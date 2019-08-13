Из-за закрытия неба: ущерб туротрасли Грузии из-за действий РФ оценили уже в $60 млн
  
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Удар по бюджету

© РИА Новости. Максим Богодвид
Interfax-Russia.ru – Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми после отмены прямого авиасообщения с РФ снизился на 10%. Ущерб туротрасли Грузии за месяц оценили в $60 млн.

После отмены прямого авиасообщения с Россией в связи с обострением российско-грузинских отношений пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми снизился на 10%.

Как сообщил заместитель министра экономики и устойчивого развития Акакий Сагинашвили в эфире телеканала "Имеди", международные аэропорты Тбилиси и Батуми в июле 2019 года обслужили 485 тыс. пассажиров.

"Пассажиропоток в Тбилисском аэропорту составил 385 тыс. человек против 430 тыс. в июле прошлого года, в аэропорту Батуми - 100 тыс. человек против 111 тыс., что было обусловлено введением властями РФ запрета на осуществление прямого авиасообщения с Грузией", - уточнил Сагинашвили.

Между тем, как рассказал "Известиям" собеседник в дипломатических кругах, перелеты между Россией и Грузией будут запрещены как минимум до парламентских выборов в этой стране в октябре 2020 года, если ситуация кардинально не изменится.

"Ситуация в стране не благоприятствует тому, чтобы российские туристы там сейчас находились. Россия обозначила условия возобновления полетов - прекращение русофобской политики и риторики, в том числе со стороны властей Грузии. Подвижек в этом вопросе не наблюдается, поэтому как минимум в течение года авиасообщение не будет восстановлено", - сообщил источник издания.

По его словам, на государственном уровне должна быть прекращена антироссийская политика – до этого не будет рекомендаций россиянам посещать Грузию.

Накануне глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе оценил ущерб в сфере туризма из-за решения России о прекращении прямого авиасообщения в июле в сумму до $60 млн. "Хотя, еще в июне в Аджарии, например, был зафиксирован очень хороший тренд, когда по сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост составил 40%", - сообщил премьер журналистам.

Вместе с тем он выразил уверенность, что растущая динамика в секторе туризма будет возвращена. "Мы разработали две программы, которых, я думаю, будет достаточно для того, чтобы малые и средние предприниматели, работающие в сфере туризма, справились с создавшимися проблемами за короткий срок", - заявил Бахтадзе.

В конце июля правительство Грузии приняло решение просубсидировать транзитные рейсы из России на сумму до 600 тыс. евро, чтобы в условиях введенного властями РФ запрета на прямое авиасообщение между двумя странами обеспечить перевозки пассажиров на приоритетных направлениях.

Согласно постановлению правительства Грузии, опубликованному на его официальном сайте, речь идет о стимулировании авиаперевозок из любого города России в Тбилиси и Батуми через Ереван, а также в обратном направлении.

С этой целью ООО "Объединение аэропортов Грузии" (подконтрольно Минэкономразвития) в рамках программы стимулирования будет оформлять соответствующие соглашения с авиакомпаниями, осуществляющими транзитные рейсы, согласно которым размер субсидии должен составлять до 90 евро (без НДС) на каждого пассажира.

При этом авиакомпании в течение года должны будут обеспечивать беспрерывное выполнение не менее двух частот в неделю на приоритетных транзитных направлениях. Договоры с авиакомпаниями должны заключаться на срок не более года.

Пока полеты между Россией и Грузией транзитом через Ереван осуществляет только грузинская авиакомпания Georgian Airways при поддержке партнерской авиакомпании в Армении. О готовности выполнять транзитные авиарейсы между Москвой и Тбилиси через Стамбул ранее заявляла также турецкая авиакомпания AtlasGlobal, которая с середины июля приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту Стамбул-Тбилиси-Стамбул.

Вместе с тем на рынке авиаперевозок Грузии в первом полугодии работали более 40 авиакомпаний, в том числе восемь российских: "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia (новый бренд "Нордавиа"), Red Wings, "ЮТэйр" и совершившее несколько рейсов авиапредприятие "Северсталь". На долю грузинских авиаперевозчиков пришлось 12% рынка, на долю иностранных компаний - 88%.

Решение просубсидировать транзитные авиарейсы из России грузинский премьер-министр объяснил в первую очередь поддержкой грузин, находящихся на российской территории.

"Многие из наших соотечественников, находящихся в России, планировали и планируют провести лето на родине. Очень важно, когда у наших граждан возникают проблемы, поддержать их", - сказал Бахтадзе.

По его словам, данное решение правительства не рассчитано на помощь отрасли туризма. "Конечно, выделением 600 тысяч евро невозможно преодолеть проблему, возникшую в последнее время в грузинском туризме", - добавил премьер-министр.

Российско-грузинские отношения обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию, а туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в эту республику.

После скандальных высказываний 7 июля телеведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии с оскорблениями в адрес руководства России Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять соответствующие меры к республике.

Однако Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые предложили российские парламентарии. "Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что стало осложнять наши отношения", - сказал глава государства журналистам.

Путин заявил, что все эти скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, это производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, подорвать отношения с Россией.

Вместе с тем премьер Грузии обвинял в проблемах туристической отрасли оппозицию, в частности - партию "Единое национальное движение", основанную экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.

"Туризм для Грузии в последние годы был самым развивающимся сектором экономики, но авантюристы из "Национального движения" и их вождь сделали в последние месяцы все, чтобы положительная динамика в экономике и, частности, туризме сменилась негативными процессами", - заявлял Бахтадзе.

По его мнению, 20 июня справедливый протест тысяч граждан, вышедших на проспект Руставели, использовали в своих деструктивных целях "авантюристы" из бывшей партии власти, призвав участников акции к штурму здания парламента.

Обозреватель Анастасия Николаева

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