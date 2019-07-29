Новая волна

29.07.19 15:31

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

Interfax-Russia.ru - Иркутская область готовится ко второй волне паводка. Из зоны подтопления эвакуировали уже более тысячи человек.

На Иркутскую область надвигается вторая волна паводка. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, в новую зону подтопления попали шесть районов Приангарья. Вода зашла в более чем 350 домов.

"В связи с осадками и высоким уровнем грунтовых вод в зону подтопления попали Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский районы. На утро 29 июля подтоплено 357 домов с населением 2 тыс. 89 человек, из них 470 детей. Также вода зашла на 455 приусадебных участков. Также подтоплены один социально-значимый объект, один мост и два участка автодорог", - говорится в пресс-релизе регионального управления МЧС.

Так, в частности, в городе Нижнеудинске вода зашла в подвалы 92 жилых домов, в том числе трех многоквартирных, в которых проживают 562 человека. По данным МЧС, местные жители пока остаются в своих домах.

В Тулуне, серьезно пострадавшем от первой волны паводка, в настоящее время подтоплены 123 придворовых территории, а также подвалы семи многоквартирных жилых домов, в которых проживают 1 тыс. 47 человек. Также в зону подтопления попала котельная.

"В превентивных целях в пункт временного размещения, открытый на лыжной базе, самостоятельно эвакуировался 41 человек, в том числе 8 детей", - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Также, по информации ведомства, подтоплена часть территории Тулунского района. Река Кирей, вышедшая из берегов из-за сильных дождей, подтопила 123 жилых дома в селе Уйгат. К настоящему времени спасатели эвакуировали 181 жителя населенного пункта, в том числе 65 детей. Всего в поселке проживают 449 человек. Также в зоне паводка оказалась и деревня Кривуша, где вода подтопила 14 жилых домов, в которых проживают 28 человек, включая пятерых детей. Спасатели эвакуировали всех жителей этой деревни.

В Слюдянском районе области в связи с повышением до критических отметок уровня воды в реках Солзан, Харлахта, Большая, Малая Осиновка и ручье Безымянный введен режим ЧС. Из-за подмыва дамбы идет эвакуация в одном из районов города Байкальска.

"К настоящему времени из микрорайона Гагарина эвакуировано 150 человек. ПВР организованы на базе средних общеобразовательных школ N10, 11, 12", - говорится в пресс-релизе регионального управления МЧС.

В подтопленном микрорайоне сейчас работают оперативные группы ГУ МЧС России по Иркутской области, Слюдянского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, Специализированной пожарно-спасательной части Иркутской области - всего 39 человек. В город прибыли девять машин для откачки воды.

Кроме того, по данным МЧС, наводнение в Слюдянском районе повредило мост.

"В городе Байкальске произошло разрушение одного пролета моста, связывающего микрорайоны Гагарина и Байкальский ЦБК. Проезд осуществляется по альтернативному пути - федеральной трассе Р-258 "Байкал", - уточнили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Тем временем, в Шелеховском районе из-за резкого подъема уровня воды в реке Олха подтопило 17 домов в поселке Большой Луг, шесть домов в поселке Моты, а также три дачных дома и 40 приусадебных участков в садоводстве "Алюминщик". В городе Шелехове вода зашла на несколько приусадебных участков садоводства "Труд". На территории района введен режим ЧС.

Кроме того, в Шелеховском районе в зону возможного подтопления попадают несколько детских лагерей.

"Эвакуированы отдыхающие (дети) и персонал детских оздоровительных лагерей "Черемушки", "Огоньки", "Детская оздоровительная дача 1", "Орленок", "Интеллектуал", "Голубые ели", "Крылатый", "Солнечный", "Ромашка", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Также в зону подтопления вновь попал город Зима. Здесь, по данным МЧС, вода зашла на придомовые территории 48 жилых домов. Не лучше складывается ситуация и в окрестных поселках. Так, в селе Новолетники паводок подтопил 10 придомовых территорий, в Зулумай – три придомовые территории, а в Покровке размыло автодорогу.

