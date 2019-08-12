Из-за стечения факторов

12.08.19 16:44

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru - Траур объявлен в нижегородском Сарове в связи с гибелью на военном полигоне под Архангельском пятерых сотрудников ядерного центра. Выяснением причин ЧП занимается госкомиссия.

Об инциденте на военном полигоне в Архангельской области Минобороны РФ проинформировало 8 августа. В военном ведомстве сообщили, что в результате взрыва реактивной двигательной установки шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика получили травмы, два специалиста погибли.

"Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - заявили в Минобороны РФ.

В свою очередь источники уточнили "Интерфаксу", что инцидент произошел в Ненокском административном округе, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России (поселок Сопка). Ненокса - село в 40 км от Северодвинска.

После инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на военном полигоне, закрыли на месяц для свободного плавания.

В российском военном ведомстве подчеркивали, что "никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме".

Однако позже пресс-служба администрации Северодвинска сообщила, что в течение получаса в городе было выявлено повышение радиационного фона до 2 микрозивертов в час, тогда как установленная норма аварийного реагирования от 0,6 микрозивертов.

Позже фон нормализовался. При этом власти региона, а также представители Роспотребнадзора и Гидрометцентра России неоднократно заявляли об отсутствии повышенного, угрожающего здоровью населения радиационного фона в Архангельской области. Управления радиационного контроля и безопасности Швеции и Финляндии тоже не зарегистрировали каких-либо всплесков радиации после взрыва на полигоне.

Между тем экологи считают, что информации об инциденте мало. "Ситуация очень тревожная из-за того, что никакой информации по сути не выпускается, ничего не признается. Мы вчера с коллегами написали сообщение с призывом раскрыть данные о том, какие радиоактивные вещества вышли в окружающую среду, в каком объеме", - сказал сопредседатель группы "Экозащита" Владимир Сливяк.

При этом председатель правления экологического правозащитного центра "Беллона" (Санкт-Петербург) Александр Никитин заявил "Интерфаксу", что взрыв вблизи Неноксы был локальным, и радиационной угрозы опасаться местному населению не стоит.

Замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, профессор Георгий Тихомиров в свою очередь пояснил, что количество радиоактивных материалов в изотопных источниках энергии недостаточно для масштабного выброса радиации.

По его словам, взрыв мог привести к выбросу радиоактивных изотопов, однако его масштаб ограничен и представляет угрозу только для людей, находящихся в непосредственной близости от места ЧП.

"Люди, которые находились рядом, могли получить какую-то дозу. Но, подчеркну, это локальный инцидент, и для населения ничего серьезного с точки зрения радиоактивных последствий быть не может", - отметил эксперт.

Он уточнил, что в подобных источниках питания используются компактизированные источники с малым количеством радиоактивного изотопа.

"Поэтому ни о каких масштабных выбросах в данном инциденте по определению речи быть не может", - сказал "Интерфаксу" Тихомиров.

По мнению ученого, в данном случае речь может идти об источниках питания аналогичных радиоизотопным термоэмиссионным преобразователям - РИТЭГам.

"В РИТЭГах используются радиоактивные элементы, которые компактизованы и основаны на нелетучих радиоактивных изотопах", - пояснил Тихомиров, добавив, что РИТЭГи уже несколько десятилетий активно применяют в России и США для питания космических аппаратов, маяков на Крайнем Севере, в медицинской и некоторых других сферах.

В госкорпорации "Росатом" сообщили, что взрыв близ села Ненокса произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

"Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке", - заявили в "Росатоме".

Радиоизотопные источники энергии - устройства, использующие энергию, выделяющуюся при радиоактивном распаде, для нагрева теплоносителя или преобразующие ее в электроэнергию.

"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией", - сказали в госкорпорации.

В "Росатоме" отметили, что трагедия произошла из-за "стечения факторов", отметив, что такое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

По данным госкорпорации, в результате взрыва погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое работников получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Все пострадавшие находятся в специализированном медицинском учреждении.

