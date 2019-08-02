Санкции по привычке

02.08.19 16:40

© РИА Новости. Алекс Макнотон

Interfax-Russia.ru - Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России из-за дела Скрипалей.

Указ предусматривает введение санкций в отношении страны, которая нарушила закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Россию обвиняют в использовании химического оружия против двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году.

"Исполнительный указ предписывает министру финансов в консультации с государственным секретарем принять следующие меры, когда это необходимо, для осуществления санкций, описанных в законе "О химическом и биологическом оружии", - говорится в письме главы государства спикеру Палаты представителей, которое опубликовано Белым домом.

Согласно указу, министр финансов и госсекретарь обязаны противодействовать "предоставлению любой ссуды или финансовой, или технической помощи этой стране международными финансовыми учреждениями".

Они также должны запретить всем банкам Соединенных Штатов выдавать какие-либо кредиты руководству этой страны, не считая займы на сельскохозяйственные нужды или другие товары и продукты питания.

Ранее Politico со ссылкой на двух чиновников из США заявляло о том, что Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против России за использование нервнопаралитического вещества "Новичок" в Солсбери в 2018 году.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин сказал Interfax-Russia.ru, что новые санкции связаны с желанием одной части Запада (Великобритания и США) сплотить весь остальной Западный мир, который "расколот почти по каждому вопросу - от соглашений по климату до ядерной сделки по Ирану".

"А антироссийская основа - это единственная платформа, которая позволяет консолидировать весь Запад и осуществлять контроль Соединенных штатов над Европой", - пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что санкции - один из немногих инструментов, который США может практически безболезненно для себя использовать против России.

"Реальное политическое давление довольно дороговато и чревато непредсказуемыми результатами. Например, войны США в Афганистане и в Ираке обошлись США в 7 трлн долларов. А санкции - это единственная возможность и инструмент сдерживания России, не чреватый риском возникновения новой войны", - отметил Константин Блохин.

Собеседник Interfax-Russia.ru заявил, что санкции сегодня – это "вообще дух времени", и Соединенные штаты применяют их не только к своим противникам, как Россия и Китай, но и в отношении союзников – Европы, Канады и Мексики.

Однако, подчеркнул эксперт, новые санкции свидетельствуют о неэффективности старых. По его словам, США с 2014 года сгенерировали уже более 60 пакетов санкций против России.

"Если бы санкции были бы эффективны, то Вашингтон ограничился бы двумя-тремя пакетами. Конечно, они наносят вред российской экономике, но главная задача санкций - это изменение траектории нашего внешнеполитического курса и смена режима. И то, и другое не получается", - сказал Константин Блохин.

Поэтому Вашингтон занимается "санкционной вендеттой" и выпускает один пакет санкций за другим, пояснил политолог.

Собеседник Interfax-Russia.ru, комментируя позицию Трампа в данной ситуации, отметил, что тому "не остается ничего, кроме как подписывать новый законопроект".

"Хотя Трамп теоретически имеет право наложить на любой проект вето, учитывая настроения элиты, это вето может быть преодолено, набрав две трети голосов в Конгрессе. Плюс, возникнет опять эта тема, почему Трамп не наложил санкции, он что - кремлевский агент", - считает эксперт.

Подобного мнения придерживается и журналист-американист Михаил Таратута. В беседе с Interfax-Russia.ru он подчеркнул, что введение новых санкций было предусмотрено давно принятым законом, а Трамп "совсем не торопился его исполнять".

"Но письмо от двух влиятельных конгрессменов его подтолкнуло, так был сформулирован закон, что он должен был это сделать. Поскольку разведслужба не доказала того, что Россия не участвовала в использовании химического оружия, такая иезуитская формулировка", - пояснил Михаил Таратута.

Однако, заметил эксперт, это мелкие санкции, которые пока не представляют серьезной угрозы для России.

"Там лежит на подходе два других законопроекта, которые гораздо больнее могут ударить по нашей экономике, а это пока, ну, вот так сформулирован был закон", - сказал собеседник Interfax-Russia.ru.

Он подчеркнул, что России не стоит ожидать большого ущерба конкретно от этих санкции, однако в целом давление усилится.

