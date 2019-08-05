Поддержка с воздуха

05.08.19 13:48

© РИА Новости. Алексей Никольский

Interfax-Russia.ru – Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за выходные уменьшилась с 1 млн 126 тыс. гектаров до 777 тыс. гектаров.

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за выходные уменьшилась почти на 350 тыс. гектаров. По информации регионального Лесопожарного центра, 2 августа (в 0:00 по местному времени) специалисты насчитывали на территории края 133 пожара на площади 1 млн 126 тыс. 87 гектаров. К 17:00 5 августа количество возгораний уменьшилось до 93, а площадь пожара – до 777 тыс. 176 гектаров.

"Очаги возгораний действуют в районах: Эвенкийский, Балахтинский, Мотыгинский, Кежемский, Богучанский, Абанский, Н.Ингашский. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 793 человека, задействовано 58 единиц техники", - говорится в сообщении Лесопожарного центра Красноярского края.

При этом, судя по оперативным отчетам Лесопожарного центра региона, площадь пожаров резко (на 207 тыс. 797 гектаров) уменьшилась с 23:00 3 августа до 01:00 4 августа.

Также за минувшие сутки на 126 тыс. 793 гектара сократилась площадь лесных пожаров и в Иркутской области.

"4 августа на землях лесного фонда Иркутской области ликвидировано 6 пожаров общей площадью более 10 тыс. гектар: четыре очага потушены в Казачинско-Ленском районе, по одному - в Жигаловском и Усть-Кутском. Локализованы 9 возгораний общей площадью 10 тыс. 954 гектара. Пять из них находится в Усть-Кутском районе, четыре - в Казачинско-Ленском", - сообщил официальный портал Иркутской области.

В области продолжают гореть 62 тыс. 866 гектаров леса.

"Всего зафиксировано 49 очагов возгорания. 11 пожаров действуют в Мамско-Чуйском районе, 10 - в Бодайбинском, по 9 - в Усть-Кутском и Киренском, 6 - в Катангском, 2 - в Нижнеилимском, по одному - в Усть-Илимском и Казачинско-Ленском. Также действующими остаются два пожара на землях Витимского заповедника в Бодайбинском районе на площади 1 тыс. 698 гектаров", - уточняется в сообщении.

Пожары тушат 268 парашютистов-десантников, 372 специалиста лесной охраны, а также 463 мобилизованных. Они используют 199 единиц техники.

Кроме того, 1-2 августа тушить пожары в Красноярском крае и Иркутской области начали также 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Ми-8 Минобороны России. За это время они сбросили на очаги возгорания около 6 тыс. тонн воды, что позволило потушить пожары на площади 753 тыс. гектаров. В общей сложности экипажи Ил-76 1-4 августа совершили 94 вылета, Ми-8 2-4 августа - 153 вылета.

"С утра 5 августа самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершили 10 вылетов, выполнив сброс 420 тонн воды. Экипажи вертолетов Ми-8 совершили 10 вылетов и 27 сбросов воды (135 тонн воды)", - уточнили "Интерфаксу" в Минобороны России.

3 августа в Красноярский край для мониторинга лесных пожаров в Сибири прибыли самолеты-разведчики Су-24МР Центрального военного округа. За два дня полетов экипажи воздушных судов выявили 11 новых очагов возгораний.

"Два Су-24МР провели аэрофотосъемку четырех районов, которые находятся в 200 км к северо-востоку от Канска. Длина района составила 75 км, ширина 5 км, съемки проводились на высоте 1,5 км. Выявлены 11 очагов пожаров", - сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

5 августа к мониторингу пожарной обстановки в Красноярском крае и Иркутской области подключился также военно-транспортный самолет Ан-26.

"Ан-26 вылетел с аэродрома Красноярска для воздушной разведки. На борту находится межведомственная группа. Его задачей является выявление наиболее крупных очагов пожаров в Красноярском крае и Иркутской области", - уточнили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В свою очередь авиация МЧС России за сутки сбросила на очаги лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке почти 900 тонн воды.

Так, по данным министерства, 4 августа в Богучанском районе Красноярского края работали два самолета Бе-200ЧС МЧС России и два вертолета Ми-8 МЧС России. Первые выполнили 10 вылетов и сбросили на очаги возгорания в лесах 120 тонн воды, вторые - 22 вылета и сбросили 110 тонн воды.

В Иркутской области авиация МЧС совершила за сутки 37 вылетов на пожары в Усть-Кутском, Катангском, Качугском, Казачинско-Ленском и Киренском районах и сбросила на очаги возгораний 336 тонн воды.

Тем временем в Якутии лесные пожары 4 августа тушили два самолета Бе-200ЧС МЧС России и один вертолет Ми-8. Самолеты 26 раз вылетали в тайгу, где сбросили на очаги возгорания 312 тонн воды. Ми-8 в свою очередь выполнил четыре вылета и сбросил 20 тонн воды.

"Для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов (в указанных регионах – ИФ) привлечены аэромобильные группировки в количестве 611 человек и 32 единицы техники. В готовности к реагированию – 441 человек, 13 единицы техники", - уточнили в МЧС.

По информации ФБУ "Авиалесоохрана", всего в настоящее время пожары тушат около 30 самолетов и вертолетов.

"Основную часть авиагруппировки составляют самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-8, способные взлетать и приземляться на площадки, не требующие сложно-оборудованной инфраструктуры и обладающие высокой мобильностью и оборачиваемостью", - говорится в сообщении службы ФБУ "Авиалесоохрана".

На земле пожары в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии тушат около 3 тыс. человек, которые используют более 300 единиц наземной техники.

"В непроходимых районах Красноярского края, Иркутской области и Якутии, где горят пожары, парашютисты-десантники работают вручную. После заброски на пожар по воздуху живут и действуют практически в автономном режиме, используя для борьбы с огнем разные способы", - сообщила пресс-служба "Авиалесоохраны".

Самым эффективным способом борьбы с огнем в лесу "Авиалесоохрана" назвала заградительные полосы - участки земли, очищенные от травы, мха, корней, перегноя до негоримого минерального слоя.

"За день группа из пяти-шести парашютистов-десантников вручную прокладывает заградительную полосу протяженностью от 500 м до 2 км и шириной до 1 м", - уточнили в пресс-службе.

Если пожар удается локализовать, его дотушивают: очаги засыпают грунтом и гасят водой из ранцевых огнетушителей.

"Полный "ранец", как его называют авиапожарные, весит больше 20 км. И носят его на себе. За один день в зависимости от удаленности источника воды по сложным для движения лесным тропам один авиапожарный может перенести на себе до 1 тонны воды. Для этого тоже нужна спецподготовка", - отметили в "Авиалесоохране".

Благодаря работе пожарных общая площадь природных пожаров в Сибири и в Якутии в настоящее время сократилась с 3 млн гектаров до 2,4 млн гектаров. 5 августа в лесах макрорегиона действует 441 пожар, еще 31 крупный очаг возгорания локализовали на площади около 15 тыс. гектаров.

По данным "Авиалесоохраны", наиболее сложная ситуация с лесными пожарами по-прежнему в Иркутской области. Здесь тушат 61 пожар на площади 88 тыс. 235 гектаров. На втором месте все также Красноярский край. Здесь тушат 78 пожаров на площади 32 тыс. 778 гектаров. В Якутии спасатели борются с 12 пожарами на площади 1 тыс. 195 гектаров.

Обозреватель Наталья Пономарева

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