В госкорпорации сообщили, что взрывная волна отбросила нескольких сотрудников в море. "Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников "Росатома", которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты", - сказали в "Росатоме".

Таким образом, в результате трагедии на полигоне погибли семь человек: пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Были ранены трое военных и трое специалистов "Росатома".

Все пять погибших сотрудников "Росатома" работали в Российском федеральном ядерном центре (РФЯЦ-ВНИИЭФ) – крупнейшем многопрофильном научно-исследовательском центре России, решающем оборонные задачи. Он расположен в ЗАТО Саров (Нижегородская область).

Руководство РФЯЦ выразило соболезнования семьям в связи с гибелью своих сотрудников: Алексея Вьюшина, Евгения Коратаева, Вячеслава Липшева, Сергея Пичугина, Владислава Яновского.

"Да, случилась трагедия… Трое находятся на госпитализации. У них травмы средней тяжести, в основном, это переломы. Части сделана операция. Жизни их находятся вне опасности", - сообщил директор центра Валентин Костюков. Запись его видеообращения была выложена на местном сайте sarov.info.

"Гибель наших сотрудников - это горькая утрата для всего института, для предприятия, госкорпорации "Росатом", - сказал директор центра.

"Испытатели, связанные с этим видом деятельности, конечно, являются национальными героями. (...) Через их руки проходят все идеи, все мысли", - добавил он.

По словам Костюкова, к испытаниям в акватории Белого моря специалисты готовились около года.

"Провели аттестацию людей, провели достаточно серьезный инструктаж. Сделали оборудование, программы, методики. Но, к сожалению, ситуация пошла по нештатному варианту. В рамках комиссии (по расследованию причин ЧП - ИФ) будут сделаны соответствующие выводы", - рассказал он.

Валентин Костюков отметил, что сотрудники центра неоднократно успешно проводили аналогичные работы.

"Но сегодня цепь трагических случайностей, неопределенностей, которые выявились, случилась, хотя по предварительному анализу мы видим, что они боролись за то, чтобы взять ситуацию в свои руки". Но, к сожалению, это сегодня не удалось", - сказал директор РФЯЦ.

По словам Костюкова, жизнь госпитализированных после ЧП под Архангельском сотрудников ядерного центра вне опасности.

Он также сообщил, что причины ЧП на военном полигоне в Архангельской области установит госкомиссия.

В нижегородском Сарове в связи с гибелью пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра объявлен общегородской траур.

Как заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на траурном митинге в Сарове, все погибшие решением президента представлены к госнаградам.

Он отметил, что гибель сотрудников РФЯЦ - это невосполнимая потеря для родных и близких, для коллектива федерального ядерного центра, для Росатома и для всей России.

"Они принимали на себя двойную ответственность. Помимо разработки уникальных технологий, уникальных изделий они брали на себя еще и физический риск проведения уникальных испытаний, который, к сожалению, сколько не просчитывай заранее, сколько не готовься, но исключить риск на все 100% невозможно никогда", - сказал Кириенко.

"Они как профессионалы это прекрасно знали. Но они брали на себя риск, понимая, что лучше них это не сделает никто. И они сделали все возможное и даже больше", - добавил первый замглавы администрации президента РФ.

Кириенко отметил, что россияне по праву могут гордиться погибшим.

"Они до последнего остались преданы своему долгу, и ушли, как настоящие герои. Такие люди - гордость нашей страны, гордость атомной отрасли. Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца", - заявил в свою очередь глава Росатома Алексей Лихачев.

Со своей стороны губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о выделении материальной помощи семьям погибших сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ.

По информации пресс-службы правительства региона, семьям погибших планируется оказать материальную помощь в размере 200 тыс. рублей из резервного фонда правительства Нижегородской области, пострадавшим будет оказана материальная помощь в размере 100 тыс. рублей.

Похороны погибших в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области состоялись 12 августа. Церемония прощания прошла в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ, на ней присутствовали руководители ядерного центра и госкорпорации "Росатом".

Погибшие сотрудники похоронены на почетной аллее на городском кладбище.

Обозреватель Анастасия Николаева

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