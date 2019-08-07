180 метров защиты

07.08.19 14:00

Фото официального сайта администрации Хабаровска

Interfax-Russia.ru - Хабаровск готовится к пику паводка. По прогнозам синоптиков, "большая вода" придет в город 12-14 августа.

Хабаровск готовится к масштабному наводнению. По прогнозам Дальневосточного УГМС, "большая волна" подойдет к краевой столице 12-14 августа. Гидрологи обещают, что уровень реки Амур не поднимется выше 6,3 м. Тем не менее, краевые власти готовятся к наихудшему сценарию.

"Из-за обильных дождей Бурейская ГЭС может сбрасывать немного больше, чем планировалось ранее. Если учесть еще фактор сбросов воды в Сунгари в КНР, то прогнозы нужно уточнять. Пока наши коллеги из Китая придерживаются заявленных значений, но не исключено, что они могут тоже увеличиться. Поэтому будем исходить из возможного максимума - 7 м", - заявил 5 августа на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

По распоряжению главы региона строители за два дня возвели временную дамбу в микрорайоне Дендрарий, которая должна защитить город от "большой воды".

"На дно Амура было уложено более 30 тыс. куб. м песка и сланца. Основные работы провел Хабаровский речной торговый порт, который предоставил специалистов и гидровыгружатель. Затем с помощью земснаряда дамбу досыпали до берега, чтобы не было разрывов, в которые может зайти вода. Общая длина сооружения составляет около 180 м", - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.

Верхнюю часть дамбы отсыпали городские службы. Грунт на стройку возили 50 грузовиков, которые на время сняли со строительства трассы в обход Хабаровска. По оценке специалистов, дамба должна выдержать волну высотой более 7 метров.

"Сомкнув берега дамбы, удалось снизить уровень воды в затоне на 30-40 см по отношению к Амуру. Кроме того, на время прохождения гребня паводка здесь установят мощные погружные насосы, которые будут перекачивать воду из чаши затона обратно в реку", - в свою очередь уточнили в администрации Хабаровска.

Таким образом, от удара стихии удастся защитить дома на улицах Шевчука, Юнгов, Ремесленной и Ладожской.

"Это огромный жилмассив, в котором проживают около 15 тыс. человек", - отметил глава Хабаровска Сергей Кравчук.

После того, как последняя волна паводка покинет городскую черту, дамбу демонтируют. На это уйдет примерно одна неделя. Весь собранный песок пустят на другие объекты.

"В затоне расположено сразу несколько предприятий, у которых есть суда, поэтому нужно будет как можно скорее освободить для них проход по реке. Сейчас они (суда – ИФ) временно базируются на острове Большой Уссурийский", - уточнили в пресс-службе краевого правительства.

По информации региональных властей, днем 7 августа уровень Амура в районе Хабаровска достиг 480 см (уровень в 450 см считается неблагоприятным явлением, 600 см - опасным). Река уже подтопила у своего левого берега 338 дач на островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский.

"Подтоплены левый берег и участки на Красной речке. Дачников мы предупредили о том, что при повышении уровня воды теплоходы будут вывозить людей с левого берега. Администрация города готова предоставить помощь, которая потребуется пострадавшим во время паводка", - сообщил мэр Хабаровска.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, 8 августа в связи с надвигающимся паводком теплоходы будут выполнять дополнительные рейсы по двум маршрутам: "Речной вокзал – поселок Уссурийский - 4 км - 5,5 км - 6 км -7 км - 9 км -10 км", а также "Речной вокзал - Дальдизель - Протока Сухая - Огороды - Арсеналец - Солнечная – Садовая - 1". Расписание судов на маршруте "Речной вокзал – хутор Телегино – Речная - Строительная - Садовая-2 - Дубки" не изменится. Все теплоходы будут отправляться с причала N2 на набережной Амура.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, уровень воды также повысился в реке Уссури (на 16 см за сутки). В зону подтопления попали 18 приусадебных участков и около 70 огородов в селе Корсаково-2.

Вместе с тем, в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю готовятся к наихудшему сценарию прохождения паводка.

"К моменту достижения критических уровней воды на территории Хабаровского края спланирован вывод группировки ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, спасателей Амурского спасательного центра и Дальневосточного поисково-спасательного отряда из Амурской области. Специалисты МЧС России будут рассредоточены в населенных пунктах, где вероятность воздействия паводка самая высокая для оказания адресной помощи населению", - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю Виталий Дарчия на пресс-конференции 1 августа.

По оценке специалистов регионального управления министерства, паводок может в значительной степени затронуть острова Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный. В черте города, по предварительным подсчетам, вода может подтопить около 3,7 тыс. дачных участков, во всем крае - более 4,2 тыс. Кроме того, как отметил Виталий Дарчия, существует опасность подтопления почти 200 жилых домов в 34 населенных пунктах края.

"В краевой столице паводок может затронуть 39 жилых домов, расположенных в Кировском, Краснофлотском, Индустриальном районах города", - сообщил глава регионального управления МЧС.

После Хабаровска паводок может двинуться в направлении Комсомольска-на-Амуре, как это произошло в 2013 году.

"В данный момент мы не ожидаем там подтопления. Но, несмотря на это, принято решение о транспортировке в Город юности 16 комплектов водоналивных дамб общей протяженностью 1,6 тыс. м. Дополнительные комплекты при необходимости могут быть развернуты на Мылкинской дамбе и иных местах", - сообщил Виталий Дарчия.

В настоящее время гребень амурского паводка проходит мимо сел Иннокентьевка и Пашково в Еврейской автономной области (ЕАО). У Комсомольска-на-Амуре к полудню 7 августа река поднялась до 295 см (на 15 см за сутки). Неблагоприятным явлением в данном городе считается уровень воды в реке в 450 см, опасным - 600 см.

Как пояснила начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева, паводок сформировался на реках Амурской области из-за сильных ливней, обрушившихся в июле на регион. Сейчас он перемещается вниз по течению к границам Хабаровского края. Волна станет опасной при прохождении через территорию Еврейской автономной области и подойдет к Хабаровску и Комсомольску-на-Амуре уже с отметкой выше 600 см.

Сейчас на территории Хабаровского края в связи с прохождением паводка действует режим ЧС. В Хабаровске развернут первый пункт временного размещения на случай ухудшения ситуации. Пока в зону наводнения попали только два населенных пункта в Охотском районе.

"Разливы реки Темня и Алексеевского ключа привели к переливам дорожного полотна автомобильных дорог между населенными пунктами Новая Иня и Иня, а также по направлению к инской сельхозферме. В настоящее время транспортное сообщение с поселками нарушено, администрацией поселения организованы лодочные переправы", - сообщило ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Кроме того, вода зашла на улицы и придомовые территории в поселке Новая Иня, а также в подвалы 43 домов. Эвакуация местных жителей пока не проводилось. На случай ухудшения обстановки людей разместят на базе местной школы. В настоящее время на территории населенного пункта действует режим чрезвычайной ситуации.

Обозреватель Наталья Пономарева

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