Неприемлемые комментарии

07.08.19 15:01

© РИА Новости. Александр Астафьев

Interfax-Russia.ru – Москва указала Токио на неприемлемость протестов в связи с действиями России на Южных Курилах.

Посла Японии Тоёхиса Кодзуки 6 августа пригласили в МИД России в связи с протестами Токио относительно действий России на Южных Курилах. На неприемлемость подобных действий обратил внимание посла заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

Замминистра напомнил, что Россия действует на своей суверенной территории, каковой на законных основаниях по итогам Второй мировой войны являются южные Курильские острова.

С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Одновременно Кодзуки вручили ноту с выражением решительного протеста в связи с фактами нарушений на Южных Курилах японскими участниками безвизовых обменов с островами. Японской стороне указали на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп.

Со своей стороны Кодзуки обещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио.

За прошедшую неделю Япония дважды выражала протест действиям России на Курилах. Так, 2 августа посольство РФ в Токио получило представление от МИД Японии в связи с поездкой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп.

"Мы получили представление от японской стороны, которое было нами отклонено. Протест японская сторона не заявляла, скорее это было выражение недовольства", - пояснили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

В этот день Медведев посетил Итуруп - один из четырех южнокурильских островов, являющихся предметом территориального спора между Россией и Японией.

Накануне визита власти Японии выступили против визита. "Такие действия несовместимы с позицией нашего правительства", - заявил глава японского МИД Таро Коно.

Тогда пресс-секретарь главы кабинета министров РФ Олег Осипов отмечал, что "председатель правительства РФ может в любое время посетить любой регион нашей страны, который посчитает целесообразным".

"Это в полной мере касается и островов Курильской гряды, входящих в состав Сахалинской области РФ", - подчеркнул Осипов.

Сам Медведев заявил журналистам, что протесты Японии в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства РФ.

"Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?" - добавил он.

Премьер напомнил, что российские государственные служащие посещают и Курилы, и любые другие территории РФ без согласования с какими бы то ни было государствами "при всем нашем добром отношении и желании развивать дружеские связи".

"Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься", - подчеркнул он.

До этой поездки Медведев трижды посещал Курильские острова: в 2010 году в качестве президента, в 2012 и 2015 годах, будучи премьер-министром. Каждый визит сопровождался недовольством Японии, которая выражала протесты. В 2010 году после поездки Медведева на Кунашир руководство Японии временно отозвало своего посла в России.

Еще один протест России Япония выразила 5 августа в связи с учебными стрельбами на острове Кунашир. Как сообщил на пресс-конференции генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга, этот протест был направлен по дипломатическим каналам.

Суга отметил, что "усиление российского военного присутствия (...) несовместимо с позицией нашей страны в отношении четырех северных островов".

Издание The Sankei News в свою очередь сообщило, что Россия уведомила правительство Японии о запланированных учениях, которые продлятся с 5 по 10 августа.

Японская сторона неоднократно протестовала против учений. А в мае министр обороны этой страны Такеси Ивая выразил озабоченность усилением российской военной активности на Курилах и полетами российских военных самолетов вблизи Японии и "настоятельно призвал российскую сторону принять хладнокровные меры".

Вместе с тем российская сторона считает, что Токио не имеет права протестовать, так как учения проходят на территории России. За последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курильских островах: там развернута пулеметно-артиллерийская дивизия, куда поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе, беспилотники. Кроме того, российскую группировку на Курилах усилили модернизированными танками Т-72Б3.

В августе 2018 года в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп на опытно-боевое дежурство заступили современные многоцелевые истребители Су-35С.

Российские военные также сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.

Помимо этого, появились сообщения о размещении на Курильских островах ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Официальное издание Минобороны РФ "Красная Звезда" сообщало, что прошлой осенью комплекс "Бал" выполнил стрельбы на острове Итуруп.

Кроме того, российские стратегические ракетоносцы регулярно выполняют полеты в районе Японского моря и западной части Тихого океана. В частности, Минобороны РФ сообщало о полетах стратегических ракетоносцев Ту-95МС в акватории Японского и Охотского морей в июле 2018 и феврале 2019 года.

На четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - Япония претендует, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Спор о территориальной принадлежности части Курильских островов является основным препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора между двумя странами.

Год назад президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без всяких предварительных условий. Однако Токио заявил, что придерживается прежней позиции и считает приоритетом решение территориального спора между странами.

В ноябре прошлого года Россия и Япония возобновили диалог по мирному договору. Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора состоялся в Москве 14 января.

Обозреватель Анастасия Николаева

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