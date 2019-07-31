Право на каникулы

31.07.19 18:20

© РИА Новости. Нина Зотина

Interfax-Russia.ru – "Ипотечные каникулы" позволят заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, получить отсрочку в выплате ипотеки или временно снизить ежемесячные платежи.

Законопроект, позволяющий предоставлять "ипотечные каникулы" сроком до шести месяцев гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, внесли в Госдуму в конце февраля, а 20 марта нижняя палата российского парламента приняла его в первом чтении.

Первоначально предполагалось, что льготы по ипотечным выплатам будут распространяться только на новые кредитные договоры. Однако накануне принятия законопроекта в первом чтении президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки, согласно которым под действие закона подпадут и ранее выданные ипотечные кредиты.

Президент пояснил, что принял такое решение из-за того, что механизм предоставления "ипотечных каникул" был недостаточно четко прописан, и люди неверно истолковали нововведения в законодательстве.

"По общему правилу закон обратной силы не имеет, и это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего закона. Но, к сожалению для нас, мы такой оговорки с вами не сделали. И это отчасти и моя вина, я не сделал такой оговорки. И люди, конечно, восприняли это так, что эти налоговые каникулы будут распространяться на все, в том числе и выданные ранее, ипотечные кредиты", - отметил Путин.

Кроме того, правительство высказало еще ряд замечаний к проекту закона, рекомендовав доработать документ ко второму чтению.

Свои замечания к законопроекту высказали и представители банковской сферы. Так, в частности, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации предложила не фиксировать "ипотечные каникулы" в кредитных историях как просрочку.

Также в ходе дополнительной экспертизы законопроекта было установлено, что предоставление заемщику "ипотечных каникул" повлечет за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами. В соответствии с действующей на тот момент редакцией Налогового кодекса РФ доходы заемщика, полученные им в ходе "ипотечных каникул", в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту подлежат налогообложению по ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 35%.

В этом случае вероятны претензионные ситуации между банками, которые являются налоговыми агентами и будут исполнять обязанности по удержанию НДФЛ или информированию о нем налоговых органов, и заемщиками.

Поэтому в Госдуму дополнительно внесли законопроект об освобождении граждан, которые воспользовались правом на "ипотечные каникулы", от уплаты НДФЛ. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также ряд депутатов и сенаторов, представляющих разные фракции.

Авторы этого документа обратили внимание на то, что уплата заемщиком в период "ипотечных каникул" НДФЛ не соответствует концепции законопроекта об "ипотечных каникулах". Поэтому было предложено внести в ст.212 Налогового кодекса РФ изменения, направленные на освобождение полученной в ходе "ипотечных каникул" материальной выгоды от налогообложения.

Эти изменения также решено было внести в виде поправки ко второму чтению законопроекта об "ипотечных каникулах".

Помимо этого в подготовленном ко второму чтению законопроекте о предоставлении "ипотечных каникул" содержалась норма о том, что действие закона будет распространяться на физических лиц, которые взяли в кредит не более 15 млн рублей, позже максимальный размер кредита определит правительство РФ, в том числе и с учетом региональных особенностей.

Вместе с тем в Госдуме не исключили, что практика предоставления каникул по выплатам в рамках кредитов для населения может быть расширена, и каникулы смогут получить не только ипотечные заемщики.

"Нам с чего-то надо начинать, посмотреть, как это работает, а дальше уже, если жизнь подскажет, расширять сферы применения соответствующих норм. Здесь все надо делать аккуратно", - заявлял глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

18 апреля закон, позволяющий предоставлять "ипотечные каникулы", Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении.

Согласно принятому документу, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их.

Под "ипотечные каникулы" могут подпасть договоры, отвечающие трем условиям: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

В проекте закона определены пять критериев трудной жизненной ситуации. Так, на предоставление "ипотечных каникул" могут претендовать граждане, зарегистрировавшиеся в качестве безработных, инвалиды I или II группы, граждане, признанные временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев. Кроме того, на льготу по выплатам может претендовать заемщик в случае снижения дохода на 30% (рассчитывается за 2 месяца перед обращением по сравнению со среднегодовым значением). При этом для получения каникул размер среднемесячных выплат по ипотеке должен превышать 50% от среднемесячного дохода.

Ипотечные каникулы смогут получить граждане, у которых увеличилось количество лиц, находящихся на их иждивении (это несовершеннолетние или инвалиды I и II группы), но только если совокупный доход заемщика снизился на 20%, а выплаты по ипотеке в итоге стали превышать 40% от среднемесячного дохода.

В законе прописывается, что правительство должно будет определить максимальный размер кредита, по которому могут быть предоставлены "ипотечные каникулы", данный уровень может быть определен с учетом региональных особенностей. При этом до введения правительством предельного уровня предлагается установить его на уровне не более 15 млн рублей.

В соответствии с поручением президента РФ под действие закона подпадут и ранее выданные ипотечные кредиты.

Кроме того, в законопроект внесли поправку, которая позволяет уйти от обязательного нотариального заверения договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности.

"Это необходимо, поскольку данная норма вынуждает граждан оплачивать нотариальные услуги как при заключении договоров жилищной ипотеки, так и при каждой реструктуризации ипотечного кредита, в том числе в рамках "ипотечных каникул". Люди, потерявшие работу, находящиеся в сложном материальном положении, не должны нести дополнительные расходы. Данная корректировка законопроекта вызвана необходимостью защитить таких граждан. Тем более что, по мнению Центробанка и банковского сообщества, необходимости в нотариальном заверении таких договоров нет", - отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

22 апреля закон одобрил Совет Федерации, а затем его подписал президент РФ Владимир Путин.

Позже Госдума приняла и закон об освобождении в рамках "ипотечных каникул" граждан от НДФЛ. Согласно закону, от НДФЛ также освобождаются доходы физических лиц, полученные ими при компенсации ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей.

Закон об "ипотечных каникулах" вступил в силу 31 июля. Теперь все ипотечные договоры должны будут на первой странице содержать уведомление о праве заемщика на каникулы в случае наступления описанных в законе условий.

Кроме того, с 1 августа 2019 года граждане освобождаются от уплаты государственной пошлины за внесение изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в случае получения права на "ипотечные каникулы". В настоящее время размер данной государственной пошлины для физических лиц составляет 200 рублей.

Обозреватель Анастасия Николаева

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