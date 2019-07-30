Учесть мнение

30.07.19 16:45

© РИА Новости. Валерий Мельников

Interfax-Russia.ru – Автор законопроект об ограничении доли иностранного участия в значимых IT-ресурсах допустил его изменение с учетом мнения экспертов и "Яндекса".

Значимый информресурс

Законопроект, вводящий понятие "значимый информационный ресурс", внесен в Госдуму 26 июля. Его автор - депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин.

Согласно положениям законопроекта, "сайт и (или) страница сайта в сети Интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях, находящихся на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Согласно законопроекту, решение о признании информационного ресурса значимым будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора. Свои предложения Роскомнадзору рекомендуется "формировать на основании оценки количества пользователей такого ресурса, объема и состава накапливаемой информации, ожидаемого эффекта для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, технологий обработки данных".

Законопроект предусматривает, что основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ, при этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций.

Автор законопроекта предлагает прописать в законе, что в случае, если правительственная комиссия признает владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, то реклама такого информационного ресурса и на таком информационном ресурсе будет запрещена.

Согласно положениям законопроекта, перечень значимых информационных ресурсов и перечень значимых информационных ресурсов, владельцы которых не выполнят требования федерального закона, будут размещаться на официальном сайте Роскомнадзора.

Для защиты персональных данных граждан РФ законопроект устанавливает требование, что технические средства и базы данных значимых информационных ресурсов должны размещаться на территории РФ.

Поправки предлагается внести в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О персональных данных".

Как заявил автор законопроекта, значимыми информационными ресурсами, в соответствии с предлагаемыми им изменениями, могут быть признаны крупные платежные системы, которыми пользуются десятки миллионов людей.

"Если компания решит продать такую систему или часть ее иностранному пользователю, это напрямую затронет интересы нашего государства и общества, а иностранный игрок получит рычаг воздействия на финансовую систему страны", - пояснил Горелкин "Интерфаксу", добавив, что мелкого и среднего бизнеса изменения безусловно не коснутся.

Депутат напомнил, что в России в ряде отраслей экономики есть перечень стратегических предприятий, и законопроект проводит определенную аналогию с ними.

По его словам, например, Facebook или Google таковыми не являются в отличие от "Яндекса" или Mail.ru Group.

"Законопроект рассчитан на компании, для которых российский рынок приоритетен, и в котором они занимают существенные объемы. Например, Яндекс-деньги или Яндекс-такси. Эти сервисы очень значимы, их услугами пользуются миллионы человек", - отметил Горелкин.

Он считает, что предлагаемые меры - "это вопрос безопасности". "Условно говоря, Facebook пользуются 10-20 млн человек в России, а "Яндексом" 100 млн. И нам важно знать, кто стоит за такими компаниями, как "Яндекс", которые обрабатывают значительные объемы персональных данных на территории Российской Федерации", - сказал депутат.

Логичный и ожидаемый

Шансы принятия этого законопроекта высоко оценили в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Так, первый замглавы комитета Людмила Бокова заявила "Интерфаксу", что в целом поддерживает концепцию законопроекта, однако считает, что его отдельные положения требуют экспертного обсуждения.

"Детали законопроекта нужно обсуждать, так как это касается работы, прежде всего, российских компаний. Как только законопроект поступит в Совет Федерации, обязательно обсудим с привлечением экспертов", - сказала сенатор.

Директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан также назвала законопроект о введении понятия "значимый информационный ресурс" и ограничения в нем доли иностранного владения логичным и ожидаемым.

"В последнее время данные стали, ни для кого не секрет, новой нефтью, новым источником обогащения. Во всех абсолютно странах общественно значимые блага всегда регулируются, особенно регулируются владельцы этих благ. Пример тому - банки и естественные монополии. Никого не удивляет, что у нас в России невозможно открыть филиал иностранного банка - надо открывать российскую дочку, и пожалуйста - выходи на рынок денег. Точно так же с вопросами лицензирования месторождений и так далее", - пояснила Дупан "Интерфаксу".

Вместе с тем, она отметила необходимость поиска баланса интересов. Причем, по ее словам, делать это надо наиболее безболезненно для бизнеса, который, в принципе, готов и сейчас активно выполняет все требования правительства.

"Тут, конечно, нужно законопроект смотреть и анализировать", - сказала эксперт.

Она обратила внимание на то, что "законопроект касается не в принципе всех компаний, которые каким-то образом находятся в нашем пространстве, а только тех, которые обрабатывают большой объем данных либо о российских гражданах, либо иных объектах", поэтому "это регулирование просилось и с антимонопольной точки зрения".

Эксперт считает, что данная инициатива шире, чем просто ограничение 20% иностранного владения в ресурсе: "Там еще вопрос о справедливом предоставлении доступа к данным монополиста. То есть у него не только цель приземлить все и привязать к российскости, но и еще каким-то образом защитить интересы малого и среднего бизнеса".

Дупан не сомневается в том, что законопроект будет дорабатываться, но, по ее мнению, в целом он не противоречит логике развития информационного общества. "И пятый антимонопольный пакет - это как раз информационный пакет, и все это связано с развитием информационного общества. И так во всех странах: регулирование всегда более строго относится к тем субъектам, которые значимы для экономики. Это признание того, что данные - это тоже ценность", - сказала она.

Требует доработки

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев между тем считает, что введение ограничений на иностранное владение так называемыми "значимыми информационными ресурсами" негативно скажется на инвестиции в отечественную IT-отрасль.

