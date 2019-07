На грани срыва

29.07.19 16:35

Interfax-Russia.ru – Отсутствие разрешения на строительство "Северного потока-2" от Дании может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу.

О возможном сдвиге сроков начала поставок газа в Европу по "Северному потоку-2" - 1 января 2020 года - из-за отсутствия от Дании разрешения на строительство газопровода в своих водах сообщили Financial Times источники, близкие к оператору проекта. Запуск газопровода должен был совпасть с истечением срока действия действующего контракта на транзит газа через Украину - 31 декабря 2019 года.

Как заявил один из собеседников газеты, "критическим" для проекта должен стать ближайший месяц.

Оператор проекта - компания Nord Stream 2 - подала заявку датским властям на получение разрешения на прохождение газопровода в территориальных водах страны более двух лет назад. Заявка включала полный комплект документации по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проверенному маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Данный маршрут проходит параллельно существующему газопроводу "Северный поток" и был выбран в соответствии с рекомендациями, полученными от компетентных органов Дании.

Вместе с тем, после подачи этой заявки датский закон о континентальном шельфе был изменен, предоставив право министру иностранных дел страны налагать вето на укладку газопроводов в территориальных водах, основываясь на национальных и международных соображениях. Это означает, что министр должен вынести решение до начала рассмотрения заявки Датским энергетическим агентством. Соответствующее решение министра ожидается с момента вступления данного закона в силу - с 1 января 2018 года.

Позже компания Nord Stream 2 подала две другие заявки, решение по которым также все еще не принято. Одна из заявок, по маршруту к северо-западу от острова Борнхольм, была подана в августе 2018 года. Другая заявка была подана в мае 2019 года по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Оба этих маршрута проходят только через исключительную экономическую зону, вне территориальных вод Дании. Таким образом, в отношении данных маршрутов рекомендация министра иностранных дел не требуется.

Решение о согласии должно быть выдано исключительно по итогам открытого рассмотрения заявки в соответствии с Конвенцией по морскому праву Организации объединенных наций, в соответствии с которой компетентные органы обязаны разрешить укладку трубопроводов при соблюдении определенных требований экологии, а также безопасности судоходства.

В конце июня Nord Stream 2 отозвала заявку по маршруту в территориальных водах Дании.

"Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято", - заявил исполнительный директор компании Nord Stream 2 Маттиас Варниг.

При этом он отметил, что компании и инвесторам "требуется законодательная определенность и защита правомерных ожиданий, то есть прозрачный и предсказуемый процесс принятия решения, особенно с учетом того, что в водах четырех других стран строительство газопровода находится на продвинутом этапе".

В компании обращают внимание на то, что процесс рассмотрения заявки для получения разрешения по маршруту к северо-западу от острова Борнхольм завершен и показал, что все технические и экологические требования выполнены, и согласие на этот маршрут может быть дано, как и предусмотрено Конвенцией по морскому праву от 1982 года.

Вместе с тем, заявка по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм еще находится на стадии рассмотрения, однако недавно состоявшиеся общественные слушания не выявили никаких значительных опасений как с технической, так и с экологической стороны, отмечают в Nord Stream 2.

В связи с этим компания приняла решение сконцентрироваться на данных вариантах. Как пояснили в Nord Stream 2, отзыв первоначальной заявки необходим для того, чтобы защитить компанию, акционера – "Газпром" - и инвесторов - ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea - от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями.

В начале июня председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что строительство участка "Северный поток-2" в Дании займет максимум пять недель.

Комментируя журналистам ситуацию с получением разрешения на строительство в датских водах, он сказал: "Вы знаете, выборы же прошли. Там формируется новое правительство. Участок, который в Дании есть, даже независимо от маршрута, он очень короткий - плюс-минус 130 километров".

Вместе с тем, по словам Миллера, необходимо учитывать время, необходимое на пусконаладочные работы.

