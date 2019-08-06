От мошенничества к банкротству

06.08.19 15:29

© РИА Новости. Руслан Кривобок

Interfax-Russia.ru – ЦБ РФ инициировал банкротство нижегородского банка "Ассоциация" после отзыва лицензии из-за утраты кредитной организацией собственных средств.

Банк "Ассоциация" (Нижний Новгород) был создан в 1990 году по инициативе руководителей предприятий и организаций, входящих в Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей. Его создание стало реакцией на стабильное ухудшение положения промышленников, особенно в оборонном комплексе, в начале 90-х годов.

Среди инициаторов создания банка были НОАО "Гидромаш", ГУП "Завод им. Я.М.Свердлова", АО "Нижегородский машиностроительный завод", АО "Нител", АО "Авиационный завод "Сокол", АО "Павловский автобус" и другие. При этом, исходя из информации на сайте банка, "Нител" (Нижний Новгород) владел 36,734% акций кредитного учреждения, ПАО "ЗИП" - 14,238%, АО "Гидравлические системы" - 9,729%, ООО "Резонанс-НН" - 9,184%, АО "Гидромашфарверк" - 8,186%, ООО "Нител-Энерго" - 7,17%, ЗАО НПП "ГИКОМ" - 6,351%.

По данным на 9 июля 2019 года, банк имел 33 удаленных структурных подразделения в Нижегородской и Костромской областях.

По итогам I квартала 2019 года банк "Ассоциация" занимал 163-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 июля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 170-е место в банковской системе РФ.

Лицензию на осуществление банковских операций у "Ассоциации" Банк России отозвал 29 июля.

"Банк признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, по данным ЦБ РФ, банк "Ассоциация" нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

ЦБ установил, что на счетах кредитной организации, открытых в иностранном банке, отсутствовали средства на сумму свыше 3,8 млрд рублей, что более чем вдвое превышает величину собственных средств "Ассоциации".

"Отсутствие указанных денежных средств было признано руководством кредитной организации. В адрес банка было направлено предписание с требованием о формировании резервов на возможные потери по фактически несуществующим денежным требованиям к иностранному банку в размере 100%. Согласно представленной банком отчетности его капитал полностью утрачен", - отмечает ЦБ.

Информацию о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки преступлений, Банк России собирался направить в правоохранительные органы.

В свою очередь "Ассоциация" сообщила, что руководство банка вместе с ЦБ вскрыло факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.

"К сотруднику банка, совершившему противоправные действия, приняты все предусмотренные законодательством меры. Банком направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы, ведется расследование", - отметили в банке.

В кредитной организации выразили сожаление, что банку не удалось стабилизировать ситуацию в установленные регулятором сроки, вследствие чего у банка отозвали лицензию.

В "Ассоциации" заявили, что акционеры банка предпринимают "все возможные усилия для того, чтобы обеспечить соблюдение законных интересов кредиторов и вкладчиков".

Так, вклады и средства на счетах индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса на сумму до 1,4 млн рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и будут возвращены в полном объеме в ближайшие сроки.

Кроме того, в настоящий момент аккумулируются дополнительные денежные средства, в том числе и за счет кредитных реcурсов, привлекаемых основными акционерами банка, для обеспечения расчетов с клиентами, чьи остатки на счетах в банке превышают 1,4 млн рублей.

С 29 июля в "Ассоциации" работает временная администрация.

В качестве банка-агента для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям, Агентство по страхованию вкладов выбрало Сбербанк России. Выплаты страхового возмещения вкладчикам "Ассоциации" начнутся 8 августа.

При этом в АСВ отметили, что для "обеспечения максимально оперативного осуществления выплат вкладчикам АО КБ "Ассоциация" и создания комфортных условий для их получения" Агентство организует выплаты во всех населенных пунктах, где имелись структурные подразделения нижегородского банка, в том числе в 32 населенных пунктах Нижегородской и Костромской областей. Для этого будут задействованы около 100 структурных подразделений Сбербанка.

Как следует из реестра обязательств банка "Ассоциация", за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могут обратиться около 14 тыс. вкладчиков, в том числе 750 вкладчиков - юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям, на сумму 213 млн рублей.

Тем временем Центральный банк РФ подал в Арбитражный суд Нижегородской области заявление о признании банка "Ассоциация" банкротом.

Согласно картотеке арбитражных дел, заявление Центробанк подал 5 августа, оно пока не принято к рассмотрению. Сумма исковых требований – 1,65 млн рублей.

Обозреватель Анастасия Николаева

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