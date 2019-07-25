Бывает бесплатно

25.07.19 17:34

© РИА Новости. Александр Кондратюк

Interfax-Russia.ru – Образование в вузах приграничных регионов РФ для россиян и иностранцев предложили сделать бесплатным. Эксперты разошлись во мнении, возможно ли это.

Зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать образование в вузах приграничных регионов России полностью бесплатным для россиян и русскоговорящих иностранцев. Документ направлен министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову.

"Наблюдается постоянный отток большей части молодежи, мечтающей сразу после окончания школы перебраться в другие субъекты, находящиеся вблизи столицы или крупных городов. (...) Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту", – говорится в письме, текст которого есть в распоряжении Interfax-Russia.ru.

Автор подчеркивает, что введение полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных регионах, поможет повысить привлекательность обучения в местных вузах. После выпуска студенты, скорее всего, останутся работать в своих регионах.

Он также напомнил о необходимости увеличивать российское влияние на соотечественников за рубежом и русскоговорящих иностранцев, которые в будущем смогут занимать высокие посты в тех странах, где они сейчас проживают. Поэтому для таких студентов, считает Чернышов, следует расширить квоту на образование.

"Основная часть отучившейся молодежи вернется к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", – сообщается в письме.

Инициативу, по мнению ее автора, можно вписать в национальный проект "Образование и наука", а ее финансирование могут взять на себя регионы, из которых перестанут уезжать потенциальные работники предприятий и налогоплательщики, федеральный бюджет и сами вузы.

"Ресурсы, которые есть у вузов сегодня, которые они зарабатывают "небюджетным" путем, которые можно переработать на эти истории. К тому же, у нас каждый год где-то тысяча бюджетных мест остается не распределенной и возвращается обратно в бюджет (вузов – ИФ). Вот их можно направить на создание бесплатных учебных мест для обучения в вузах приграничных регионов", – сказал автор инициативы.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с Interfax-Russia.ru назвал предложение личной инициативой Бориса Чернышова, а не комитета в целом. Он отметил, что в настоящее время в России и так существует бюджетное образование на конкурентной основе. В то же время парламентарий считает, что имеющееся количество бюджетных мест в российских вузах необходимо увеличить.

"В Советский период бесплатно учились 220 человек на 10 тыс. населения. Сейчас таких студентов 130 на 10 тыс. населения. Поэтому, конечно, нужно бы увеличить количество таких мест", – сказал Смолин.

Кроме того, он отметил, что Россия существенно отстает по количеству бюджетных мест в сравнении с другими странами.

"Если сравниваться с другими странами, например, в Германии бесплатно учатся около 80-90% студентов, в России около 40%", – рассказал парламентарий.

Проблема и в том, что после введение ЕГЭ многие студенты из приграничных городов, которые не уезжают учиться за границу, выбирают для обучения вузы в крупных российских городах – например, Москве и Санкт-Петербурге.

"Плохо, что они оттуда не возвращаются. Поэтому в интеллектуальном плане в регионах возникают проблемы: с научными школами, преподавателями в вузах и так далее. Увеличивать количество бесплатных мест для студентов в регионах – это правильно", – заявил собеседник Interfax-Russia.ru.

Однако, подчеркнул он, идея предоставить дополнительные бюджетные места иностранцам нуждается в исследовании. Например, в Австрии для иностранцев создают бесплатные или дешевые учебные места, зная, что после обучения такие выпускники останутся в стране.

"Будут ли оставаться в современной России – это вопрос. Смотря какие иностранцы, потому что уровень жизни, социальной гарантии в России ниже, чем в странах Европы", – объяснил Смолин.

Декан факультета международного бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Ирина Колесникова заявила Interfax-Russia.ru, что поддерживает эту идею, но не видит возможности для ее реализации в материальном плане.

"Образование бесплатным не бывает. Вопрос в том, кто будет платить. Есть три плательщика: государство, конкретный человек и организация, которая отправляет человека по целевому назначению в вуз", – отметила она.

В то же время, в федеральном и региональном бюджетах может не хватить средств на реализацию проекта или они "могут не пойти на такую оплату".

"А у вузов откуда на это средства? То есть вопрос в том, сколько денег выделят. (...) В принципе, в Советском союзе удавалось обеспечить бесплатное образование, но тогда и затраты в федеральном и региональном бюджетах были больше", – отметила она.

В то же время идею привлечь иностранных абитуриентов в российские вузы эксперт назвала "благой по сути", так как это "квалифицированная рабочая сила в будущем".

"Но, как все благие намерения, неизвестно, куда она может привести. Мне кажется, что только бюджетными деньгами обойтись сложно будет", – пояснила она.

С другой стороны, если инициатива будет реализована, удастся ли сохранить качество образования?

"Это будет в ущерб качеству образования, потому что преподавателям надо платить деньги, преподавание требует каких-то технических средств, есть аудитория, есть коммунальные платежи, ремонты, библиотеки, которые надо пополнять. Это все стоит денег", – пояснила она.

Кроме того, создание бюджетных мест для абитуриентов из других стран не гарантирует, что после окончания обучения они останутся работать в стране.

"Россия как работодатель будет привлекательна иностранцам в том случае, если она предоставит им адекватную оплату их высококвалифицированного труда, возможности развития и комфортной, безопасной жизни. У меня есть сомнения, что большинству иностранных выпускников российских вузов Россия как работодатель будет привлекательна. Это связано не с образованием, а с инвестиционным климатом и так далее", – заключила она.

В свою очередь глава профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий назвал инициативу "идеальным вариантом", если она охватит все регионы, а для этого нужно понимать, за счет чего она будет финансироваться.

"Конечно, это потребует затрат, на это нужна политическая воля. (...) Я не думаю, что при желании средства не найдутся. Это уже вопрос к Думе, к правительству, каким образом будут средства найдены, если появится такое желание", – пояснил Interfax-Russia.ru эксперт.

Обозреватель Сабина Адлейба

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