Слом ДРСМД

02.08.19 15:44

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва готова вернуться к переговорам по этой теме.

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено 2 августа по инициативе американской стороны.

Данный договор СССР и США подписали в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года и положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения на континенте советских ракет и американских "Першингов". Документ предусматривал ликвидацию целого класса ракет: он запрещал сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей дальности (от 500 до 1 тыс. км), а также пусковые установки для них.

Через 30 лет после вступления договора в силу - 20 октября 2018 года - президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что Россия якобы нарушает его положения. В декабре прошлого года госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Москвы в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждали в Вашингтоне, нарушала договор. В дальнейшем Штаты ужесточили это требование, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США. Тогда администрация США объявила о приостановке участия в ДРСМД 2 февраля и пообещала через шесть месяцев выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД. В конце июля советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД 2 августа.

США 2 августа официально прекратили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и вину за это возложили на России. "2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Исключительно Россия несет ответственность за это", - написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

Вместе с тем США считают необходимым создать новую систему контроля над вооружениями в мире и приглашают присоединиться к этому процессу РФ и КНР.

"Президент Трамп доверил администрации задачу открыть новую страницу в (сфере ограничения вооружений - ИФ), начав новую эру контроля над вооружениями, которая шла бы дальше, нежели двусторонние договоры прошлого", - отмечается в заявлении, приуроченном к выходу США из ДРСМД.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также считает, что ответственность за прекращение ДРСМД несет только Россия. "НАТО отреагирует взвешенно и ответственно и продолжит обеспечивать надежное сдерживание и оборону", - написал он в своем Twitter.

При этом на пресс-конференции Столтенберг уверил, что НАТО не собирается предпринимать поспешных действий после прекращения действия договора. "Мы согласились на пакет мер, который гарантирует: оборона и силы сдерживания НАТО останутся надежными и эффективными. Но мы не будем спешить с выполнением этих мер или предпринять каких-либо опрометчивых действий. Мы аккуратно будем изучать варианты", - сказал он.

Среди ответных мер Столтенберг упомянул проведение учений альянса, сотрудничество в сфере разведки, укрепление зенитной и противоракетной обороны НАТО, работу над конвенциональным потенциалом альянса. Он уточнил, что некоторые эти меры можно реализовать быстро, а другие потребуют времени.

Генсек НАТО подчеркнул, что все подобные действия будут носить сбалансированный и оборонительный характер. "Мы не хотим новой гонки вооружений, и мы не планируем размещать в Европе новых ядерных ракет наземного базирования", - сказал он, добавив, что НАТО продолжает стремиться к конструктивным отношениям с Россией, "когда российские действия делают это возможным".

Между тем, как сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона, Минобороны США в ближайшие недели намерено провести испытание новой крылатой ракеты с неядерной боевой частью, запускаемой с подвижной платформы и созданной в рамках противодействия России в Европе.

"(Испытание - ИФ) ожидается в следующие несколько недель, и оно по существу станет ответом администрации (президента США Дональда - ИФ) Трампа на многолетнее несоблюдение Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности", - сказал сотрудник администрации.

В то же время источник пояснил, что США еще предстоит официально обсудить варианты с местом развертывания новых ракет и принять решение. При этом, указал он, их планируется развертывать на "выгодных с военной точки зрения позициях, откуда они смогли бы преодолеть российские линии обороны и достигать портов страны, военных баз и критически важной инфраструктуры".

Вместе с тем, подчеркивает CNN, несколько стран НАТО, включая Польшу, ранее дали ясно понять, что любое развертывание ракет в Европе потребует единодушного согласия всех членов НАТО.

По мнению экс-президента СССР Михаила Горбачева, прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений. "Этот шаг США ведет к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию", - заявил "Интерфаксу" Горбачев.

