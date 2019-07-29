Потеря анонимности

29.07.19 18:00

© РИА Новости. Валерий Мельников

Interfax-Russia.ru - Пополнить анонимные электронные кошельки теперь можно будет только с банковского счета, а не через терминалы или с мобильного телефона, как было раньше.

Данное положение содержится в поправках в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет Федерации. Нововведение заметил РБК.

Как следует из этих поправок, неидентфицированные клиенты "Яндекс.Деньги", "QIWI Кошелек", WebMoney, PayPal, VK Pay и других электронных кошельков смогут пополнить их только с банковского счета, а не через платежный терминал или в офисе оператора сотовой связи, как это было возможно ранее. Закон вступит в силу после официального опубликования, перед этим его должен подписать президент РФ Владимир Путин.

В ответ на официальный запрос pr-директор "QIWI Кошелек" Нино Донадзе сообщила Interfax-Russia.ru, что для компании цель этих поправок не ясна.

"Анонимный кошелек - самый легкий способ для людей, привыкших к наличным, чтобы попробовать банковские услуги, кроме того, на рынке существует масса бизнес-моделей, для которых пополнение анонимного ЭСП наличными - единственный приемлемый способ работы с клиентами, например, транспортные и подарочные карты", - сообщила Нино Донадзе.

Вместе с тем, она считает, что негативных последствий данное нововведение не принесет, так как большинство пользователей "QIWI Кошелек" уже идентифицированы.

"К тому же, закон вступит в силу через год - к этому времени можно исключить даже незначительное негативное влияние", - отметила pr-директор.

В настоящее время электронные кошельки уже жестко лимитированы: их баланс не может превышать 15 тыс. рублей, а общая сумма операций в месяц не должна быть более 40 тыс. рублей, сообщила представитель компании.

"Также действует лимит на типы платежей, которые можно совершать с анонимных кошельков: это только оплата в пользу российских юридических лиц. А с прошлого года с анонимных кошельков запретили даже снимать наличные, так что этот инструмент платежа и так имел весьма ограниченный функционал", - рассказала собеседница Interfax-Russia.ru.

По ее словам, операции с помощью анонимного кошелька гораздо более прозрачны для государства, чем расчет наличными, поэтому "запрет на внесение наличных, по нашему мнению, - это шаг назад, к операциям в серой зоне".

Директор по маркетинговым коммуникациям WebMoney Татьяна Милачева сообщила Interfax-Russia.ru, что после введения запрета на анонимные платежи количество клиентов, которые будут оплачивать покупки через электронные кошельки, очень сильно упадет.

"Количество клиентов, которым нужно совершить платеж не с банковского счета, а транзитом с него через электронный кошелек, упадет примерно до нуля", - подчеркивается в ответе Татьяны Милачевой на официальный запрос Interfax-Russia.ru.

Татьяна Милачева объяснила, что сначала все кошельки открываются анонимно, однако по ним можно только оплачивать товары и услуги. Вывести наличные с таких кошельков нельзя.

"Далее большая часть владельцев проходит идентификацию и получает расширенные возможности и опции. Но около четверти кошельков остаются без персонификации, так как сейчас этого достаточно для большинства каждодневных операций", - рассказала она.

По ее словам, так как в настоящее время владельцы анонимных электронных кошельков могут только оплачивать покупки, нововведение сильно ударит по интернет-магазинам.

"Те же, против кого поправки направлены, воспользуются другими инструментами, дотянуться до которых законодатели не в состоянии", - подчеркнула Татьяна Милачева.

Более того, по ее словам, финансовые услуги станут недоступными для подростков и других граждан, не имеющих паспорта или банковского счета.

"Эти люди будут вытеснены с регулируемого рынка электронных денег в расчеты криптовалютами и другими инструментами", - заключила директор по маркетинговым коммуникациям.

В свою очередь, руководитель пиар-проектов "Яндекс. Деньги" Марина Рычажкова сообщила Interfax-Russia.ru, что в "Яндекс. Деньги" обеспокоены принятием данных поправок, так как они существенно усложнят использование электронных денег.

"А это не только ущемляет интересы миллионов пользователей, которые лишаются единственной возможности, не выходя из дома, получить удобный инструмент для небольших расчетов, но и создает препятствия достижению целей государственной стратегии по повышению доступности финансовых услуг", - говорится в ответе на официальный запрос Interfax-Russia.ru.

Представитель компании подчеркнула, что изменения негативно скажутся и на доходах операторов электронных денег, которые "наравне с банками вкладывают много средств в стимулирование безналичных платежей - а значит, в рост прозрачного денежного рынка и цифровой экономики".

