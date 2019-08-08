Apple вне конкуренции

08.08.19 14:05

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

Interfax-Russia.ru - Антимонопольная служба инициировала дело против компании Apple по жалобе "Лаборатории Касперского".

Антивирусная компания "Лаборатория Касперского" обратилась в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС) с жалобой на корпорацию Apple по поводу ограничения разработчиков программ для родительского контроля.

Заявление касалось политики Apple в отношении приложений, распространяющихся через App Store. Дело в том, что в прошлом году Apple потребовала у "Лаборатории Касперского" убрать две функции из приложения Kaspersky Safe Kids для iOS, которые, по мнению корпорации, противоречат политике магазина App Store.

Первая функция позволяет родителям устанавливать ограничения по запуску детьми программ на основании возрастного рейтинга самого App Store, вторая скрывает на устройстве все браузеры кроме безопасного, который встроен в приложение "Лаборатории Касперского".

В антивирусной компании посчитали, что, убирав эти функции из версии Kaspersky Safe Kids для iOS, подведут "родителей, которые надеются, что их дети могут безопасно пользоваться айфонами и айпадами, на которых установлено наше приложение".

Причем, отметили в "Лаборатории Касперского", до этого Kaspersky Safe Kids около трех лет размещалось в App Store, и только в прошлом году корпорация стала утверждать, что продукт "Лаборатории Касперского" не удовлетворяет требованиям пункта 2.5.1 правил для приложений, размещаемых в App Store.

По данным антивирусной компании, изменение в политике Apple произошло после того, как компания представила в iOS 12 собственную функцию Screen Time, которая позволяет контролировать, сколько пользователь проводит времени в тех или иных приложениях, на сайтах и задавать ограничения по времени.

"В сущности, это собственное приложение для родительского контроля от Apple, - подчеркивают в "Лаборатории Касперского". - С нашей точки зрения, получается, что Apple использует свое положение владельца платформы, а также контролера единственного канала доставки приложений пользователям этой платформы, чтобы диктовать условия, не позволяя другим разработчикам выступать на равных".

В "Лаборатории Касперского" обратили внимание на то, что Apple не разрешает использовать другие магазины приложений на iOS, то есть получается, что она контролирует единственный канал доставки приложений от разработчиков к пользователям.

"Устанавливая свои правила в отношении этого канала, компания транслирует свою рыночную власть и на другие смежные рынки - например, на рынок программного обеспечения для родительского контроля, на котором она только недавно вообще начала играть", - отмечают в "Лаборатории Касперского".

В антивирусной компании посчитали, что новая политика Apple может навредить как разработчикам приложений для родительского контроля, которые могут потерять часть пользователей и понести убытки, а также конечным потребителям гаджетов Apple.

"В этом распространении своего влияния за счет обладания так называемой ключевой мощностью на другие сегменты, которое приводит к ограничению и устранению конкуренции, мы видим признаки нарушения антимонопольного законодательства, заключающегося в создании барьеров и дискриминации нашего ПО", - заявили в "Лаборатории Касперского".

В ФАС подтвердили поступление жалобы "Лаборатории Касперского" на Apple.

"Мы приступили к анализу материалов жалобы. Выводы о наличии или отсутствии признаков нарушения будут сделаны в соответствии с законом о защите конкуренции после тщательного изучения материалов. Наша задача - обеспечить условия для эффективной конкуренции на рынке", - заявил "Интерфаксу" замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

8 августа ФАС сообщила, что проведет антимонопольное расследование в связи с действиями корпорации Apple на рынке распространения приложений для iOS.

"ФАС, изучив все материалы, пришла к выводу, что действия Apple по применению неопределенных требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий ПО, ранее распространявшихся в App Store, содержат признаки злоупотребления Apple своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS", - отметили в антимонопольной службе.

Там напомнили, что по аналогичным обстоятельствам разработчики Kidslox (Украина) и Qustodio (Испания) подали антимонопольную жалобу на Apple в Еврокомиссию. Кроме того, 19 разработчиков таких же приложений создали объединение и web-сайт, чтобы потребовать от Apple разработки технического решения, которое позволит им продолжать работу на iOS-устройствах.

Со своей стороны Apple обвинила авторов приложений для родительского контроля в нецелевом использовании технологии профилей управления мобильными устройствами Mobile Device Management (MDM), которая "предоставляет сторонний контроль и доступ к устройству, а также к важнейшей информации, включающей местоположение пользователя, сценарии использования приложения, доступ к электронной почте, камере и истории просмотра страниц в интернете".

Вместе с тем в "Лаборатории Касперского" обратили внимание на то, что в своем приложении Safe Kids технологию MDM никогда не применяли.

В июне, как сообщила антивирусная компания со ссылкой на New York Tims, Apple смягчила свою позицию в отношении стороннего ПО для родительского контроля.

И, по мнению "Лаборатории Касперского", новые правила стали больше соответствовать потребностям разработчиков приложений для платформы iOS. В частности, в них была предпринята попытка объяснить, как нужно разрабатывать приложения для родительского контроля, и как проходит проверка Apple.

При этом в новой версии лицензионного соглашения Apple для независимых разработчиков (Apple Developer Enterprise Program License Agreement) использование профилей управления мобильными устройствами (MDM) и конфигурационных профилей в приложениях для домашних пользователей разрешено только с однозначно сформулированного письменного разрешения Apple.

"Лаборатория Касперского" отправила в Apple соответствующий запрос, но пока не получила на него четкий ответ. Поэтому пока в антивирусной компании не считают возможным менять что-либо в заявлении в ФАС. Кроме того, "Лаборатория Касперского" готовит соответствующую жалобу в Европейскую комиссию.

ФАС назначила рассмотрение дела Apple на 13 сентября.

Ранее "Лаборатория Касперского" инициировала антимонопольное разбирательство в отношении Microsoft. Компания жаловалась на то, что Microsoft сократила время обеспечения совместимости антивирусного ПО сторонних разработчиков с операционной системой Microsoft с двух месяцев до шести дней. ФАС РФ выдала Microsoft предупреждение, которое американская компания исполнила и, таким образом, устранила нарушения.

Обозреватель Анастасия Николаева

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