Он считает, что прекращение действия договора вряд ли будет полезно для мирового сообщества и ведет к подрыву безопасности не только в Европе, но и во всем мире. "Все еще были надежды на наших партнеров, которые, к сожалению, не оправдались. Я думаю, что теперь всем стало ясно, что нанесен удар по стратегической безопасности", - добавил собеседник агентства.

По мнению экс-президента СССР, который был инициатором договора и подписал его в 1987 году вместе президентом США Рональдом Рейганом, "надо сконцентрироваться сегодня на сохранении последней опоры глобальной стратегической безопасности - Договора СНВ".

"Судя по заявлениям представителей американской администрации, его судьба становится неясной", - отметил Горбачев.

Москва рассматривает три сценария событий после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, отмечает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Возможны три сценария: статус-кво; новая гонка вооружений; проведение после некоторой паузы (дабы освоиться с новой реальностью) переговоров по политическим или правовым мерам с целью смягчения последствий", - написал высокопоставленный дипломат в своем Twitter.

По его словам, озадачивает позиция Европы по ДРСМД. Ульянов напомнил, когда Россия в ноябре внесла в Генассамблею ООН резолюцию с призывом к диалогу ради спасения этого договора, все страны Евросоюза проголосовали против. "Уважаемые дамы и господа, вас совсем не волнует судьба европейской безопасности?" – задается вопросом дипломат.

В свою очередь официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Карлос Мартин Руис де Гордехуэла заявил, что Европейский союз неоднократно подтверждал важность договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Он отметил, что в ЕС хотели бы продолжения действия договора РСМД. "Нужно проявлять осторожность, нельзя ввергнуться в новую гонку вооружений после значительного сокращения арсеналов по окончании "холодной войны", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

По его словам, ЕС призывал Россию пересмотреть свой ядерный арсенал - стратегический и нестратегический, развернутый и неразвернутый. "Мы желаем скорейшего и активного диалога по договору СНВ-III после 2021 года и по другим аспектам контроля над вооружениями", - подчеркнул представитель ЕК.

В России заявили о готовности к диалогу. "Президент Путин, издавая указ, четко определил, что мы приостановили действие договора, но если со стороны американцев будет добрая воля вернуться к его реализации, мы готовы", - напомнил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также отметил, что Москва готова вернуться к переговорам с Вашингтоном по теме ДРСМД.

"К сожалению, этот договор похоронен американцами, мы приостановили участие в нем. Если американцы предпримут какие-то обратные шаги либо предложат какой-то другой вариант, то мы готовы вернуться к переговорам", - сказал Джабаров "Интерфаксу".

По мнению сенатора, "американцы устроили фарс", обвинив Россию в нарушении условий ДРСМД и назвав это причиной собственного выхода из него. "Они даже пытались привлечь всю мировую общественность на свою сторону, прежде всего своих союзников по НАТО - те пытались надавить", - отметил он.

Джабаров напомнил, что Россия организовала демонстрацию крылатой ракеты 9М729, наличие которой, по мнению США, нарушает договор, однако представители США отказались принять участие в этом мероприятии.

"Это говорит о том, что это все отговорки, они давно хотели выйти из этого договора. Я понимаю, почему они хотят из него выйти: за эти годы ракеты подобного класса (РСМД) появились у ряда стран - Китая, Индии, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции. То есть они (США) хотят это все привести в порядок - пожалуйста, пусть занимаются этим вопросом. Но обвинять Россию в нарушении, я считаю, негоже", - сказал сенатор.

Что касается призыва Вашингтона к РФ и Китаю присоединиться к проекту США по созданию новой системы контроля над вооружениями, то в Госдуме сочли его неконкретным.

"Прежде, чем приглашать вступать в какое-то новое соглашение, нужно сделать конкретное предложение по этому соглашению", - заявил "Интерфаксу" первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он считает, что подобные призывы, последовавшие сразу после официального выхода США из ДРСМД, "это попытка обмана мировой общественности, отвлечение его от основных проблем".

Обозреватель Анастасия Николаева

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