"В 2014 году законодатель уже ограничил функции анонимных кошельков, установив лимит в 15 тыс. рублей и запретив переводы на другие кошельки, счета или карты - сейчас с анонимного счета можно только оплатить товары или услуги российских организаций. Таким образом, из-за ограничений анонимный кошелек непривлекателен для противоправных действий, но, в отличие от наличных денег, более удобен для пользователя (...)", - отметила Марина Рычажкова.

Поправки в документ внесли по просьбе Росфинмониторинга, сказал РБК председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Эта мера направлена на то, чтобы определить, откуда в анонимный кошелек поступают средства. Ограничение должно помочь в борьбе с финансированием терроризма и наркоторговли.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст сказал Interfax-Russia.ru, что эта мера существенно не повлияет на отмывание денег для финансирования терроризма, так как за последние годы режим использования электронных кошельков уже несколько раз ужесточался. К примеру, без идентификации или упрощенной идентификации нельзя перевести деньги другому физическому лицу, что как раз типично для финансирования терроризма.

"Поэтому даже если у вас есть возможность пополнить ваш электронный кошелек через терминал, все равно делать что-то с этими деньгами анонимно вы не можете", - пояснил он.

Павел Шуст отметил, что с этой точки зрения запрет не обоснован и не соответствует реальному уровню риска.

"Плюс к этому, у нас есть статистика Банка России, которая говорит довольно однозначно, что значительная часть денег отмывается не через электронные кошельки, а вполне себе через банковские счета, получатели которых полностью идентифицированы, в личном присутствии (клиента – ИФ)", - рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что эти инновации не могут позитивно повлиять на рынок, так как сильно ухудшат позиции клиентов.

"На самом деле электронные кошельки являются инструментом повышения доступности финансовых услуг. Вы можете его просто открыть и сразу совершать там какие-то платежи и переводы. Это, как правило, платежи за мобильный интернет, за телефон. Те вещи, которыми пользуются люди, которые находятся в регионах, где нет банковских отделений", - сказал Павел Шуст.

По его словам, у некоторых клиентов нет возможности открыть банковский счет, либо открытие банковского счета стоит слишком дорого, к примеру, "нужно куда-то ехать и так далее, есть очень много причин".

"Электронные кошельки закрывают эту нишу. В том числе поэтому Банк России поддерживает эту отрасль. Если говорить просто, вместо того, чтобы люди пользовались наличными, а банк это не обслуживает, то есть это совершенно анонимно, банк стимулирует использовать больше безналичных платежей", - объяснил собеседник Interfax-Russia.ru.

Доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб придерживается иного мнения.

В беседе с Interfax-Russia.ru он пояснил, что запрет на пополнение электронного кошелька иными методами (не через банковский счет) призван помешать легализации преступных доходов и финансированию терроризма. По его словам, сегодня в России проводят много подозрительных денежных переводов.

"И для того, чтобы контролировать эти денежные потоки, устанавливают такие ограничения. В данном случае, чтобы осуществлять (платежи – ИФ) можно было непосредственно через банковские счета, потому что есть достаточно отработанная схема по открытию банковских счетов, по проверке клиентов, их идентификации и так далее", - пояснил Юрий Твердохлеб.

Эксперт считает, что популярность электронных кошельков из-за этого нововведения не понизится, так как они только "очистятся от токсичных переводов".

"Преимущество электронных кошельков как раз в высокой оперативности денежных транзакций. И этого у них никто не отнимет. Но это (нововведение – ИФ) может снизить достаточно серьезно количество подозрительных переводов, либо переводов, которые используются для осуществления определенных действий, запрещенных 115 федеральным законом", - объяснил собеседник Interfax-Russia.ru.

По его мнению, для прозрачных, легальных переводов ситуация не ухудшится, а у "криминальных движений" появятся определенные препятствия.

"Я думаю, что значительных неудобств (обычным гражданам – ИФ) это не принесет, потому что в конечном итоге каждый из нас является обладателем одного и больше счетов в банках. И теперь можно пользоваться этими счетами, осуществлять соответствующие транзакции. (...) Эта ситуация нагнетается кем-то, но я не думаю, что это будет иметь такой массовый, масштабный характер", - заключил эксперт.

В свою очередь заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, экс-заместитель председателя Центрального банка РФ Александр Хандруев сказал Interfax-Russia.ru, что изменения не принесут существенных неудобств обычным гражданам, так как "всегда можно заплатить наличными, если хотите анонимно", но приведут к переформатированию рынка электронных денег.

"И я не думаю, что людей, которые анонимно переводят деньги, у нас очень много. В обычной жизни мы имеем карточки", - подчеркнул он.

Эксперт также считает, что запрет на анонимные платежи поспособствует борьбе с финансированием терроризма.

"Это одна из причин. Это (запрет – ИФ) еще и бьет по теневым доходам. (...) Всегда преступный мир будет искать способы обойти (систему – ИФ)", - заявил Александр Хандруев.

Обозреватель Сабина Адлейба

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"