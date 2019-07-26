В зоне риска

26.07.19 12:48

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Жителей поселков Приамурья эвакуируют из-за паводка. Большая вода может прийти в столицу региона уже 27 июля.

Затяжные дожди пришли в Амурскую область в конце июля. Из-за обильных осадков в реках региона резко поднялся уровень воды, подтопило несколько населенных пунктов. Первыми последствия ливней ощутили на себе жители Зейского района – там дожди подтопили более 50 приусадебных участков и несколько автодорог. 25 июля местные власти ввели режим ЧС.

"В регионе сейчас очень непростая ситуация, связанная с прохождением паводка. Тем не менее, мы держим ее под контролем. У нас достаточно сил и средств. Главное действовать скоординировано и без паники, своевременно информируя граждан о складывающейся ситуации", – заявил губернатор Амурской области Василий Орлов по итогам заседания региональной комиссии по ЧС.

Как в свою очередь доложил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский, в зону подтопления уже попали 8 населенных пунктов. Самая сложная ситуация с паводком наблюдается в Селемджинском районе области, где подтоплен 341 жилой дом, а также в Мазановском районе – здесь вода зашла в 279 домов. Кроме того, по данным чиновника, в результате наводнения оказались подтоплены 997 приусадебных участков, также повреждено 45 участков дорог протяженностью 156 км.

По информации регионального управления МЧС, спасатели уже эвакуировали ряд населенных пунктов района. Так, 25 июля из села Норск в поселок Февральск сотрудники МЧС доставили 155 человек, в том числе 65 детей. Известно, что 79 человек, включая 29 детей, разместились у родственников, остальные – в пунктах временного размещения, развернутых на базе местной больницы, школы, спортивного комплекса, а также на базе отдыха ООО "Транзит".

Жителей села Богословка, чьи дома также оказались в зоне паводка, спасатели в тот же день доставили в поселок Новокиевский Увал. В настоящее время в пункте временного размещения, развернутом на базе местной школы, находится 38 человек. Остальные эвакуированные – 43 человека, в том числе 11 детей – разместились у родственников и знакомых.

Кроме того, 25 июля спасатели эвакуировали 29 человек, включая 15 детей, из села Новороссийка (Мазановский район) и 4 человек из села Бысса (Селемджинский район области).

26 июля началась эвакуация населения в селе Угловое, где также существует риск подтопления. Аналогичная работа ведется и в селе Козловка. Оттуда людей вывозят на автобусах. Власти региона рекомендуют местным жителям не дожидаться критической ситуации и покинуть опасные территории до прихода воды.

"В первую очередь вывозят детей, инвалидов и пожилых людей", – пояснили в правительстве региона.

Параллельно с этой работой спасатели возводят дамбы, которые помогут защитить населенные пункты от наводнения. К примеру, для защиты села Угловое местные власти подготовили 400 мешков с песком. Кроме того, администрация района направила правительству региона заявку на поставку 50 метров водоналивной дамбы.

"К паводку подготовился и Благовещенский район. Организованы превентивные мероприятия по недопущению подтопления сел Усть-Ивановка и Владимировка. В частности, создан запас инертных материалов (песка и пескогравия) для усиления дамб, закуплена 1 тыс. мешков. По заявке района правительство области предоставит селам 4 водоналивные дамбы протяженностью 100 метров, каждая из которых заменяет 1 тыс. мешков с песком", – отмечается в пресс-релизе правительства региона.

Как сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, который специально прилетел в регион из столицы, Благовещенск примет первую паводковую волну 27 июля.

"Первая волна достигнет Благовещенска уже завтра (27 июля), вторая ожидается 29 июля", – сообщил он в ходе совещания в Благовещенске.

При этом, по его словам, глобальных подтоплений не прогнозируется, ситуация находится на контроле.

"Основная наша задача – обеспечить безопасность людей. Все усилия направлены на заблаговременную эвакуацию. Всего необходимо эвакуировать 3 тыс. человек. Пункты временного размещения обеспечены всем необходимым, в работе шесть вертолетов", – в свою очередь отметил на совещании глава Приамурья Василий Орлов.

По его словам, власти рассматривают несколько вариантов развития событий, но для минимизации последствий паводка готовятся к самому худшему сценарию.

"Есть несколько прогнозов, и плохой прогноз говорит о том, что по подтоплению повторится ситуация 2013 года. Принципиальное отличие в том, что этот паводок краткосрочный. Пик паводка по тем территориям, где он уже прошел, занимает двое суток. Это Селемджинский район в первую очередь", – сказал глава Приамурья.

Орлов подчеркнул, что и "при таком раскладе нужно помнить о безопасности". По его словам, отдельные граждане отказывались эвакуироваться, пока им не показали кадры из Норска, который полностью затопило водой.

"Мы посмотрели, масштабы паводка впечатляющие. Норск затоплен весь. Жителям сел, которые в ближайшие часы подвергнутся наводнению, показывали ситуацию с Норском. Благодаря этому примеру начали эвакуироваться без лишних споров", – сказал губернатор.

Между тем, как сообщил на совещании с министром МЧС России руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Вячеслав Паршин, хороших новостей от природы ждать не стоит: по прогнозам синоптиков, сложная паводковая обстановка сохранится на Дальнем Востоке вплоть до сентября.

"До конца августа ожидаем уровни неблагоприятных, местами опасных явлений погоды по всей длине Амура и его притоках. За основу мы будем считать прогноз погоды на середину августа в связи с выходом тайфунов на юг Китая. Если тайфуны в середине августа подток воды дадут со стороны рек Сунгари и Уссури, то обстановка будет более сложная", – сказал специалист.

По его словам, ситуация этим летом не похожа на обстановку 2013 года, когда на Дальнем Востоке случилось масштабное наводнение. Тогда паводок длился более месяца. Водой подтопило почти 5 тыс. домов, в которых проживали более 30 тыс. человек. Также в результате наводнения были повреждены, а в ряде случаев полностью разрушено более 70 мостов и около 1,2 тыс. км автодорог. В результате около 50 населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира.

"В 2013 году в июле осадков было вдвое меньше, тем не менее, надо осуществлять контроль за обстановкой. В целом ожидаем, что весь август будет сложная обстановка. В первую очередь у нас на малых реках. На больших реках также будем отслеживать, там обстановка более прогнозируемая, можно за 5-7 дней доложить уровень. А на малых реках, когда проходят кратковременные ливневые дожди до 50-100 миллиметров, то там можно предсказать за сутки – двое максимум", – отметил Паршин.

Так, по его словам, ухудшение паводковой обстановки прогнозируется, к примеру, и в Хабаровском крае, особенно по реке Урми. Подобная ситуация может сложиться и в Еврейской автономной области.

"В настоящий момент введены в строй автономные гидрологические комплексы, поэтому, помимо стационарных пунктов наблюдения, при необходимости ежечасно погоду будем докладывать в МЧС и в органы исполнительной власти. Перспектива в целом на август, конечно, сложная", – уточнил руководитель Дальгидромета.

Обозреватель Наталья Пономарева

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