Угроза для Байкала

30.07.19 15:28

© РИА Новости. Николай Рютин

Interfax-Russia.ru – Вторая волна паводка в Иркутской области может уничтожить экосистему озера Байкал.

Ученые Лимнологического института Сибирского отделения РАН опасаются химического загрязнения Байкала, которое может вызвать новое наводнение на юге Иркутской области. По мнению специалистов, вместе с паводковыми водами в озеро может попасть шлам (промотходы) из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Если это произойдет, вода в Байкале станет слишком хлорированной, из-за чего погибнет планктон, и разрушится вся пищевая цепочка байкальской экосистемы.

"Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат был закрыт в конце 2013 года, но органические отходы от его деятельности до сих пор хранятся в огромных ямах (картах), расположенных на южном побережье Байкала. Эти отходы состоят в основном из золы и шлам-лигнина - вещества, образующегося в ходе производства целлюлозы", - рассказал "Известиям" директор Лимнологического института Андрей Федотов.

По словам ученого, ямы с отходами БЦБК построены по принципу "глиняного сосуда", однако со временем некоторые из таких карт разгерметизировались, и часть шлама просачивается в землю.

Еще одна проблема, отметил директор института, в том, что плотность отходов близка к плотности воды, и карты заполнены до краев. Следовательно, если дожди на юге Иркутской области не прекратятся, уровень воды в реках продолжит расти, то сели "понесут" в Байкал все так называемые надшмаковые воды. По разным оценкам, объем таких вод в картах 620-730 тыс. тонн.

Наиболее опасен для экосистемы Байкала свободный хлор, концентрация которого в надшмаковой воде достаточно высока. Это вещество в большом количестве смертельно для зоопланктона. Причем спасти отравленные хлором живые существа не получится, даже если перенести их в чистую воду.

"Зоопланктон - это кормовая база рыб. Если погибнет зоопланктон, рыбы также окажутся под угрозой смерти от голода, а вместе с ними - далее по экологической цепи - птицы и нерпы, питающиеся рыбой. В конечном итоге пострадает и человек, лишившись части пищевых ресурсов", - пояснил ситуацию изданию профессор кафедры экологии и промышленной безопасности МГТУ имени Н.Э. Баумана Борис Ксенофонтов.

Между тем, как сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков, власти контролируют ситуацию с картами-шламонакопителями Байкальского ЦБК.

"В картах сейчас установлено оборудование, с его помощью осуществляется балансировка воды. Техника откачивает воду объемом 300 куб. м в час. Карты сейчас в удовлетворительном состоянии, экологической угрозы нет", - заявил Андрей Крючков.

Вместе с тем, по его словам, власти региона уделяют особое внимание техническому мосту БЦБК через реку Солзан, который обрушился 28 июля из-за натиска стихии.

"Через мост идет канализационная сеть на очистные сооружения Байкальска, сейчас сеть эта перекрыта. Ждем падения уровня воды. Мобилизованы все необходимые силы Слюдянского района области. Прибыли вакуумные машины из ближайших городов", - добавил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области.

В свою очередь губернатор области Сергей Левченко также заявил, что ситуация с картами ЦБК в настоящее время не вызывает опасения.

"То, что касается карт-накопителей БЦБК в Байкальске, сегодня там ситуация стабильная. Экологической угрозы нет", - сказал глава региона.

Как ранее сообщали "Интерфаксу" в Минприроды Иркутской области (заказчик работ по ликвидации отходов комбината), "Росгеология" приостановила работы на картах-накопителях отходов БЦБК, но контракт в госхолдингом не разорван.

"Сейчас решаются вопросы по проектированию, ведется претензионная работа", - сказал представитель Минприроды.

В пресс-службе "Росгеологии" агентству пояснили, что "проект ликвидации отходов БЦБК - сложный, сейчас идет выработка решения, которое позволит комплексно решить вопрос в отношении отходов БЦБК".

Между тем, иркутские экологи призвали не дожидаться, пока эксперты найдут подходящую технологию для переработки отходов комбината, а уже сейчас постараться максимально обезопасить Байкал и окрестные территории от возможной экологической угрозы.

"На каждом совещании, на каждой встрече, на каждой конференции говорится, что прежде чем браться за поиски технологии переработки отходов БЦБК (а это мы будем делать еще долго), мы должны сначала побеспокоиться о нашей безопасности и сделать все, чтобы сели, которые могут случиться, не случились, и то, что содержится в картах, не попало в озеро. Погоду сложно предсказать больше, чем на месяц вперед, а значит, мы не застрахованы от новых дождей и их последствий", - заявил Interfax-Russia.ru глава Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов.

По данным Лимнологического института, за 50 лет БЦБК накопил около 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных накопителях на берегу Байкала. Селезащитных сооружений около этих карт нет. При этом сели на юге Байкала сходят каждые 40 лет. Последний раз сель в Байкальске сошел в 1971 году. Ученые опасаются, что новые сели могут спровоцировать новые наводнения, от которых Иркутская область страдает с конца июня.

Первая волна паводка пришла в Иркутскую область в конце июня. Вода подтопила 109 населенных пунктов. Больше других пострадали Тулунский и Нижнеудинской районы. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

Не успели жители Приангарья оправиться от первого наводнения, как в регион пришла вторая волна паводка.

"С 27 июля в связи с выпадением обильных осадков, подъема уровней воды в реках Кирей, Ия, Олха, Иркут, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка и высоким уровнем грунтовых вод в зону подтопления попали восемь районов области - Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский и Заларинский", - сообщило ГУ МЧС по Иркутской области.

Всего вода затопила 475 домов в 20 населенных пунктах, в которых проживают 2 тыс. 699 человек. Также паводковые воды подтопили 657 приусадебных участков, два социально-значимых объекта, автомобильный мост и три участка автомобильных дорог. Также из-за резкого подъема воды в реке Ия временно ограничили движение по трассе Р-255 "Сибирь" в городе Тулун.

"К ликвидации последствий дождевого паводка привлечены 3 тыс. 220 человек, из них 152 - волонтеры, используется 927 единиц техники, в том числе 6 воздушных судов и 65 плавсредств", - добавили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Из-за угрозы подтоплений спасатели эвакуировали 10 детских лагерей в Шелеховском и два в Слюдянском районах области. Всего из опасной зоны вывезли 1 тыс. 902 человека, в том числе 1 тыс. 516 детей.

Также спасатели эвакуировали в Шелеховском районе 73 человека, в том числе 48 детей из уже подтопленных садоводств "Алюминщик", "Труд", "Юбилейный", "Дружба" и "Энергетик".

30 июля ожидается дальнейшее повышение уровня воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках.

"На реке Ие в районе города Тулуна до отметок 950-1050 см при критической отметке 700 см, на реке Иркут в районе села Баклаши до отметок 500-580 см при критической 480 см, на реке Оке в районе поселка Ухтуй – 470-550 см, при критической отметке 470 см. Прогнозируется затопление населенных пунктов в поймах этих рек", - сообщило ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Обозреватель Наталья Пономарева

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