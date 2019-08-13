Тайфун за тайфуном

13.08.19 16:25

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

Interfax-Russia.ru - Сильные дожди привели к новым подтоплениям в Приморье. В ближайшее время улучшения погоды жителям региона ждать не стоит.

Оперативные службы Приморского края устраняют последствия сильных дождей, обрушившихся на регион с приходом тайфуна "Лекима". По данным краевого управления МЧС России, больше всего осадков за минувшие сутки выпало в Дальнереченском (52 мм), Красноармейском (49 мм) и Пожарском (48 мм) районах Приморья.

В результате оказались подтоплены несколько сотен приусадебных участков. Так, в Дальнереченском районе края вода зашла на территорию 34 подворий. В Красноармейском районе ливни затопили пять огородов в селе Метеоритное и две придомовые территории в поселке Лимонники. Также в зону подтопления попали почти 300 участков в Пожарском районе. Помимо этого, дождем затопило подвалы нескольких многоквартирных домов в селах Губерово и Новостройка.

"Подтопления произошли в связи с дождевым паводком. Речного паводка пока нет, небольшие подтопления наблюдаются только в поймах рек, но уровень воды в реках не достиг опасных отметок", - сообщил Interfax-Russia.ru представитель пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю.

Вместе с тем, ливневые стоки размыли автодороги у села Нагорное в Пожарском районе и поселка Поляны в Дальнереченском районе. Пока здесь может проехать только грузовой транспорт. Также вода переливается через дорогу Дальнереченск-Восток-Глубинное, где проезд транспорта еще не ограничили, и через дорогу Гвоздево-Хасан, где сейчас могут проезжать только грузовые машины. В настоящее время на дорогах дежурят дорожные службы.

"Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России на основе метеорологического прогноза заблаговременно смоделировали ситуацию с прохождением дождевого паводка и повышением уровня воды в реках. Соответственно мы понимаем, где склоны, где равнины, где низины, какие места могут быть подтоплены. Все эти моменты сейчас отслеживаются, ситуация находится под контролем", - заверил собеседник Interfax-Russia.ru.

13 августа в подтопленные районы отправилась аэромобильная группировка МЧС России. Работу спасателей координирует оперативный штаб, специально созданный при краевом управлении министерства.

"Сформированы пять аварийно-восстановительных бригад, они распределены между районами и селами. Дополнительно в случае необходимости планируется привлечь силы из Владивостока и других гарнизонов (Уссурийск, Спасск, Находка)", - добавил сотрудник регионального МЧС.

Также, по его словам, спасатели сообщают местным жителям актуальные прогнозы погоды и предупреждают об опасностях паводка.

"К примеру, во время паводка людей просят не уезжать в труднодоступные места, поскольку, к примеру, если по дороге они проехали через ручей, который потом из-за сильных дождей стал речкой, обратно они уже не выберутся. Именно такая ситуация у нас получилось в субботу (10 августа – ИФ) в Лазовском районе. Туристов мы, конечно, эвакуировали. На месте остались только владельцы автомобилей, которые охраняют свое имущество", - рассказал собеседник Interfax-Russia.ru.

К возможному ухудшению ситуации с паводком также готовятся в администрациях муниципальных образований края.

"Прогнозы мы обязательно доводим до глав муниципальных образований, сельских поселений. Они уже на местах проводят различные превентивные мероприятия – очищают ливневые стоки, готовят пункты временного размещения, проверяют работоспособность техники, которая будет задействована в случае необходимости", - уточнил представитель МЧС.

Тайфун "Лекима" пришел на территорию Приморья из Китая, где его жертвами стали 18 человек, еще 16 человек пропали без вести. Дожди начались ночью 11 августа в западных, центральных и восточных районах края. В настоящее время дожди уже не столь интенсивны, однако на Приморье надвигается новый циклон - тропический шторм "Кроса".

"Сильный тропический шторм "Кроса" в 10 часов утра 13 августа находился в районе с координатами 27,4 градусов северной широты и 135,2 градусов восточной долготы. Тайфун находится в стадии своего максимального развития, давление в центре остается неизменным, 965 гПа, максимальный ветер - 30 м/с. Тайфун смещался на северо-запад со скоростью около 20 км/час", - сообщил Примгидромет.

По прогнозам, днем 15 августа тайфун подойдет к Японии и обрушит на ее южные острова проливные дожди и ураганный ветер, после чего в ночь на 16 августа переместится в сторону Японского моря. 17 августа циклон либо двинется на Приморье, либо обойдет край стороной.

"По одной версии, вихрь будет двигаться на север, и в ночь на субботу (17 августа – ИФ) подойдет к побережью Приморья, а днем выйдет на край", - рассказали в пресс-службе Примгидромета.

По другой версии, тайфун "Кроса", оказавшись у побережья Приморья, развернется на северо-восток, а затем уйдет на Охотское море.

"Этот вариант развития событий более благоприятен для жителей Приморского края. Интенсивные дожди пройдут на востоке края, а на остальной территории дождей будет меньше", - пояснили в региональном управлении по метеорологии и мониторингу окружающей среды.

Впрочем, метеорологи не исключают, что тайфун может и не подходить к побережью Приморья, а повернуть на северо-восток прямо над центральной частью Японского моря, в сторону острова Хоккайдо.

"В любом случае тайфун окажет влияние на погоду в крае: ожидаются сильные (15-45 мм) и очень сильные дожди (50 мм и более) за 12 часов и менее. При первом варианте наиболее интенсивные дожди пройдут преимущественно в восточных районах, во втором – под его влиянием могут оказаться еще и стокоформирующие части верховьев рек Большая Уссурка и Бикин", - сообщил Примгидромет.

На побережье дожди будут сопровождаться сильным ветром до 17-22 м/с, у мысов - порывами до 28 м/с. Высота волн в Заливе Петра Великого и на участке Поворотный-Золотой может достичь 2,5-3,5 м.

"Одновременно с приграничных районов Китая в сторону Приморского края будет смещаться активный атмосферный фронт, который принесет интенсивные дожди, но уже в западной части региона. Общее количество выпавших осадков может достигнуть 0,5-2 месячных норм", - добавили в управлении.

Продолжительные дожди в свою очередь могут спровоцировать резкий подъем уровня воды в реках региона.

"…На реках центральных и западных районов (реки бассейнов Уссури и озера Ханка) на 0,8-2 м, на реках южных и восточных районов (бассейн Японского моря) на 1,2-3 м, а также на отдельных участках рек с выходом воды из берегов, подтоплением прилегающей местности, хозяйственных объектов", - уточнили в Примгидромете.

По прогнозам метеорологов, вышедшие из берегов реки могут подтопить земли в Дальнереченском, Красноармейском, Пожарском, Ханкайском, Пограничном, Спасском, Кировском, Лесозаводском, Уссурийском, Партизанском, Шкотовском, Лазовском, Кавалеровском, Дальнегорском, Ольгинском и Тернейском районах края.

"В связи с этим хочу предупредить жителей, гостей края воздержаться от поездок на отдых, особенно в отдаленные районы, на берега рек", - отметил врио вице-губернатора Олег Мельников.

22-23 июля Приморский край находился под влиянием тайфуна "Данас", а 8-9 августа - тропического шторма "Франциско".

Обозреватель Наталья Пономарева

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