Вместе с тем, из-за угрозы подтопления 27 июля спасатели эвакуировали 75 школьников из оздоровительного лагеря "Окинец" в Зиминском районе.

"Всего из зоны паводка эвакуировано более 1 тыс. человек. В пунктах временного размещения в настоящее время находится 41 человек, из них 8 детей", - отметили в МЧС.

29 и 30 июля специалисты ожидают повышение уровня воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках.

"На реке Ие в районе города Тулуна ожидается повышение уровня воды до отметок 950-1050 см при критической отметке 700 см, на реке Иркут в районе села Баклаши - до отметок 500-580 см при критической отметке 480 см, на реке Оке в районе поселка Ухтуй – 470-550 см при критической отметке 470 см. Прогнозируется затопление населенных пунктов, расположенных в поймах рек", - сообщили в ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

В связи с этим спасатели попросили местных жителей подготовиться к возможной эвакуации.

В тоже время, как полагает начальник Главного управления МЧС по Иркутской области Владимир Нелюбов, вторая волна паводка в регионе не будет столь масштабной, как первая.

"Говорить о критической ситуации нельзя. Подобного (наводнения, как было в конце июня - ИФ) уже не будет. Пока мы наблюдаем повышение уровня воды. Прогноз Гидромета по повышению в реке Ия - это в пределах 10,5 метров. В настоящее время в Тулуне подтоплены 123 придворовые территории, подвалы семи многоквартирных жилых домов, котельная", - сказал он.

Между тем, как сообщила пресс-служба правительства региона, 30 июля в южных районах области снова ожидаются дожди, местами очень сильные.

По информации Главного управления МЧС РФ по региону, за прошедшие сутки в бассейнах рек Ия, Уда, Ока, Белая уровень воды поднялся на 2-4 метра, на реках Бирюса, Китой, Иркут - на 1-2 метра, на реках Ленского бассейна уровни воды колебались на 5-25 см. В настоящее время из обильных осадков в горах Восточного Саяна продолжает повышаться уровень воды в правых притоках Ангары.

Первая волна паводка пришла в Иркутскую область в конце июня. Вода подтопила 109 населенных пунктов, вошла в 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживает 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей. Больше других пострадали Тулунский и Нижнеудинской районы. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести. За помощью к медикам, по последним данным МЧС, обратился 1 тыс. 501 человек, в том числе 232 ребенка. Медики госпитализировали 486 пострадавших, в том числе 120 детей. Остальным оказали амбулаторную помощь.

По данным местных властей, наводнение стало столь масштабным из-за мощного малоподвижного циклона и экстремально интенсивных осадков.

"Основным фактором, определившим интенсивность паводков левых притоков реки Ангара, явился мощный малоподвижный циклон. Он вызвал интенсивные осадки 25 и 26 июня в стокоформирующих районах Восточных Саян", - сообщила пресс-служба областного правительства.

Так, на метеостанциях Хадама (бассейн реки Уда) и Икей (бассейн реки Ия) за эти дни выпало, соответственно, 124% и 231% от месячной нормы осадков.

"При этом неизвестным является количество осадков в высокогорных районах, так как метеонаблюдения там не осуществляются. Так, например, истоки рек Уда и Ия расположены на уровне около 1,7 тыс. м БС (Балтийская Система), а метеостанция Хадама и Икей – 705 и 527 м соответственно", - добавили в администрации региона.

Кроме того, паводку помогли сформироваться два циклона, прошедшие в предшествующие две недели, которые вызывали в реках в границах городов Тулун и Нижнеудинск подъемы уровня воды до 2 метров.

"Таким образом, перед циклоном, сформировавшимся к 25 июня, наблюдалась высокая увлажненность бассейна и накопление значительных запасов воды в русловой сети. Например, уровень воды в реке Ия в городе Тулун 18 июня достигал отметки 649 см (при критическом уровне - 700 см)", - пояснили в пресс-службе правительства Приангарья.

Обозреватель Наталья Пономарева

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