Злоупотребил свободой

25.07.19 16:27

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

Interfax-Russia.ru – Якутского журналиста оштрафовали за злоупотребление свободой информации.

Якутский городской суд признал виновным журналиста газеты "Якутск Вечерний" Михаила Романова, которого обвинили в злоупотреблении свободой информации (ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ).

Как выяснил "Коммерсантъ", административное производство было открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который обвинил журналиста в использовании скрытых вставок в публикациях, которые "воздействуют на подсознание людей" и плохо на них влияют. Он и составил протокол по статье "о злоупотреблении свободой информации".

Поводом послужила публикация Романова в апрельском номере еженедельника "Якутск вечерний" о похищении и избиении научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Антона Аммосова. Аммосов утверждал, будто он публиковал в соцсетях комментарии об октябрьском взрыве в офисе ФСБ в Архангельске. В связи с этими постами его задержали и пытали сотрудники ФСБ.

2 июля в редакцию явился участковый уполномоченный, потребовавший от автора проехать с ним в отдел для дачи объяснений. Историю визита Алимова описал в своем фейсбуке заместитель главного редактора еженедельника Виталий Обедин.

По его словам, участковый составил три протокола, пытаясь увезти журналиста без повестки в неизвестном направлении.

"И не мог мотивировать зачем. Для дачи объяснений? Берите здесь. Не хотите брать на месте – вот вам письменный отказ. За отказ ответственности нет", – написал он.

После того как Романов отказался от дачи объяснений и не поехал с Алимовым, на него было возбуждено административное дело.

"Причем не за неподчинение законным требованием, а за злоупотребление свободой информации", – отметил он.

Как пояснил Обедин, злоупотребление выразилось в том, что в статье о похищении и избиении сотрудника СВФУ, вышедшей еще в апреле, журналист использовал фразу: "Это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…".

"Автор утверждает, что каждый, какой угодно взятый человек может оказаться в сложной ситуации по вине госучреждения… что тоталитарное государство и его репрессивные и контролирующие органы беспрерывно контролируют (читают) все комментарии на форумах, и однажды могут совершить противоправное деяние в отношении любого отдельно взятого человека путем его похищения и избиения. При этом данное утверждение… не имеет какого-либо фактического подтверждения", – процитировал замглавного редактора фразу из протокола участкового уполномоченного.

Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Якутского городского суда, 5 июля судья, рассмотрев административный материал в отношении Романова, предусмотренный ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации), назначил судебное разбирательство на 25 июля.

"В этом прецеденте мы видим очередной пример вольного толкования положений антифейкового закона, поскольку публикация Михаила Романова не могла нести угрозу жизни или здоровью граждан либо провоцировать общественные беспорядки. Аналогичным образом правоохранительным органами вариативно понимается норма, препятствующая публикациям, непристойно оскорбляющим институты государственной власти", – прокомментировал возбуждение административного дела в отношении журналиста председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь Союза журналистов России Леонид Левин.

Он обратил внимание на то, что "свобода слова и свобода распространения информации – базовые конституционные права каждого гражданина".

"Дело против якутского журналиста – это пример того, как неугодный голос пытаются заглушить административными рычагами", – считает Левин.

Депутат высказал пожелание, чтобы судебные инстанции "точно следовали духу и букве закона".

"Представителям федеральных органов на местах и властям Республики Саха следует обратить внимание на этот случай, чтобы действия отдельных лиц не могли бросить тень на государственные органы в целом", – отметил парламентарий.

Между тем Якутский городской суд признал журналиста виновным в злоупотреблении свободой информации.

"Суд постановил признать Романова Михаила виновным по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации) и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", – сообщила судья.

Сам Романов заявил, что решение суда для него стало неожиданностью.

"Мы на 95% были уверены, что выиграем. Любому первокурснику юрфака, который бы ознакомился с материалами, стало бы очевидно, что дело бесперспективно", – сказал он.

По его мнению, судья "создала скверный прецедент, хоть у нас и не прецедентное право: теперь судьи страны будут ссылаться на это решение".

Представитель Романова заместитель главного редактора еженедельника "Якутск вечерний" Виталий Обедин сказал журналистам, что они будут обжаловать решение судьи.

"Решение совершенно позорное. Мы будем его обжаловать в апелляционной инстанции. Судья очень долго отсутствовала. Не уверен, что она читала материалы административного дела. Думаю, что она звонила консультироваться", – сказал Обедин.

Он считает, что судья "не отнеслась с должным внимание ни к судебному процессу, ни к представленным материалам".

"Потому что там не за что было привлекать (…) Ничего толкового в своих выступлениях господин майор сказать не мог. Противоречил сам себе. То он утверждает, что в деле нужно изучать всю статью, то утверждает, что только заголовок и вступление. И самое главное, что три главных фактора о недостоверности информации так и не были приведены и доказаны", – сообщил замглавного редактора еженедельника.

Обедин и юрист Елена Максимова, представлявшая интересы Романова, отмечали и в процессе судебного заседания, что для возбуждения дела нет никаких оснований: во-первых, допущено множество процессуальных нарушений; во-вторых, в деле отсутствуют основные пункты, доказывающие факт нарушения журналистом и изданием нарушения закона.

Кроме того, по словам представителей журналиста, не были предоставлены доказательства факта публикации недостоверной информации, доказательства умысла в действиях журналиста распространить якобы недостоверную информацию и доказательств угрозы обществу от опубликованной статьи.

По данным местных СМИ, участковый уполномоченный Рушан Алимов, выступая в суде, также не озвучил никаких доказательств и в своем выступлении подчеркивал лишь то, что фразы "это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…" – порочат репутацию правоохранительных органов в целом и создают в глазах людей негативный образ сотрудников правопорядка. Впрочем, суд все же поддержал доводы полиции.

Обозреватель Анастасия Николаева

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