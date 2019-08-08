6 млрд на пожары

08.08.19 16:17

Фото официального сайта ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

Interfax-Russia.ru – Правительство РФ выделяет на борьбу с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке 6 млрд руб.

8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ выделит почти 6 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке.

"Предлагается выделить из резерва почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей. Наиболее сложная ситуация складывается в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС, министерства обороны, другая техника. Соответственно эта работа должна быть продолжена, и ее нужно контролировать", - сказал премьер на заседании правительства.

В свою очередь региональные базы Федерального агентства лесного хозяйства ("Авиалесоохрана") планируют привлечь для авиапатрулирования и тушения лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии до 43 самолетов и вертолетов, арендованных у местных авиакомпаний. Летчики-наблюдатели будут искать новые очаги возгораний, определять их размеры и точное местонахождение, оценивать направление и скорость распространения огня. В зонах, где уже тушат лесные пожары, пилоты будут помогать координировать действия наземной группировки. Также самолеты и вертолеты будут доставлять пожарных к местам тушения пожаров.

"За минувшие сутки (7 августа) во всех трех регионах специалисты потушили 16 пожаров на площади более 12,6 тыс. гектаров и локализовали 33 пожара на площади более 26,5 тысяч гектаров", - сообщила пресс-служба "Авиалесоохраны".

8 августа в Иркутской области продолжили тушение 78 природных пожаров на площади 115 тыс. 849 гектаров, в Красноярском крае - 94 пожаров на площади 59 тыс. 355 гектаров, в Якутии - 13 пожаров на площади 1 тыс. 110 гектаров.

Пожары тушат более 3 тыс. человек, которые используют 400 единиц техники. Бороться с огнем лесопожарным службам Иркутской области, Красноярского края и Якутии помогают более 720 авиапожарных из томской, бурятской, тувинской, ханты-мансийской и читинской "Авиалесоохраны".

Наиболее сложная ситуация с лесными пожарами в настоящее время в Иркутской области. По данным ГУ МЧС России по региону, утром 8 августа на территории Приангарья насчитывалось 136 очагов возгораний на площади 668 тыс. 579 гектаров. При этом огонь уже начал подбираться к населенным пунктам.

Так, небольшие очаги возгораний (площадью не более 1 тыс. гектаров) тушат в 3-5 км от поселка Светлый в Бодайдинском районе, поселка Бур в Катангском районе, поселка Никольск в Киренском районе и поселка Луговский в Мамско-Чуйском районе области. Наибольшее опасение у спасателей вызывает пожар в 13 км от поселка Ика в Катангском районе региона, где горят 22 тыс. 314 гектаров леса. Здесь работают сотрудники МЧС и "Лесоохраны". На помощь им 8 августа в Ику направили 10 сотрудников Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона.

"Угрозы населенному пункту нет. Пожар близко к поселку не подходит. Между ними изначально было достаточно большое расстояние, оно и сохраняется. Просто там очень большая площадь пожара, поэтому туда и были направлены пожарные. Сейчас там идет тушение, на месте работают также работники "Лесоохраны", - сообщила Interfax-Russia.ru сотрудница пресс-службы Главного управления МЧС России по региону.

По ее словам, в поселке нет сильного задымления от пожара. Жители поселка ведут себя спокойно, без паники.

"По нашим данным, природные пожары в Прибайкалье тушат 1 тыс. 278 человек и 263 единицы техники. Также борьбу с огнем ведут пять воздушных судов от МЧС России, среди них два самолета БЕ-200, самолет Ил-76, вертолет Ми-8, вертолет Ми-26 и четыре воздушных судна Минобороны России", - сообщила собеседница Interfax-Russia.ru.

За минувшие сутки экипажи воздушных судов потушили в общей сложности около 4,5 км горящей кромки леса.

"8 августа авиационная группировка МЧС РФ и Минобороны России работает на тушении лесных пожаров в Усть-Кутском, Качугском и Киренском районах области. Еще восемь воздушных судов (от министерства лесного комплекса региона) ведут авиамониторинг и осуществляют доставку специалистов к местам возгораний", - добавила представитель пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области.

В Красноярском крае, где горят почти 60 тыс. гектаров леса, 7 августа на тушение лесных пожаров вылетали два самолета Бе-200 МЧС России, которые сбросили на огонь 240 тонн воды и два вертолета Ми-8 МЧС России, которые сбросили на очаги пожаров 35 тонн воды. Помогают красноярским спасателям также межрегиональные силы "Авиалесоохраны" - 399 парашютистов-десантников федеральной, тувинской и томской баз агентства. Также 8 августа в Красноярский край дополнительно прибыли 93 парашютиста-десантника из свердловской и тюменской "Авиалесоохраны". Авиапожарные прокладывают заградительные минерализованные полосы, разбирают завалы, дотушивают очаги горения с помощью ранцевых лесных огнетушителей.

В свою очередь в Якутии 7 августа пожары тушили два самолета Бе-200 МЧС России (сбросили 228 тонн воды) и два вертолета Ми-8 МЧС России (сбросили 75 тонн воды).

"Всего в течение минувших суток воздушные суда МЧС России произвели 93 слива и сбросили 929 тонн воды на наиболее сложные участки возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока", - уточнили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю со ссылкой на данные "Авиалесоохраны".

Между тем, правительство Красноярского края подсчитало примерный ущерб от природных пожаров в регионе в 2019 году.

"Объем ущерба, по оценке, в год составляет от 1,5 до 2 млрд рублей. Думаю, что в этом году он, конечно же, не будет ниже, потому что сезон очень горимый", - сообщил министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов по видеосвязи из Красноярска журналистам в Новосибирске.

Он также отметил, что существующая методика оценки ущерба учитывает только стоимость древесины, но не берет во внимание нанесенный экологический ущерб. По мнению Димитрия Маслодудова, данную методику необходимо совершенствовать.

Тем временем в "Гринпис России" заявили, что из-за лесных пожаров в Красноярском крае могло пострадать около 10 тыс. животных.

"На пройденных огнем территориях, по подсчетам экспертов "Гринпис", жили более 5,5 тыс. соболей и 300 медведей, а также около 2,7 тыс. диких северных оленей и 1,5 тыс. лосей", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Как пояснили в "Гринпис", в своих расчетах экологи использовали данные из указов губернатора Красноярского края Александра Усса, где указано, на какой площади обычно обитают разные виды животных. Затем данные цифры суммировали по районам, где горят леса - Абанскому, Богучанскому, Енисейскому, Кежемскому и Эвенкийскому. Суммарное количество животных в этих районах, по данным местных охотничьих хозяйств, поделили на получившееся число. Так специалисты вычислили примерную плотность животных на охваченных огнем территориях. Затем эксперты подсчитали примерную плотность животных на 1 тыс. гектаров, а уже через нее - на площадь, пройденную пожаром.

"Даже если не все животные погибли во время пожаров, им все равно пришлось покинуть привычные территории, которые сейчас охвачены огнем", - заявил руководитель программы по особо охраняемым природным территориям "Гринпис России" Михаил Крейндлин.

Чтобы восстановить популяцию животных, специалисты призывают уменьшить квоту на охоту в пострадавших от огня регионах, а также сокращать лесные вырубки.

"Если сейчас в Иркутской области сгорело порядка 3 млн гектаров, то через год, с учетом рубок, мы будем иметь уже 6 млн гектаров непригодной для жизни территории", - подчеркнули в "Гринпис".

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"