"Поскольку там постоянно то одно, то другое, какие-то вот эти паяльники, которые падают на спину нашей экономики. Конечно, каждый из них по-своему в чем-то ее блокирует, в каких-то мелочах. Но этих мелочей очень много, и конечно в целом санкции наносят нашей экономике довольно ощутимый ущерб", - объяснил Михаил Таратута.

Эксперт также считает, что повышенная санкционная активность против России перед предстоящими выборами – это главным образом дело рук демократов.

"В основном все-таки, хотя все эти инициативы двухпартийные, проталкивают их демократы. Они Россию уже давно используют как дубинку против Трампа. Началось это с утверждения о сговоре с нами команды Трампа на выборах. Это продолжается, хотя уже завуалировано, но, тем не менее, российский фактор продолжают использовать в борьбе против Трампа", - подчеркнул американист.

Другого мнения придерживается директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. В беседе с Interfax-Russia.ru он заявил, что не видит в данном решении ничего необычного, и Трамп "достаточно последователен в своей антироссийской политике".

"Он говорит на встречах с Путиным о необходимости наладить контакты, что у России и США нет противоречий. Это порождает определенные иллюзии и участие политической элиты, в том числе и руководства России. А с другой стороны, все действия Трампа говорят совершенно об обратном: он подписывает законы санкционные против России, любые предложения, которые исходят от Конгресса в отношении России", - пояснил эксперт.

По его словам, данный указ – продолжение линии, которую президент США ведет в отношении РФ уже 3 года.

"Конечно, руководство России ожидает, что за словами последуют соответствующие дела, но за словами Трампа следуют совершенно противоположные действия. (...) Он, подписывая все свои антироссийские решения, через каждую оправдывается, что это вынужденное действие, что хотел бы, чтобы этого не было. Но от этого же не меняется ситуация", - подчеркнул собеседник Interfax-Russia.ru.

Гарбузов считает, что все действия Трампа связаны с избирательной кампанией, в которой он собирается участвовать от республиканской партии.

"Но у Трампа есть слабые места, его все время демократы и все противники обвиняют в слабости в отношении России. С этим связан весь тот антироссийский шлейф, который потянул за собой Трамп, будучи избранным президентом США", - заявил политолог.

Поэтому, по словам эксперта, Трампу необходимо предстать сильным президентом, который может принимать решительные действия по ключевым направлениям внешней политики.

"В целом, от Трампа ждать каких-то поворотных сюжетов в другую (позитивную – ИФ) сторону явно не стоит, это будет продолжаться, пока он сидит в президентском кресле. (...) И я думаю, что в период избирательной кампании следует ожидать еще каких-то антироссийских действия со стороны Трампа", - заключил он.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Дональд Трамп мог подписать данный указ в угоду Конгрессу, так как у США сегодня нет причин обострять отношения с Москвой.

"Я не исключаю, что эта версия тоже имеет право на жизнь, потому что у Трампа не было никаких оснований ужесточать ситуацию. Он недавно нормально пообщался с нашим президентом, предложил помощь в тушении пожаров. Нет сейчас жестких причин, чтобы вводить санкции", - сказал Джабаров "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что Россия вряд ли будет предпринимать какие-либо ответные меры, так как в этом нет смысла.

"Они настолько это все поставили на поток, что сейчас уже никто особо не реагирует. Мы к ним (санкциям) привыкли, приспособились", - сказал сенатор.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает иначе. По его словам, новые американские санкции против России из-за "дела Скрипалей" в случае их введения нанесут удар по стратегической стабильности в мире.

"Введение Вашингтоном новых санкций против России не только делает еще более гипотетической возможность нормализации российско-американских отношений. Наносится очередной удар по международным отношениям в целом, по стратегической стабильности в мире", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

США вслед за Великобританией обвинили российские спецслужбы в использовании нервно-паралитического вещества военного назначения "Новичок" против Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в марте 2018 года. В РФ обвинения назвали беспочвенными и подчеркнули, Россия не производит запрещенные виды оружия.

Госдеп США 27 августа 2018 года ввел первый пакет санкций в отношении России за нарушение Закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act).

Обозреватель Сабина Адлейба

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