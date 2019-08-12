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12.08.19 14:47
Баржа против наводнения
Баржу длиной 87 метров установили в затоне Хабаровска для защиты города от наводнения. Судно закрепили точно напротив временной дамбы из песка и сланца, построенной на прошлой неделе в микрорайоне Дендрарий.
"Баржу установили вечером 11 августа по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), чтобы избежать подтопления дамбы. Длина баржи - 87 метров. Мы специально сделали осадку 2,6 метра, то есть ее чуть-чуть "притопили", чтобы сбить волну ", - сообщил журналистам заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства правительства Хабаровского края Максим Прохоров, отметив, что судно будет оставаться у дамбы до тех пор, пока уровень Амура не пойдет на спад.
Также КЧС распорядилась дополнительно нарастить дамбу до 7,5 м (еще на 50 см).
"Это было сделано в связи с тем, что, как по территории Еврейской автономной области, так и КНР прошли сильные дожди, поэтому во избежание непредвиденных ситуаций на дамбе оперативно провели дополнительную отсыпку", - пояснил замминистра.
Кроме того, коммунальные службы установили в районе улицы Запарина, находящейся рядом с дамбой, несколько мощных насосов для откачки воды.
"Мы поставили четыре установки для того, чтобы поддерживать низкий уровень воды в затоне. Сейчас он ниже Амура более чем на полметра. Дизельные агрегаты перекачивают воду через дамбу обратно в реку. Здесь в круглосуточном режиме работают городские службы благоустройства, а также специалисты муниципального предприятия "Водоканал", - сообщил глава города Сергей Кравчук.
Мощные дизельные установки муниципалитет выделил из резервного фонда ЧС. Каждый из четырех насосов перекачивает по 720 куб. м воды в час. Установки работают круглосуточно.
По данным пресс-службы регионального правительства, 12 августа уровень Амура у Хабаровска достиг отметки 550 см (за сутки вода прибыла на 13 см). В зону подтопления попали 1 тыс. 350 дач, расположенных на островах.
"Гребень амурского паводка в настоящий момент приближается к границам Хабаровского края, проходит на участке между селами Ленинское и Нижнеспасское Еврейской автономной области (ЕАО), но уже практически на границе, поэтому уровень воды в реке у Хабаровска повышается. На 10 утра 12 августа уровень Амура превысил отметку неблагоприятного явления на 99 см и составил 549 см. Отметка опасного явления для краевого центра составляет 600 см", - уточнила Interfax-Russia.ru представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.
Согласно прогнозу гидрологов, в ближайшие два дня уровень воды в реке может подняться еще на 15-20 см.
"Сейчас на территории краевого центра подтоплены четыре приусадебных участка – по сути, это огороды частных домов. Вода зашла во дворы на улицах Вилюйская и Богачева. Вместе с тем, продолжает увеличиваться число подтопленных дач на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный", - сообщила собеседница Interfax-Russia.ru.
Она пояснила, что вода зашла не на все дачные участки, однако из-за подтоплений на многие из них хозяева добраться уже не могут.
"Сегодня для контроля прохождения паводка в Нанайский район отправилась аэромобильная группировка МЧС. Специалисты будут сопровождать гребень паводка ниже по течению, а также отслеживать ситуацию в населенных пунктах, расположенных на пути "большой волны", - добавила сотрудница пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По ее словам, в Нанайском районе в настоящее время подтоплена одна автодорога между селами Дубовый Мыс и Гасси. В воде оказался участок длиной в 60 метров.
"Но транспортное сообщение с этими населенными пунктами не нарушено, проезд к ним осуществляется со стороны федеральной автотрассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре", - пояснила собеседница Interfax-Russia.ru.
В Нанайском районе дежурят мобильные группы специализированной пожарной спасательной части ГУ МЧС РФ и спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ. В распоряжении у специалистов находится три автомобиля, три лодки, а также все необходимое оборудование для откачки воды.
"Также спасатели на лодках и катерах ежедневно проводят мониторинг паводковой обстановки на островах у Хабаровска. Большинство горожан уже покинули свои наделы, но, тем не менее, есть люди, которые все же остаются на дачах. Граждане самостоятельно проводят мониторинг уровня воды, у них имеются собственные плавательные средства, автономные источники энергии, запас продуктов, воды, но в случае внештатной ситуации мы готовы оказать оперативную помощь, выехать на левы берег и их эвакуировать", - отметила представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.
Так, к примеру, на прошлой неделе спасатели эвакуировали из зоны наводнения 79-летнего мужчину вместе с семейством кошек, который не смог сам выбраться со своего дачного участка.
"Как оказалось, у мужчины на даче жили кот, кошка и пятеро котят. Кошка ушла на охоту и долго не возвращалась. А когда она наконец-то появилась, вода уже подошла вплотную к дачному дому, и выбраться с дачи самостоятельно мужчина вместе со своими питомцами уже не смог. Всех их благополучно доставили в Хабаровск, на материковую часть", - рассказала собеседница Interfax-Russia.ru.
Как в свою очередь пояснил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ситуацию с амурским паводком усугубляют сильные дожди, которые идут в соседних регионах уже несколько дней подряд.
"Ситуация непростая, свое влияние оказывает область низкого давления, идут осадки и в Среднем Амуре, и в Приморье. Паводок, идущий с Верхнего Амура, достиг села Ленинское, уровень воды приближается к опасным отметкам", - пояснил Вильфанд.
Также, по его словам, на ситуацию в Приамурье косвенно влияют тропические штормы в Японском море. "Уровень воды будет заметно повышаться, прогнозируется подтопление сельскохозяйственных угодий, дорог", - сказал Вильфанд.
По прогнозу гидрологов, последняя волна паводка на Амуре ожидается 12-14 августа, вода может подняться до отметки в 600 см. Существует угроза подтопления 3,7 тыс. дач и 24 придомовых территорий в низких местах города. Местные власти призывают горожан быть бдительными и в случае угрозы подтопления не отказываться от эвакуации.
Обозреватель Наталья Пономарева
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