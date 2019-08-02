Халатность и пожары

02.08.19 14:08

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru - Следственный комитет РФ возбудил первое уголовное дело, связанное с лесными пожарами в Сибири.

Найти виноватых

Следственные органы Следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба) в отношении чиновников регионального Минлесхоза.

По версии следствия, подозреваемые не приняли мер по тушению лесных пожаров, в связи с чем огонь распространился на значительные территории. Точная сумма ущерба, нанесенного лесному фонду, еще не установлена.

"Проводятся следственные действия, направленные на выявление лица (или лиц), причастного к совершению преступления, решается вопрос о назначении и производстве необходимых экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся обыски в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС России и КГАУ "Лесопожарный центр" с целью изъятия интересующей следствие документации", - уточнили в СУ СКР по региону.

Вместе с тем, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в регионы Сибири и Дальнего Востока группу следователей из Центрального аппарата СКР, которые помогут своим коллегам установить причины возникновения масштабных лесных пожаров.

"В состав группы вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. Им поручено обеспечить проведение мероприятий по исследованию данных, связанных не только с распространением огня, но и с порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров", - уточнили в пресс-службе СКР.

Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений СКР в Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии "принять исчерпывающие меры по оперативному установлению всех обстоятельств, повлекших распространение огня".

Глава ведомства также призвал подчиненных тщательно фиксировать следы происшествия, изучать все полученные сведения и отрабатывать все возможные версии произошедшего, а также выяснить, чьи действия или бездействие стали причиной лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

Борьба с огнем

Самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России совершили 26 вылетов на тушение лесных пожаров на севере Красноярского края (8 – 1 августа и 18 – за утро 2 августа). По данным пресс-службы Минобороны, 1 августа экипажи воздушных судов сбросили на огонь более 330 тонн воды, утром 2 августа - 756 тонн воды. Таким образом удалось потушить 18 пожаров.

Также 2 августа начали тушить пожары в Красноярском крае и Иркутской области 10 вертолетов Ми-8 армейской авиации, ранее передислоцированные из Центрального и Восточного военных округов.

"Ежедневно они будут выполнять от 10 до 15 вылетов для локализации очагов природных пожаров. Все вертолеты оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5 емкостью 5 тонн", - уточнили в пресс-службе Минобороны России.

В свою очередь МЧС России продолжает наращивать аэромобильную группировку для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

"В Красноярский край от ГУ МЧС России по Алтайскому краю и Омской области направлены 170 человек и 5 единиц техники, в Иркутскую область из ГУ МЧС России по Новосибирской области - 85 человек и в Якутию - 40 человек из ГУ МЧС России по Камчатскому краю", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

В настоящее время пожары в Сибири и на Дальнем Востоке тушат более 9 тыс. сотрудников МЧС России, которые используют 2,8 тыс. единиц техники.

"За прошедшие сутки от МЧС России привлекалось к тушению четыре самолета Бе-200, которые осуществили более 25 сливов и сбросили 300 тонн воды", - добавил сотрудник пресс-служба.

По данным "Авиалесоохраны" на 2 августа, самая сложная ситуация с лесными пожарами по-прежнему в Иркутской области. В настоящее время там тушат 62 пожара на общей площади 89 тыс. 503 гектара. На втором месте все также Красноярский край. Здесь тушат 69 лесных пожаров общей площадью 26 тыс. 459 гектаров. В Якутии борются с 17 пожарами на 1 тыс. 411 гектарах. Всего же в трех регионах горят более 3 млн гектаров леса. Пожары тушат почти 3 тыс. сотрудников "Авиалесоохраны", которые используют 430 машин. За ситуацией с воздуха наблюдают экипажи 24 воздушных судов, столько же судов тушат пожары.

Режим ЧС в связи с лесными пожарами по-прежнему действует в четырех регионах РФ: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Якутии и одном районе Бурятии.

Восстановить будет непросто

Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения (СО) РАН прогнозируют восстановление лесов после пожаров в Сибири не ранее, чем через 60 лет.

"Срок восстановления лесов зависит от очень многих факторов. Например, на севере Сибири (Якутия, Эвенкия) сосне или лиственнице, чтобы вырасти во взрослое дерево, как правило, требуется не менее 100 лет. А где-то на юге Сибири оно может вырасти во взрослое растение и через 60-70 лет. Соответственно, для восстановления лесов северной тайги, где сейчас бушуют очень сильные пожары, может не хватить и целого века", - считает старший научный сотрудник лаборатории лесной пирологии Института леса им. В.Н. Сукачева КНЦ СО РАН Александр Брюханов.

По словам ученого, ранее интервалы между естественными природными пожарами в сосновых и лиственных лесах Сибири составляли, как правило, от 20 до 50 лет, однако в настоящее время они значительно сократились.

"Существовали территории, которые могли гореть раз в 100 или даже в 150 лет, - это заболоченные местности, например, в Западной Сибири с ее густой гидрологической сетью. Но сегодня из-за изменений климата и особенно из-за деятельности человека пожарный интервал во многих лесных районах сократился до 5 - 15 лет", - сетует Брюханов.

Специалисты делят лесные пожары на низовые и верховые. В первом случае горит только подстилка леса, напочвенный покров, подрост и подлесок, а во втором случае огонь распространяется и по кронам деревьев. Верховой пожар выглядит намного страшнее, чем низовой, однако он наносит меньший ущерб лесу, поскольку к огню наиболее чувствительны именно корни деревьев.

При этом у разных пород деревьев разная устойчивость к огню. Например, сибирская лиственница лучше других хвойных деревьев переносит огонь. Она растет в районах, где пожары бывают регулярно, и за миллионы лет лучше других приспособилась к огню. Сосна и кедр менее устойчивы к огню. Однако быстрее всех в пламени гибнут ель и пихта: у них тонкая кора, а также поверхностное расположение корневой системы.

Тем временем авиакомпания S7 Airlines заявила о своем желании помочь в восстановлении сибирских лесов, пострадавших от пожаров. Она пообещала отчислять по 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного авиабилета на свои рейсы по сибирским направлениям.

"Мы надеемся, что ситуация стабилизируется в ближайшее время. Ликвидация пожара - только первый шаг в решении проблемы. Необходимо объединиться и поддержать работу по созданию новых лесов в регионе и необходимых последующих мероприятий по защите лесного массива", - заявила пресс-служба компании.

Обозреватель Наталья Пономарева

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