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31.07.19 16:47
Белогорск на очереди
Паводок в Амурской области вплотную подошел к еще одному населенному пункту региона - городу Белогорску. Здесь подъем уровня воды в реке Томь начался на двое суток раньше, чем прогнозировали синоптики.
"Реальность оказалась хуже прогнозов: уровень воды в Белогорске стремительно растет, к полудню 31 июля река Томь поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 см", - сообщила пресс-служба администрации города.
350 участков в дачном комплексе Междуречье попали в зону подтопления, вода затопила улицы поселка Остров Старица и огороды жителей города. Кроме того, в зоне возможного затопления оказались жилые дома на правобережье реки Томь.
"Мы предупреждали людей, что будет подъем воды до 400-450 см, на уровне 2013 года (430 см), и пик (паводка – ИФ) ожидается 1-2 августа. Эти прогнозы нам передали МЧС и Росгидромет. А сегодня выясняется, что такой подъем воды произошел на двое суток раньше прогноза. А самое главное, как говорят гидрологи сейчас, что вода в Томи может подняться еще на 1 метр. То есть, уровень Томи составит 500 и выше см", - отметил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) исполняющий обязанности главы администрации Белогорска Александр Башун.
Власти города в первую очередь решили эвакуировать жителей поселка Остров старица, где в 75 домах проживают 148 человек, в том числе 28 детей.
"Главное внимание детям, женщинам и людям с ограниченными физическими возможностями. Пункт временного размещения (ПВР) развернут на 50 человек. Принято решение о расширении эвакопункта на базе школы N5 для всех: и детей, и взрослых. Утром в эвакопункт доставлена первая женщина с ребенком", - рассказала на заседании КЧС председатель эвакуационной комиссии Галина Бурмистрова.
Как сообщила пресс-служба городской администрации, в зону подтопления выехали сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и члены комиссии по делам несовершеннолетних. Для обеспечения безопасности на время паводка поселок Остров старица обесточили, дорожные службы перекрыли проезд через Бочкаревский мост, так как река начала подмывать дорогу к нему.
"Причины паводка - июльские дожди. Они превысили все нормы. По мнению специалистов, столь значительный подъем воды в Томи обусловлен еще и тем, что ее подперла Зея, куда она впадает, и которая тоже поднялась. По-простому: давануло сверху и подперло снизу", - пояснил в свою очередь глава Белогорска Станислав Мелюков.
Между тем, в Белогорск 31 июля прибыли 34 сотрудника Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ. По данным ГУ МЧС России по Амурской области, спасатели помогут местным жителям вывезти из опасной зоны животных и имущество, а также будут дежурить на подтопленных участках.
"Мы видим, что здесь нет особого риска. Топит в основном дачные участки. Но людям необходимо оказать максимум поддержки. Все должно проходить организованно и четко. Самое главное - это безопасность. Особое внимание надо уделить своевременному оповещению граждан, информированию их о текущей ситуации", - заявил губернатор Приамурья Василий Орлов, который посетил Белогорск 31 июля.
В свою очередь в ГУ МЧС России по Приамурью предупредили, что в зону подтопления в ближайшее время могут попасть 13 населенных пунктов области: Белогорск, села Междугранка, Никольское, Светиловка, Киселеозерка, Ключи в Белогорском районе, а также села Белогорка, Бочкаревка, Паруновка, Тавричанка, Томское, Белоусовка, Лебяжье в Серышевском районе.
Всего, по данным на 31 июля, в зоне подтопления находятся 611 жилых домов в 30 населенных пунктах региона.
"Так, в Мазановском районе подтоплено 539 жилых домов, Селемджинском районе – 68, в Свободненском – три, в Ромненском – один", - сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.
Также вода зашла на территорию 968 подворий. В частности, в Мазановском районе подтоплено 744 участка, в Бурейском районе – 2, в Селемджинском – 95, в Свободненском – 17, в Благовещенском – 31, в Ромненском – 25, в Серышевском – 54.
Спасатели продолжают эвакуировать жителей населенных пунктов, попадающих в зону подтопления.
"Всего эвакуировано 2 тыс. 363 человека, в том числе 753 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 549 человек, в том числе 236 детей. Еще 1 тыс. 814 человек, включая 517 детей, разместились у родственников и знакомых", - уточнили в региональном ГУ МЧС РФ.
Самую масштабную эвакуацию сотрудники МЧС провели в Мазановском районе области, где из зоны подтопления эвакуировали 1 тыс. 925 человек, в том числе 636 детей.
В Селемджинском районе сотрудники МЧС вывезли из села Февральское 11 человек, в том числе 6 детей, из поселка Норск - 167 человек, в том числе 69 детей, из села Бысса - 5 человек.
Из села Новоандреевка в Белогорском районе спасатели эвакуировали 65 человек, в том числе 28 детей. В свою очередь село Желтоярово в Свободненском районе области на время паводка пришлось покинуть 190 местным жителям, включая 14 детей.
"Всего на территории Амурской области в настоящее время развернуто семь пунктов временного размещения: три - в Селемджинском районе, один - в Мазановском районе, два - в Свободненском районе и один в Белогорском районе. В случае ухудшения обстановки в готовности принять людей находятся еще 17 ПВР общей вместимостью до 3 тыс. 236 человек", - сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
К настоящему времени паводковые воды серьезно повредили дорожную инфраструктуру региона.
"В общей сложности на 31 июля в области перемыты 28 участков автомобильных дорог: 1 участок в Архаринском районе, 2 - в Зейском районе, 8 - в Мазановском районе, 2 - в Селемджинском районе, 2 - в Свободненском районе, 6 - в Ромненском районе, 7 - в Серышевском районе. В результате без транспортного сообщения в регионе остаются 15 населенных пунктов: по одному в Зейском в Селемджинском районах, по 2 в Ромненском и Свободненском и 9 в Мазановском районе", - уточнило ГУ МЧС России по Амурской области.
Последствия паводка сейчас ликвидируют 852 человека, которые используют 170 единиц техники и 31 плавсредство. Спасатели откачивают воду из подвалов домов, очищают от мусора придомовые территории, дезинфицируют их. Кроме того, 30 июля сотрудники регионального управления МЧС РФ доставили на вертолете Ми-26 гуманитарную помощь в пострадавшие от наводнения поселки Приамурья.
Обозреватель Наталья Пономарева
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