"Это повлияет таким образом, что вообще иностранных инвестиций не будет в IT-отрасли России, в принципе, да их и уже нет", - сказал Мариничев "Интерфаксу".

По его мнению, постоянные ограничения, что в сфере онлайн-кинотеатров, что в информационных сервисах, что в сервисах передачи информации, приводят к тому, что российский рынок перестает быть интересным инвесторам.

"Никому не интересно вкладывать деньги в те сервисы в той юрисдикции, которая не может стать мировой априори и которая не нацелена на покорение мира. Это нонсенс", - отмечает омбудсмен.

Мариничев пояснил, что рынок сервиса внутри страны никому не интересен, кроме граждан внутри страны. "Это говорит о том, что, соответственно, полный будет раскардаш в компетенциях, в оплате труда, в желании людей, которые создают этот продукт работать, в индустрии", - считает интернет-омбудсмен.

По его словам, предложенный законопроект фактически стимулирует миграцию специалистов, ухудшает конкурентное положение отечественных IT-компаний в мировом пространстве, и, соответственно, приведет к деградации информационных сервисов.

"Это все от абсолютного непонимания, как работает и устроена передача информации, и что такое привлечение внимания к сервису, и любой сервис может быть как значимым, так и не значимым в определенный промежуток времени. Вводить такие законы, которые априори никак нельзя назвать адекватно понимающими принципы цифрового века, - это стараться нас пересадить на телеги, на паровозы, и предъявлять требования, относящиеся к паровозам, локомотивам, электровозам и поездам", - заключил интернет-омбудсмен.

Глава Минкомсвязи Константин Носков также считает, что законопроект о "значимых интернет-ресурсах", который не обсуждали ни с бизнесом, ни с заинтересованным сообществом, создает риски "закручивания гаек", а также оттока программистов в другие страны.

"Такие необдуманные и необсужденные инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях "Яндекс" и Mail.ru и, соответственно, их доходы и зарплаты существенно падают. Мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран", - заявил министр "Интерфаксу".

По его словам, эти компании существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки. "Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно", - добавил Носков.

Мнение о том, что предложенный законопроект подрывает устойчивость и конкурентоспособность отечественных IТ-компаний, высказал журналистам и представитель вице-премьера Максима Акимова.

"Понимая те благие цели, которыми руководствовался автор законопроекта, полагаем, что средства для их реализации выбраны негодные, и в существующем виде законопроект носит явно разрушительный характер для достижений целей национальной программы "Цифровая экономика". Конкурентоспособность нашей экономики во многом определяется конкурентоспособностью наших компаний. А этот законопроект их устойчивость и конкурентоспособность подрывает, подавая всем участникам технологического рынка неправильные сигналы", - сказал он.

Раскритиковали законопроект и в компании "Яндекс". "Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят и готовы участвовать в его обсуждении", - говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в "Интерфакс".

В компании считают, что в случае принятия законопроекта может быть разрушена "уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями".

"В результате пострадают конечные пользователи", - отмечают в Яндексе.

В Mail.ru Group также считают, что законопроект должен быть существенно переработан и планируют принять участие в обсуждении документа.

Вместе с тем, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Mail.ru Group, на данный момент под контролем российских акционеров находится значительно превышающий контрольную долю процент голосов компании.

"Следовательно, изменений в существующей схеме владения компанией в любом случае не потребуется - предусмотренная правительственная комиссия сможет согласовать нынешнюю структуру. Мы уверены, что данный законопроект не затронет нашу компанию", - сказали в Mail.ru Group.

Готов к изменениям

Автор законопроекта со своей стороны заявил о готовности внести в него изменения. "Вице-премьер Акимов говорил, что законопроект нужно перерабатывать, но никто и не говорит, что мой законопроект в нынешнем виде - это истина в последней инстанции", - сказал Горелкин "Интерфаксу"

По его словам, "для того и существует второе чтение, чтобы его переписать полностью, уже сделать его отвечающим всем необходимым стандартам в понимании наших менеджеров".

"Мой законопроект - приглашение к дискуссии", - отметил депутат.

Вместе с тем, он обозначил причины, подтолкнувшие его к разработке такой инициативы: "Для меня нет сегодня никакой принципиальной разницы между компаниями Google и "Яндекс", это обе иностранные компании, но почему-то в рамках национального проекта "Цифровая экономика" мы поддерживаем иностранную компанию "Яндекс", вваливаем туда государственные средства и почему-то не поддерживаем так же Google".

Горелкин считает, что "следует определиться, по какому пути нам идти: либо мы строим действительно свою национальную экономику, либо мы становимся цифровой колонией, одной из многих".

Он отметил, что "140 млрд рублей планируется инвестировать в цифровую экономику, большая часть из этих средств - государственные; мы их инвестируем в иностранную компанию "Яндекс".

"Я приму любую позицию: либо мы говорим, что действительно реализуем национальный проект, либо мы просто вкладываем деньги в иностранную компанию", - добавил Горелкин. По его мнению, и тот, и другой путь имеют свои и плюсы, и минусы.

Депутат считает, что дискуссия по законопроекту, безусловно, должна вестись с участием представителей "Яндекса".

"Я считаю Яндекс мега-крутой компанией, я к ней очень хорошо отношусь", - отметил автор законопроекта.

По словам парламентария, он понимает некоторое раздражение чиновников по поводу законопроекта, связанное с тем, что сейчас в иностранную компанию инвестировано огромное количество государственных денег.

"Законопроект о том, чтобы мы называли вещи своими именами. Я исхожу здесь из патриотических позиций, прежде всего", - пояснил Горелкин.

Обозреватель Анастасия Николаева

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