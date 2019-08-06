После взрывов

06.08.19 14:08

© РИА Новости. Ольга Халманова. Стоп-кадр с видео

Interfax-Russia.ru - 13 человек пострадали, один пропал без вести в результате взрыва на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае.

Хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на территории Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в Ачинском районе Красноярского края загорелось 5 августа в 17:00 по местному времени. Пожар спровоцировал серию взрывов, которые, по словам очевидцев, продолжались до утра. Сейчас на территории Ачинского и Назаровского районов и города Ачинска действует режим ЧС. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, эвакуируют население.

"Свыше 9,5 тыс. человек были эвакуированы в места временного размещения - за пределами 15-километровой зоны, свыше 6 тыс. - выехали самостоятельно", - сообщил заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

Еще около 500 местных жителей покинули зону ЧС на трех электричках, которые доставили их в Красноярск. Всех прибывших разместили в общежитиях двух техникумов.

"Всем эвакуированным людям выдали ланч-боксы с завтраком, воду и чай. Обед и ужин будут полными. Все прибывшие в Красноярск зарегистрированы. Кроме того, организовывается питание во всех пунктах временного размещения (ПВР) в Назаровском, Ачинском районах и городе Ачинске", - пояснил Подкорытов.

Красноярск готов принять еще 10 тыс. человек.

Между тем, как сообщила пресс-служба МЧС РФ, опасную зону покинули более 16 тыс. человек.

"Организована эвакуация 9 тыс. 533 человек из девяти населенных пунктов и одного оздоровительного лагеря "Сокол". Самостоятельно покинули опасную зону около 7 тыс. человек", - уточнил "Интерфаксу" представитель пресс-службы МЧС РФ.

По его словам, в 30 пунктах временного размещения находятся 3 тыс. 857 человек. Всего МЧС подготовило для эвакуированных 83 ПВР.

В результате ЧП пострадали 13 человек, шестеро из них госпитализированы. Как сообщили Interfax-Russia.ru в пресс-службе краевого Минздрава, четверо пострадавших находится в Ачинской межрайонной больнице, один - в Красноярском краевом госпитале для ветеранов войн и еще один - в краевой офтальмологической больнице. Состояние госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести.

Остальных семь пострадавших медики отправили лечиться амбулаторно.

Еще один человек считается пропавшим без вести.

"Есть свидетели, которые утверждают, что, скорее всего, мы его уже не вернем, но пока официально он считается пропавшим без вести", - заявил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс после заседания оперативного штаба в Ачинске.

По данным Минобороны России, к настоящему времени специалисты полностью потушили пожар на складе боеприпасов вблизи деревни Каменка под Ачинском. Самые опасные очаги возгорания в хранилище ликвидировали два робототехнических комплекса "Уран-14", специально доставленные в Красноярский край 6 августа самолетом Ил-76. Такие машины управляются дистанционно и способны работать при очень высоких температурах, которые человек не выдержит.

"Пожар на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, очагов открытого горения нет. После 5 часов (мск) (6 августа – ИФ) детонация боеприпасов прекратилась", - заявили "Интерфаксу" в военном ведомстве.

По данным министерства обороны, самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8 начали проливку территории.

"Проливка территории осуществляется веерным способом с привлечением 10 самолетов Ил-76 и 5 вертолетов армейской авиации Ми-8, оборудованных специальными водосливными устройствами", - уточнили в Минобороны России.

Также в военном ведомстве сообщили об открытии воздушного пространства в районе Ачинска.

"Воздушное пространство в районе Ачинского района Красноярского края открыто. Ограничения, вводимые на пролет воздушных судов в радиусе 20 км в воздушном пространстве Ачинска, сняты", - сообщили в Минобороны России.

Информацию о том, что детонация пороховых зарядов на складе прекратилась, подтвердил и замминистра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков, находящийся в оперативном штабе в Ачинске. Однако, по его словам, остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.

"В настоящий момент арсенал никакой угрозы для города Ачинска и ближайшего населенного пункта Каменка не представляет. На место ЧП направлены 70 специалистов-саперов Национального центра разминирования, которые обеспечат всю безопасность в жилой зоне арсенала и в населенном пункте рядом с ним", - сказал Дмитрий Булгаков.

По данным Минобороны РФ, склад Центра МТО Центрального военного округа у деревни Каменка ранее планировали закрыть.

"Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил и планировался к расформированию до 2022 года", - заявили в военном ведомстве.

Согласно открытым данным, арсенал под Ачинском обслуживают подразделения ракетных войск и артиллерии.

Как сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс, последствия пожара на складе воинской части в Ачинском районе минимальны.

"Масштабы последствий минимальны. По предварительной оценке с вертолета, в Каменке есть несколько сгоревших небольших деревянных домов. Говорить о каких-либо серьезных разрушениях нельзя. Я видел три серьезно подгоревших деревянных строения. Представление о том, что деревня стерта с лица земли, абсолютно не соответствует тому, что там происходит", - заявил глава региона в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Усс затруднился назвать причину произошедшего, отметив, что все обстоятельства произошедшего установят следственные органы.

"Установить версии должны специалисты, в том числе военные, которые работают на месте. Они будут установлены позже", - сказал губернатор.

По его словам, в Ачинский район сейчас направляются саперы и военная полиция, которые должны будут обеспечить безопасность в зоне ЧС.

Между тем, как сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, по предварительным данным, причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края стал человеческий фактор.

"Причина предварительная - человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура", - сказал Булгаков.

Заместитель министра обороны РФ добавил, что арсенал будет расформирован.

В свою очередь администрация Ачинска просит всех пострадавших в результате взрывов на военном складе обращаться в специальные пункты приема граждан.

"Пункты открыты для обращения граждан по вопросам ущерба их имуществу и здоровью", - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Один из таких пунктов уже работает в городском военном комиссариате по улице Свердлова, 30. С 7 августа такой же мобильный пункт приема граждан откроется в деревне Каменка, которая более всего пострадала от ЧП.

Тем временем специалисты Роспотребнадзора провели замеры качества воздуха и радиационного фона в зоне взрыва боеприпасов. Превышения норм вредных веществ они не зарегистрировали.

"Радиационный гамма-фон соответствует естественным показателям. Исследования проводились на содержание в воздухе оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, хлора, сероводорода, взвешенных веществ, паров ртути и паров свинца", - говорится в сообщении краевого Роспотребнадзора.

Как передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с места происшествия, обстановка в Ачинске спокойная, паники нет. Оцепленным остается один район города – транспорт туда не пускают. В остальном жизнь в городе течет своим чередом: дети играют на улице, катаются на велосипедах, взрослые спешат по своим делам.

Обозреватель Наталья Пономарева

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