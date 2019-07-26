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Дежавю по-украински: Украина задержала судно РФ, напомнив об аресте в Керченском проливе
 
 
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Пираты в законе

© РИА Новости. Павел Емельянов
Interfax-Russia.ru – Моряки российского танкера, задержанного в порту Одесской области, вернулись в Москву. В РФ называют задержание незаконным и требуют от Украины вернуть и танкер.

Служба безопасности Украины (СБУ) 25 июля задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika spirit, который в международной базе фигурирует под названием Neyma. Именно это судно, по версии силовиков, в 2018 году блокировало украинские корабли в Керченском проливе. В результате были арестованы 24 украинских моряка, и до октября они останутся в России.

После недолгих разбирательств в СБУ не нашли оснований для задержания российских моряков с танкера Neyma, их отпустили домой. А судно пока останется в Измаиле.

"Соблюдая украинские законы, не нарушая права и свободы российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой, к своим семьям", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

При этом с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя.

"Что чисто юридически не мешает им выехать из Украины – по делу моряки проходят как свидетели. Следовательно, никаких ограничений на передвижение не имеют", – говорится в сообщении.

Впрочем, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что освобождение российских моряков не "исчерпает инцидент".

"Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера исчерпает инцидент. Мы требуем незамедлительного возвращения танкера", – написал он на своей странице в фэйсбук.

В России, по его словам, также ждут "официальных извинений украинских властей".

"Но и в этом случае осадок, как говорится, останется. Получается, что Киев сам себе создал новые проблемы и серьезно осложнил решение старых", – отметил Клинцевич.

Более того, освобождение российских моряков, по его мнению, – результат как раз "жесткой реакции со стороны МИД РФ и российских парламентариев".

В беседе с Interfax-Russia.ru Франц Клинцевич назвал арест российского танкера продолжением провокации в Керченском проливе.

"Это удержание повестки в новом формате, при формировании нового руководства и большой удар по авторитету Зеленского и его команды", – объяснил Клинцевич.

Однако собеседник Interfax-Russia.ru не уверен, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет отношения к этим действиям, ведь сейчас в руководстве СБУ уже находятся его люди.

"Это решение принималось тогда, когда уже руководство СБУ было сменено Зеленским. И по сути это его люди – те, кто стоят у руководства (СБУ – ИФ)", – заявил сенатор.

В то же время он считает, что не стоит забывать и о реакции Запада на телефонный разговор президентов России и Украины.

"Потому что, что бы кто ни говорил, звонок Зеленского Путину, их разговор обсуждается, там какие-то темы, что же на самом деле было. Те, кто находится на Западе, были крайне серьезно напряжены, так как в их планы не входит построение диалога между Россией и Украиной", – пояснил Клинцевич.

Между тем, собеседник Interfax-Russia.ru уверен, что российский танкер задержали в расчете на агрессивную реакцию России.

"Но мы не стали никак воинствующе реагировать: были даны жесткие оценки парламентом страны (РФ – ИФ), сенаторами, депутатами, представителями Министерства иностранных дел, что это нарушение международных норм и международного морского права. (...) Не было попытки силовым образом забрать танкер и так далее, вывести его, то есть ответить, продавить какие-то вещи", – сказал он.

Однако со стороны Украины задержать танкер, которые направлялся на ремонт и имел все нужные договоренности, – это "явный перебор во всех отношениях, даже для них".

Клинцевич также подчеркнул, что Зеленский и его администрация находятся в "очень непростом положении" из-за данного инцидента, потому что они обязаны как-то реагировать.

"А вот сумеют ли – это вопрос. Станет ли, имея всю полноту власти, формируя парламент, правительство, Зеленский, будучи (формально – ИФ) президентом, настоящим президентом или не станет. Это покажут ближайшие полтора месяца", – считает собеседник Interfax-Russia.ru, добавив, что сегодня многие эксперты говорят, что Украина превращается в "страну пиратов".

"И сегодня вот эта парадигма для Украины, мне кажется, крайне тяжелая. Потому что, не имея основания никакого с точки зрения международного морского права, она совершает захват и похищает суда. Сегодня эта тема достаточно болезненная", – отметил он.

По его словам, необходимо подождать месяц-полтора, чтобы затем оценить, "есть на Украине хозяин или его нет, по-прежнему остались марионетки".

В свою очередь капитан дальнего плавания Алексей Малафеев заявил Interfax-Russia.ru, что у Украины не было никаких оснований задерживать судно.

"Это грязная политика просто. (...) Любое задержание судна должно иметь основания. Если он там окружающую среду испачкал, то ему надо предъявить обвинения, и так далее", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что фактически судно может заходить в любой порт, когда хочет.

"Единственное, почему оно может быть не допущено, на борту могут быть опасные грузы, может радиация какая-то. Но ему-то разрешили войти, претензий не было, а задержали на основании чего?" – пояснил Малафеев.

Более того, обосновать задержание российского танкера прошлогодним инцидентом в Керченском проливе тоже нельзя.

"То, что он там когда-то перекрывал вход, ну, знаете, я сейчас встану на Невском проспекте, мне скажут: "А что ты мешаешь?". А я хочу и стою. (...) Понимаете, если у меня, например, сломались двигатели, то как это расценивать, как диверсию или как аварийный случай?", – сказал собеседник Interfax-Russia.ru.

Бывший начальник штаба ВМФ России (1991-1996), адмирал Валентин Селиванов также считает, что с точки зрения морского права у Украины не было оснований задержать российский танкер.

"Взяли и арестовали судно ни за что, ничего оно там не нарушало, никаких прав международных и так далее. Оно просто российской компании принадлежит, поэтому они его и арестовали. (...) Это пиратство, рабой", – заявил собеседник Interfax-Russia.ru.

По словам эксперта, судно не участвовало в боевых действиях при задержании украинских моряков.

"Не участвовало оно – там были пограничные катера и пограничный буксир под пограничным флагом. А это судно под российским флагом. Оно было под воротами, под мостом (стояло – ИФ) в Керченском проливе", – пояснил он.

Ранее, 25 июля, в ООН призвали Украину и Россию проявить сдержанность и избегать эскалации в Черном море.

"Мы вновь призываем воздерживаться от поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международные права, действуя в соответствии с Уставом ООН и в рамках международных норм", – сказал заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак журналистам, комментируя инцидент с задержанием СБУ российского танкера.

Хак отметил, что следует избегать любой эскалации конфликта.

Обозреватель Сабина Адлейба

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