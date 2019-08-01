Помощь с неба

01.08.19 14:33

Interfax-Russia.ru – Самолеты Минобороны РФ вылетели на тушение лесных пожаров на севере Красноярского края.

Первые два военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России 1 августа вылетели из Красноярска в Эвенкию для тушения лесных пожаров. На борту каждого по 42 тонны воды.

"Они отправились в Эвенкийский район, который находится на расстоянии 507 км северо-восточнее города Красноярска", - сообщили "Интерфаксу" в Минобороны.

Накануне Минобороны России перебазировало в Красноярск из пунктов постоянной дислокации в Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областях десять Ил-76. Эти суда будут помогать тушить лесные пожары. Их экипажи прошли спецподготовку и ранее неоднократно уже тушили лесные пожары.

"Самолеты стартуют с аэропорта Емельяново. В аэропорту находится 10 Ил-76. Вот сейчас два ушло, уже два заправилось (топливом и водой), сейчас они будут выходить на взлетно-посадочную полосу и уходить по маршруту. Как только освободится заправочная площадка, подъедет третья двойка, ее тоже заправят водой и топливом, и она будет ждать своей очереди на вылет и так далее", - рассказал Interfax-Russia.ru старший офицер пресс-службы Центрального военного округа Минобороны РФ Аверин.

Уже в воздухе экипажи судов получат координаты точки, куда им предстоит лететь. По прибытию на место пилоты разведают местность и сбросят воду на очаги возгорания, после чего вернутся в Красноярск.

Собеседник Interfax-Russia.ru затруднился уточнить, сколько именно вылетов в день могут совершить самолеты, однако отметил, что "пилоты будут летать и тушить пожары, пока не стемнеет".

"Количество вылетов зависит от загруженности взлетно-осадочной линии, тут же еще садятся гражданские самолеты. Взлетом и посадкой руководят диспетчера аэропорта, поэтому без их команды никто не сдвинется с места. В конце светового дня мы подведем итоги и сможем точно сообщить, сколько было совершено вылетов, сбросов воды и в каких объемах", - пояснил Денис Аверин.

Позднее замминистра обороны РФ Дмитрий Буглаков заявил, что в соответствии с графиком самолеты Ил-76 должны вылетать на тушение пожаров не менее 20 раз в день.

"В соответствии с разработанным план-графиком полетов ежесуточно планируется осуществлять не менее 20 самолетовылетов Ил-76", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны, отметив, что самолеты будут летать парами.

Булгаков добавил, что 2 августа четыре самолета передислоцируют в Братск. "Оттуда они будут выполнять задачи в дальнейшем", - пояснил он.

Помимо Ил-76 для борьбы с пожарами в Красноярск направят 10 вертолетов Ми-8 армейской авиации 14 армии военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ. Все Ми-8 оборудованы специальными водосливными устройствами. Экипажи вертолетов также прошли спецподготовку и уже тушили лесные пожары в разных регионах России.

Вертолетные группы начнут тушить лесные пожары 2 августа. Летать Ми-8 будут парами, также как и Ил-76.

Работу авиационной группировки Минобороны РФ в Красноярском крае координирует оперативный штаб, развернутый в Национальном центре управления обороной России.

31 июля президент России Владимир Путин, рассмотрев доклад МЧС России, дал указание Минобороны РФ подключиться к тушению пожаров в Сибири.

В тот же день премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел выездное совещание в Красноярске, где обсудил с местными властями ситуацию с лесными пожарами. Вместе с премьером в столицу края также прилетели глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылин и руководитель Росприроднадзора Анна Попова.

"Работу по тушению пожаров нужно усилить везде, прежде всего в тех регионах, которые в наибольшей степени этими пожарами затронуты, чтобы не было того, что мы все хорошо помним - 2010 год", - заявил Медведев.

Премьер напомнил, что масштабы пожаров в 2010 году были катастрофическими: горели населенные пункты, в огне погибали люди, пламя уничтожило огромные площади лесных угодий и ряд важных объектов инфраструктуры.

"Поэтому самая главная задача - не допустить распространение огня на населенные пункты", - сказал премьер.

В связи с этим Медведев заявил о необходимости скорейшего координирования усилий группировок МЧС и Минобороны РФ в Красноярском крае и Иркутской области, а также пообещал выделить дополнительные средства из резервного фонда правительства РФ на тушение пожаров в Сибири. Речь идет о 2,5-3 млрд рублей.

"Помощь регионам по линии федерального центра и, соответственно, бюджета РФ мы, конечно, окажем. Но еще раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также глав муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов", - добавил премьер.

Вместе с тем, Медведев предложил на законодательном уровне пересмотреть "зоны контроля".

"Есть такое понятие - "установление зон контроля". Может быть, есть смысл эти документы пересмотреть, поскольку они сейчас охватывают только те места, где непосредственно пожар, где бушует пламя, но не распространяются, например, на зоны задымления", - сказал он.

В свою очередь в пресс-службе МЧС России "Интерфаксу" сообщили, что 1 августа прибыли дополнительные силы ведомства для тушения лесных пожаров.

"Для тушения природных пожаров в Красноярский край прибыли аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Республике Хакасия и Кемеровской области - 100 человек, на вооружении которых находится 15 единиц техники, в Иркутскую область из Уральского учебно-спасательного центра - 100 человек с 2 единицами техники, в Якутию - 40 человек из Камчатского спасательного центра", - уточнили в ведомстве.

По данным "Авиалесоохраны" на 1 августа, самая сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Иркутской области. В настоящее время там тушат 67 пожаров на площади 83 тыс. 832 гектара. За минувшие сутки площадь возгораний увеличилась на 5 тыс. гектаров. На втором месте по числу возгораний Красноярский край. Здесь тушат 60 лесных пожаров площадью 24 тыс. 328 гектаров. В свою очередь в Якутии 20 природных пожаров на площади 1 тыс. 431 гектар. С огнем во всех трех регионах борются более 2,8 тыс. человек, которые используют 390 единиц техники. За ситуацией с воздуха наблюдают экипажи 27 воздушных судов, пожары тушит 21 судно.

Лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области также намерены тушить с помощи искусственных осадков.

"1 августа специальный самолет-зондировщик Ан-26 взлетел в Иркутске и взял курс на север Иркутской области. Там, в районе действия лесных пожаров в Казачинско-Ленском, Киренском и Усть-Кутском районах, наблюдаются условия для развития облачности, пригодной для проведения работ по искусственному вызыванию осадков в целях борьбы с лесными пожарами", - сообщила в "Авиалесоохрана".

Специалисты будут запускать с самолета в облака специальные пиропатроны с йодистым серебром, которые спровоцируют осадки.

После дозаправки в Усть-Куте самолет "Авиалесоохраны" полетит в Эвенкийский район Красноярского края. Там, по оценкам специалистов, также накопилось достаточно облаков, из которых можно получить искусственные осадки.

"Осадки, вызванные искусственным путем, снизят пожарную опасность и помогут наземным силам в остановке распространения и ликвидации пожаров", - отметили в "Авиалесоохране".

Также вызвать дожди, которые потушат сибирские пожары, надеются и местные шаманы.

"Начали проводить обряды вчера (31 июля - ИФ), планируем вызывать дождь в ближайшие дни. К нам подключились шаманы многих народов, откликнулись ненцы, долганы, мари, коми, якуты", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" представитель коренных народов ХМАО-Югры, известный фольклорист Тимофей Молданов.

Ранее Молданов на своей странице в соцсети призвал шаманов коренных народов провести обряды для защиты лесов, горящих в Красноярском крае, Иркутской области и в других регионах России.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"