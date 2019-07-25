Сжигая все на своем пути

25.07.19 13:58

© РИА Новости. Анна Огородник

Interfax-Russia.ru – Почти 900 тыс. гектаров леса горит в Красноярском крае и еще около 500 тыс. – в Иркутской области. В регионах введен режим ЧС.

Леса Сибири охватили пожары. Наиболее сложная ситуация, по данным местных властей, складывается в Эвенкийском районе Красноярского края. Здесь горит уже почти 900 тыс. гектаров леса.

"Большинство возгораний зафиксировано в так называемой зоне контроля – крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае действует 109 на площади 899 тыс. гектаров, три из них Краевая комиссия по чрезвычайном ситуациям обязала тушить, к очагам возгораний доставлены сотрудники авиапожарной службы", – сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Отмечается также, что за прошедшие сутки в регионе потушили 6 лесных пожаров в Эвенкийском и Кежемском районах на общей площади более 170 гектаров.

"По оперативной информации на утро 25 июля, в авиационной и наземной зонах в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском и Абанском районах зарегистрировано 20 лесных пожаров на общей площади 7 тыс. гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне", – добавили в пресс-службе краевого правительства.

Причиной пожаров, в частности в Эвенкии, власти назвали жаркую погоду (так, местами уже несколько дней столбик термометра не опускается ниже +30 градусов Цельсия), сильный ветер и частые сухие грозы.

"Ситуация с лесными пожарами находится под контролем. На территории края и Эвенкийского муниципального района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен", – добавили в пресс-службе региональной администрации.

В настоящее время в тушении пожаров в лесах Красноярского края участвует более 600 человек, в том числе арендаторы лесных участков, используется 20 единиц техники.

Тем временем, как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ, пожарным удалось остановить низовой пожар, приближавшийся к поселку Куюмба на севере края.

"Произведен встречный пал от ручья Юктамакит к кромке действующего пожара. Вокруг населенного пункта создана минерализованная полоса шириной от 6 до 30 метров, ведутся работы по дополнительной очистке с помощью высокопроходимой техники", – сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте работают 13 человек, в том числе сотрудники лесоохраны и добровольцы.

"На данный момент местным жителям поселка ничего не угрожает. Задымленность в поселке отсутствует, со сменой направления ветра", – добавили в МЧС.

Также последствия от лесных пожаров, охвативших север края, почувствовали на себе и жители городов в центре и на юге края.

В небе над Красноярском и еще двенадцатью населенными пунктами региона (в том числе в Ачинске, Игарке, Лесосибирске и Минусинске) уже несколько дней стоит плотный дым. Чтобы не усугублять ситуацию глава Красноярского края Александр Усс порекомендовал промпредприятиям Красноярска ограничить выбросы в атмосферу в период задымления от лесных пожаров.

"Мы все живем здесь и дышим одним воздухом. Поэтому предлагаю не только приостановить работу городских производств, связанных с пылением, но и осуществить проливы территорий на промышленных площадках. Очень важно делать это тщательно и интенсивно именно сейчас, когда у нас (в городе – ИФ) сохраняется высокий уровень задымления", – пояснил губернатор на очередном оперативном совещании по ситуации с лесными пожарами.

Усс также обратился к исполняющему обязанности начальника Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергею Сережкину с просьбой о введении режима неблагоприятных метеоусловий в Красноярске. По мнению главы региона, такой шаг позволит существенно снизить негативное воздействие промпредприятий на окружающую среду на время сильного задымления. Отметим, что ранее специалисты Гидрометцентра ссылались на отсутствие веских причин для введения такого режима в краевой столице.

Как сообщалось, смог от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Хакасию и Алтайский край, 22 июля дымовые шлейфы достигли центральных и восточных районов ХМАО.

Вместе с тем, глава региона поручил Минлесхозу края до конца недели обратиться в Федеральное агентство лесного хозяйства с просьбой привлечь дополнительные силы резерва "Авиалесоохраны", а также самолеты-амфибии Бе-200 МЧС России при тушении лесных пожаров в труднодоступных районах региона.

Кроме того, непростая ситуация с лесными пожарами складывается и в соседней Иркутской области. Как сообщили в правительстве региона, в Приангарье горит более 490 тыс. гектаров леса, причем большая часть - в неприступной тайге на севере области.

"Продолжают действовать 64 пожара. Из них в зоне обслуживания - 10 возгораний на площади 22,76 тыс. гектаров. Еще 54 очага действуют в зоне контроля, их общая площадь – 86,9 тыс. гектаров. Из них 21 пожар - в Мамско-Чуйском районе, 17 - в Катангском районе, 13 - в Киренском районе, девять - в Бодайбинском, по два - в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах области", – сообщили в пресс-службе областной администрации.

По данным местных властей, за минувшие сутки "Авиалесоохрана" потушила 10 пожаров общей площадью 11,08 тыс. гектаров. В тушении пожаров принимали участие 209 парашютистов-десантников, 59 специалистов лесной охраны и 280 мобилизованных граждан. В работах также было задействовано 109 единиц техники, 10 воздушных судов. Локализованными в настоящее время остаются пять лесных пожаров общей площадью 2 тыс. 764 гектара и одно возгорание в 60 гектаров.

"В зоне космического мониторинга зафиксировано 41 возгорание на площади 379,2 тыс. гектаров. Все эти пожары находятся на севере Иркутской области и в силу большой удаленности не тушатся. Таким образом, в общей сложности лесные пожары в Иркутской области охватили площадь более 491 тыс. гектаров", – добавили также в правительстве Приангарья.

Всего, по данным правительства Иркутской области, по состоянию на 25 июля на территории РФ зафиксировано более 450 возгораний в лесах общей площадью свыше 2 млн гектаров. В труднодоступных районах страны (в так называемой зоне контроля) действует 283 возгорания на 1,9 млн гектаров. Наиболее сложной остается ситуация в Красноярском крае, там горит почти 900 тыс. гектаров леса, и в Якутии, где огнем охвачено более 650 тыс. гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех регионах страны: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Якутии.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"