Отвечая на вопрос, при каком сроке получения разрешения Дании на стройку еще остается возможность ввести газопровод в 2019 году, глава "Газпрома" сказал: "Я на самом деле знаю этот срок. Я вам его говорить не буду. Я могу сказать, что он еще не наступил. Пока еще он и не завтра наступает. Но то, что касается действительно вопросов, которые открыты, - вот этот только вопрос".

Со своей стороны глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле допустил, что строительство газопровода "Северный поток-2" может задержаться из-за позиции Дании с прокладкой по ее территории.

"Это теоретическая возможность, я с вами согласен. Nord Stream 2 AG может выполнить план. Но мы не знаем, когда будет представлено разрешение", - заявил он на пресс-конференции.

"Нам надо подождать, когда датские власти выдадут его. Но чем позднее оно будет предоставлено, тем задержка в сдаче проекта в эксплуатацию может стать реальностью", - добавил Зеле.

В Москве расценивают затягивание Данией рассмотрения заявок Nord Stream 2 AG как нарушение принципов международного морского права.

"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне. Считаем, что затягивание рассмотрения поданных оператором проекта заявок идет вразрез с принципами международного морского права, которые позволяют сооружать объекты энергетической инфраструктуры в морских акваториях", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете Rheinischen Post.

Он отметил, что претензий по эксплуатации первой нитки "Северного потока", вдоль которой изначально планировалось проложить маршрут "Северного потока-2", "ни у одной страны, включая Данию, не возникло".

"Данный проект поддерживают ведущие европейские энергетические компании, которые вряд ли можно заподозрить в каких-либо антиевропейских намерениях. Надеемся, что сформированное по результатам парламентских выборов правительство Дании откажется от конфронтационного курса и примет правильные решения", - добавил министр.

По его словам, "Северный поток-2" - это чисто коммерческий проект, призванный укрепить энергобезопасность Европы и способствовать снижению цен на газ для европейских потребителей.

"На этом фоне недоумение вызывают настойчивые попытки определенных сил "вставлять палки в колеса", мешать реализации проекта. Именно так мы расцениваем вступившие в силу 23 мая поправки к "газовой директиве" "Третьего энергопакета" Евросоюза, фактически нарушающие основополагающий принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны", - отметил российский министр.

Лавров отметил, что, "учитывая ту поспешность, с которой предыдущее - румынское - председательство в Совете ЕС форсировало их принятие, у нас нет сомнений, что эти поправки задумывались исключительно для того чтобы воспрепятствовать завершению строительства".

На минувшей неделе проектная компания по строительству газопровода подала иск в Европейский суд (Court of Justice of the European Union) с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта.

Еще в апреле Nord Stream 2 AG направил письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором запросил официальное подтверждение того, что, несмотря на изменение Газовой директивы, к проекту "Северный поток-2" будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, импортирующим газ в ЕС, инвестиции в которые были сделаны задолго до принятия поправок к директиве.

В компании напомнили, что, когда Еврокомиссия выносила на рассмотрение предложение о внесении поправок, она однозначно сформулировала, что "Северный поток-2" является единственным проектом на "продвинутом" этапе.

"Если к "Северному потоку-2" не будет применяться такой же правовой режим, как к другим подобным газопроводам, инвестиции в которые были сделаны до принятия поправок к Газовой директиве, это будет являться нарушением международного права и законодательства ЕС, включая невыполнение обязательств ЕС по договору к Энергетической хартии в отношении компании Nord Stream 2 как инвестора. Со стороны ЕС было бы безосновательно и несправедливо разработать поправки к Газовой директиве таким образом, чтобы они существенно повлияли только на "Северный поток-2", при этом освободив от выполнения этих правил путем дерогации другие морские газопроводы, поставляющие газ в ЕС", - отмечали в Nord Stream 2 AG.

В Nord Stream 2 подчеркивают, что оставляют за собой возможность отстаивать свои права в соответствии с международным правом путем продолжения отдельного арбитражного разбирательство против ЕС для обеспечения гарантий защиты инвестиций в рамках Договора к энергетической хартии.

