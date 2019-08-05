Раунд в деталях

05.08.19 17:42

© РИА Новости. Максим Блинов

Interfax-Russia.ru – Новый пакет санкций США против России направлен на ограничение в доступе к средствам международных организаций и ужесточает лицензирования при продаже РФ ряда товаров.

Первые санкции в отношении России за несоблюдение Закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года в британском Солсбери были введены год назад.

Для второго этапа санкций по закону CBW Act нужно было выбрать минимум три меры из шести, перечисленных в законе. США остановились на трех мерах. По словам официального представителя Госдепа США Морган Ортагус, эти меры позволят ограничить доступ России к "миллиардам долларов от двусторонней коммерческой деятельности с США", отмечают западные СМИ.

Как следует из разъяснений, опубликованных Госдепом США, Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Впрочем, это ограничение носит скорее символический характер - Россия давно не привлекает новые кредиты МВФ и ВБ, а действующие проекты технического содействия по линии Всемирного банка запущены уже давно.

Кроме того, второй пакет санкций предусматривает ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий. В пояснениях, опубликованных американским внешнеполитическим ведомством, отмечается, что речь идет о санкциях, предусматривающих ограничения экспорта товаров, которые можно применить для создания химического и биологического оружия. В рамках этих санкций лицензии на экспорт все еще будут доступны для американских компаний, у которых есть действующие контракты с российскими покупателями.

Так, США будут отдельно рассматривать выдачу лицензий на экспорт товаров для обеспечения безопасности коммерческой авиации и космических полетов.

Помимо этого в индивидуальном порядке будет рассматриваться не только выдача лицензий на экспорт товаров для космических полетов и продукции, необходимой для обеспечения безопасности коммерческих пассажирских авиаперевозок, но и экспорт коммерческим компаниям в России для гражданских конечных пользователей, а также экспорт компаниям, которые являются 100%-ми "дочками" американских и других иностранных компаний в России.

Также санкции запрещают американским банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и выдавать нерублевые займы российским властям. Вместе с тем из сообщения Госдепа однозначно не следует, что имеется в виду под формулировкой "участие на первичном рынке".

Между тем, несмотря на то, что до сих пор никаких официальных ограничений для американских банков на участие в сделках по размещению евробондов РФ не было, уже несколько лет Минфин РФ привлекает к организации размещений суверенных евробондов только российские банки.

Еще в 2016 году банкиры, работающие в американских банках, говорили, что правительство США неофициально предостерегло некоторые крупнейшие американские банки от участия в размещениях российских евробондов в качестве организаторов.

При этом среди покупателей российских евробондов даже в последние годы американские инвесторы присутствовали всегда. Их суммарная доля в июньском размещении Минфина составила 26% (всего были размещены еврооблигации на $2,5 млрд), в марте представители США приобрели 21% выпуска евробондов РФ на $3 млрд и 17% дополнительного выпуска евробондов РФ на 750 млн евро.

Однако банки никогда не были основными покупателями российских еврооблигаций. Большая часть удовлетворенных заявок, как правило, приходится на фонды и управляющие компании. К примеру, в июньском размещении РФ суммарная доля банков всех стран, согласно данным организаторов сделки, составила всего 6%. В марте, когда РФ размещала и долларовые евробонды, и евробонды в евро, на банки суммарно пришлось около 19%.

Из сообщения Госдепа США также можно сделать вывод, что под ограничения не подпадают кредиты американских банков российским госкомпаниям. Особенно этот вопрос актуален для "Газпрома", который уже много лет на постоянной основе работает с американским JP Morgan.

В OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) уточнили, что новые санкции США, накладывающие ограничения на участие американских банков на первичном рынке евробондов РФ, не затронут госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга.

В термин "банк" для целей трактовки санкций включаются не только собственно кредитно-депозитные учреждения, но и трастовые компании, брокеры, дилеры, биржи, инвесткомпании, клиринговые организации. Запрет также распространяется на американские подразделения и офисы зарубежных финансовых институтов, но не на сами эти институты, следует из информации OFAC.

Из разъяснений OFAC следует, что под суверенным долгом понимаются долговые бумаги, выпущенные министерством финансов РФ (и другими министерствами), а также любым агентством или суверенным фондом РФ, Центробанком РФ. При этом к суверенным заемщикам не относятся государственные компании, подчеркивается в документе.

Таким образом, РФ не сможет привлекать американские банки к будущим размещениям валютных еврооблигаций, но на покупки на вторичном рынке эти ограничения не распространяются, отмечает OFAC.

Новые запреты начинают действовать с 26 августа и будут действовать минимум год.

Между тем, как считают аналитики исследовательско-консалтинговой компании Eurasia Group, исключения, сделанные для госкомпаний, а также вторичного рынка суверенного долга, смягчают эффект санкций.

"Этот шаг (новый пакет санкций - ИФ) существенно снижает шансы на то, что "ястребы" в Конгрессе проведут более жесткие санкции в отношении суверенного долга РФ, даже если самые ярые из них сочтут принятые меры недостаточными", - цитирует Bloomberg аналитическую записку Eurasia Group.

Вместе с тем, как заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, федеральный бюджет РФ и российские компании могут удовлетворить свои потребности в заимствованиях на внутреннем рынке.

"Решения американской стороны о введении дополнительных ограничительных мер оказывают негативное влияние на отношения наших стран, в чем нет ничего хорошего. Но российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям. Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям", - сказал Силуанов журналистам, комментируя новые американские санкции.

По его словам, созданная в России финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах.

Впрочем, в Москве без удивления отнеслись к введению второго пакета американских санкций в связи с "делом Скрипалей". Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT, Россия уже адаптировалась к постоянным рестрикциям, вводимым Вашингтоном.

"Мы приспособились к этим и другим действиям со стороны США, нашли пути для того, чтобы сделать более эффективными некоторые аспекты нашей экономики, такие как сельское хозяйство и некоторые другие", - отметил замминистра, добавив, что "эти санкции нас не сдерживают".

В МИД России также подсчитали, что введенные Соединенными Штатами антироссийские санкции в связи с "делом Скрипалей" являются 72-ми с 2011 года. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, этот факт " наглядно демонстрирует крах всех предыдущих попыток давления и обреченность новых".

"Сами анонсированные санкции, правда, преимущественно дублируют антироссийские меры, вводившиеся в предыдущие годы. Власти США уже давно ограничили свои банки в выдаче кредитов и препятствуют взаимодействию России с международными финансовыми институтами развития, равно как заблокировали продажу многих технологий и товаров. Ничего особенно нового в этом нет", - отметила Захарова.

Она подчеркнула, что "курс на то, чтобы заставить Россию изменить внешнюю и внутреннюю политику, отказаться от собственных интересов в угоду претензиям США на мировое господство, полностью провалился".

Представитель МИД РФ выразила мнение, что "авторы многочисленных санкционных списков теперь делают основной расчет на пропагандистский эффект, на постоянное продвижение темы санкций в медийном пространстве".

Обозреватель Анастасия Николаева

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