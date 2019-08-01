303 из 300 баллов ЕГЭ

01.08.19 17:44

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Ярослав Кузьминов и ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев на пресс-конференции в Москве по итогам приемной кампании 2019 года отметили существенный рост проходного и среднего баллов по ЕГЭ, увеличение числа заявок от иностранных абитуриентов и числа желающих поступить на технические и научные специальности.

Рост баллов по ЕГЭ

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов заявил, что в вузе по итогам приемной кампании 2019 года увеличился проходной балл по ЕГЭ для абитуриентов бакалавриата.

"Мы обратили внимание на то, что серьезно поднялся балл ЕГЭ у тех, кто поступает на бакалавриат. На сегодняшний день - по тем, кто дал согласие на поступление и привез свои документы, - средний балл по ЕГЭ на бюджет составил 96,2 балла. Это рост на один балл по сравнению с прошлым годом. Средний балл при зачислении на договор - 84 балла", - рассказал спикер.

Он отметил, что средние баллы по иностранному языку для абитуриентов МГИМО составили 97 и 86 баллов.

"Особо выделю то обстоятельство, что недавно был введен средний балл по иностранному языку. И у поступающих средний балл по ЕГЭ по иностранному языку сегодня - 97 баллов, а на договорной основе - 86 баллов. По нашим оценкам, это очень высокие баллы", - сказал ректор.

Однако, как подчеркнул Торкунов, высокие баллы по ЕГЭ не всегда гарантируют высокий уровень знаний у поступающих.

"Поскольку у нас есть вступительные испытания и есть возможность верифицировать, далеко не во всех случаях мы можем сказать, что высокий бал по ЕГЭ соответствует уровню в нашей стране даже школьников. То есть (уровень ЕГЭ – ИФ) соответствует школьной программе, но не вне ее", - отметил ректор.

По его словам, треть зачисленных на бюджет – это победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. А более половины поступивших на бюджетной основе имеют 100 баллов хотя бы по одному предмету.

"Более 55% зачисленных на бюджет имеют 100 баллов по одному или нескольким ЕГЭ", - сказал спикер.

Ректор ВШЭ также отметил, что вырос как проходной, так и средний бал по ЕГЭ среди поступивших в Высшую школу экономики.

"Должен подтвердить то, что сказал господин Торкунов: мы наблюдаем рост среднего балла, рост проходного балла", - заявил Кузьминов.

В конце июля Рособрнадзор опубликовал приказ, устанавливающий минимальное количество баллов по ЕГЭ, которые необходимо набрать для получения аттестата и поступления в вуз.

Теперь для "подтверждения освоения образовательной программы среднего общего образования" выпускникам нужно будет набрать 24 балла по русскому языку, 27 баллов по математике профильного уровня, по 36 баллов по физике, биологии и химии, 40 баллов - по информатике и ИКТ, 37 баллов по географии, 32 балла по истории, 42 балла по обществознанию, 32 балла по литературе, 22 балла по иностранным языкам, 3 балла по математике базового уровня.

Такое же количество баллов необходимо и для того, чтобы поступить в вуз. За исключением русского языка – по этому предмету выпускник должен получить хотя бы 36 баллов, чтобы претендовать на возможность иметь высшее образование.

В конце июня заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявляла, что количество "стобальников" хотя бы по одному предмету за 2019 год в России выросло на 9%.

"У нас увеличилось количество стобалльных работ на 557 человек, и по данным за 2019 год, количество детей, которые сдали со стобалльным результатом, составило 6729 человек", - сказала Голикова в ходе пресс-конференции, посвященной итогам кампании ЕГЭ-2019.

В свою очередь, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на той же пресс-конференции сообщал, что 445 человек в России в этом году набрали 100 баллов сразу по двум предметам ("200-балльники"), 30 абитуриентов достигли такого результата по трем предметам ("300-балльники") и двое смогли набрать максимальный балл по четырем предметам.

В целом, по данным Рособрнадзора, доля работ с высокими баллами (от 81 до 100 баллов) от общего числа сдававших ЕГЭ в этом году составила 23,5% по русскому языку и 7,1% по профильной математике.

Ориентир на технические специальности

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов рассказал журналистам, что среди молодежи все больше становятся популярными научные профессии.

"Нельзя не отметить, что вновь появляется стремление молодых людей заниматься наукой. Это большой позитив, это надо всячески поддерживать", - добавил он.

В свою очередь Ярослав Кузьминов отметил рост интереса к компьютерным специальностям. Он добавил, что в этом году проходной балл по ЕГЭ на некоторые технические специальности превысил порог в 300 возможных балов. При расчете учитывались дополнительные 10 баллов, которые выпускники могут получить за итоговое сочинение, а также баллы за личные спортивные и учебные достижения.

"Впервые за историю университета проходной балл на прикладную математику и информатику, это коренные программы факультета компьютерных наук, составил 303 балла из 300 возможных. Мы впервые перешагнули этот порог в 300", - заявил Кузьминов.

Он отметил, что данные результаты – это показатель того, насколько "серьезно растет надежда на карьеру в этой области". Ректор также подчеркнул, что растет и число платных абитуриентов на технических специальностях.

В свою очередь Анатолий Торкунов подтвердил журналистам, что традиционно гуманитарный МГИМО разворачивается в сторону технических специальностей.

"Правильно, сегодня не может развиваться вуз только в одном направлении, необходимо искать синергию знаний, умений, компетенций", - сказал он.

Торкунов отметил, что в МГИМО "мы уже давно это делаем и будем продолжать делать".

Рост интереса иностранцев

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил о существенном увеличении спроса на российское образование среди иностранцев.

"В этом году у нас колоссальный рост числа заявок от иностранных абитуриентов", - сказал он.

Ректор отметил, что по состоянию на 31 июля приемная комиссия ВШЭ получила около 8,5 тыс. заявлений на обучение от иностранцев.

"Мы приняли по состоянию на вчера 8,5 тыс. заявок на обучение в университете от иностранных абитуриентов. Из них 5 тыс. - на бакалавриат и 4,5 тыс. - на магистратуру", - сказал Кузьминов.

Спикер подчеркнул, что это на 42% больше, чем в прошлом году.

"Мы будем их, конечно, отбирать, но на сегодняшний день мы фиксируем очень большой рост интереса", - пояснил ректор ВШЭ.

В свою очередь ректор МФТИ Николай Кудрявцев сказал, что на сегодняшний день 12% от всех студентов вуза составляют иностранцы.

"У нас в настоящий момент 12% от общего контингента составляют иностранные студенты. Это вместе с СНГ", - заявил спикер.

Он отметил, что МФТИ планирует увеличить долю иностранцев до 20%.

"В целом мы хотим, до 20% чтобы было иностранных студентов. (...) Иностранные студенты вскрывают все те недочеты в нашей работе, то есть мы очень быстро их видим и исправляем. Также не надо забывать, что это мягкая сила (влияния – ИФ) для России", - пояснил Кудрявцев.

Согласно докладу правительства РФ Федеральному собранию о политике в сфере образования, в будущем число выпускников школ и иностранных абитуриентов будет равномерно расти примерно на 2-5% в год. В 2019 году их будет 713,8 тыс. человек, а к 2024 году - уже 823,8 тыс. человек. Таким образом, конкурс на бюджет в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4.

Обозреватель Сабина Адлейба

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