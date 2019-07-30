Собачий черный список

30.07.19 17:31

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Interfax-Russia.ru - Правительство РФ утвердило список из 12 потенциально опасных пород собак и их метисов.

В список вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы собак из перечня, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Согласно федеральному закону "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27 декабря 2018 года владельцы собак пород, попавших в перечень, не смогут выгуливать их без намордников и поводков. Без намордников и поводков собаки теперь смогут находиться только на огороженной территории хозяина, который обязан предупредить всех об этом специальной табличкой. Данные правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

В первоначальном списке министерства внутренних дел было 69 пунктов, содержащих породы и метисы. Затем его сократили до 12 разновидностей собак и их помесей. При составлении документа учитывали пожелания Союза общественных кинологических организаций.

Ректор НОУ ВПО "Первый профессиональный кинологический институт" Константин Карапетьянц сообщил Interfax-Russia.ru, что особой пользы от этого подзаконного акта нет. Потому что, по его словам, собак из перечня почти нет в России.

"Их (собак этих пород – ИФ) тут единицы. Применительно к ним, наверно, этот закон будет работать. (...) Но те породы, которые перечислены, их вообще практически нет у нас. И на самом деле, даже если бы туда вошли все те 68 пород, которые изначально предлагались, эта мера такая – ни нашим, ни вашим", – заявил эксперт.

По его словам, необходимо больше уделять внимания ответственности владельцев животных.

"Скорее надо (создать – ИФ) список владельцев, которым не рекомендуется иметь те или иные породы по каким-то определенным параметрам – психическим, связанным с материальным положением, с условиями содержания животного и так далее", – пояснил Константин Карапетьянц.

Эксперт считает, что необходимо развивать самодисциплину у хозяев собак, чтобы они ощущали ответственность за своего питомца и за окружающих, которым он может навредить, а не вводить перечни опасных пород.

"Там (за рубежом – ИФ) все решается на уровне закона. Например, если собака залаяла, укусила, то очень сильный штраф будет в первый раз, а во второй собаку изымают. Штраф в 10 тысяч евро за то, что собака укусила, он гораздо ощутимее был бы, нежели оденьте на собаку намордник, и пусть она как ходила, пугала, так и пугает", – считает собеседник Interfax-Russia.ru.

На владельцев агрессивных собак этот подзаконный акт никак не повлияет, пояснил эксперт.

Бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в беседе с Interfax-Russia.ru также негативно оценил принятое решение.

"Посмотрите, сколько у нас на улицах погибает людей в результате автомобильных катастроф. У нас что после этого прекращают выпускать автомашины, запрещают? Нет, наказывают людей. Потому что люди виноваты. И с животными та же история. Во всем, что происходит на улицах – покусы, несчастные случаи – виноваты хозяева", – считает эксперт.

Поэтому, по его мнению, необходимо наказывать людей, регламентировать правила содержания и выгула собак.

"Вы, когда приобретаете оружие, вы же получаете разрешение на это. То же самое с животными. Люди, которые продают животных, должны быть в ответе за то, кому они продают", – сказал Александр Иншаков.

Он пояснил, что закон в первую очередь должен защищать животных от безответственных владельцев.

"Закон о защите животных должен быть в первую очередь. А все эти законы выпускаются депутатами, сенаторами, людьми, которым просто нужно о себе заявить громко. Большинство из них не имеет отношения к собаководству", - отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

В свою очередь кинолог Евгений Цигельницкий считает иначе. Он заявил Interfax-Russia.ru, что выступает против любых списков, однако "коли он прописан в законе, и без него нельзя", то этот список – один из лучших вариантов.

"Там многие кинологи участвовали в обсуждении, это один из лучших в мире списков. Потому что данный список по крайней мере можно научно обосновать, почему он такие породы собак содержит", – пояснил эксперт.

По его словам, для того чтобы собака могла участвовать в разведении и получить ветеринарный паспорт, она должна принять участие в выставке, где ее осмотрит судья.

"Ненормальное, злобное, больное на голову животное физически не может пройти эту процедуру. Так вот, ни одна порода, для которой эта процедура является обязательной, в список не попала. В него попали породы, критерии отбора которых для разведения не определены. И большинство пород из списка в местах их традиционного распространения используются для травли", – рассказал Евгений Цигельницкий.

По словам эксперта, еще одна особенность списка в том, что при его составлении Россия не пыталась объявить опасными породы, которые являются конкурентами модных в стране пород.

"Ну, например, немецкого ротвейлера (в Великобритании – ИФ) запрещают, а похожего по характеристикам английского бульмастифа запрещают в Германии. Такая игра. Россия по этому пути не пошла, этот (российский – ИФ) список может иметь научное обоснование, не лоббистское, а чисто кинологическое", – пояснил собеседник Interfax-Russia.ru.

Между тем, отметил эксперт, закон об ответственном обращении с животными напрямую не направлен на защиту людей от укусов собак, он только формирует законодательные предпосылки.

"То есть, если вообще законы в стране выполняются, то да, защитит. А если страна живет по понятиям, которые не распространяются на тех, кто перешагнул порог Mercedes, то никакой список никогда никого ни от чего не защитит", – заключил Евгений Цигельницкий.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Этот закон не могли принять семь лет.

В том же 2018 году владельцы собак выступили с петицией против данного закона, в частности, против перечня "опасных собак". Ее подписало более 31 тыс. человек.

"Мы требуем остановить закон, дискриминирующий владельцев породистых собак и не допустить в обществе истерии и развития фобий по отношению к собакам служебных и пользовательских пород. Остановите попытку сегрегации и геноцида по породному признаку!" – говорилось в петиции.

Авторы письма отмечали, что опасность собаки зависит не от ее размера или породы, а от управляемости и воспитанности.

Обозреватель Сабина Адлейба

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