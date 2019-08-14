Сохранить стерхов

14.08.19 13:40

Фото ВНИИ "Экология"

Interfax-Russia.ru - Специалисты впервые за десятилетие выпустили в дикую природу на Ямале краснокнижных стерхов. Осенью они должны улететь на зимовку с серыми журавлями.

Исчезающая западно-сибирская популяция стерхов в первый раз за десять лет пополнилась птицами, выращенными в неволе. Четырех белых журавлей выпустили в Куноватском заказнике на Ямале. Там на болоте они устроили разборки со своими серыми родственниками, а осенью, как надеются ученые, полетят с ними тысячи километров до места зимовки, чтобы весной вернуться назад.

Стерх или белый журавль гнездится только в двух местах в мире: в Якутии и в Западной Сибири. С якутской популяцией все относительно неплохо, она насчитывает до 3 тыс. особей, тогда как таких птиц в Западной Сибири катастрофически мало. По данным десятилетней давности (а свежих попросту нет), западно-сибирская популяция насчитывает лишь 20 птиц. И, если бы не вмешательство ученых, их бы вообще не осталось.

Как рассказал Interfax-Russia.ru руководитель научно-методического центра "Биоразнообразие" ВНИИ "Экология" Александр Сорокин, количество белых журавлей в Западной Сибири стало резко сокращаться с конца 1980-х. "В конце 1990-х мы начали стерхов выпускать в дикую природу, кривая падения численности выпрямилась, вышла на плато", - отметил он.

Выращиванием стерхов занимается питомник редких видов журавлей Окского государственного заповедника. Благодаря этой работе многие птицы, которые в дикой природе были бы обречены на гибель, выживают.

Стерхи гнездятся каждый год. Как правило, сносят два яйца, но остается только один птенец. "Птенцы очень агрессивны друг к другу, один другого может убить. В питомнике, например, если маленькому стерху показать зеркало, он будет пытаться его заклевать. Это защитный механизм, ведь родителям сложно поднять двоих на крыло до наступления холодов", - уточнил руководитель научно-методического центра "Биоразнообразие".

Заведующая питомником редких видов журавлей Окского заповедника Татьяна Кашенцева уточнила Interfax-Russia.ru, что выживаемость стерхов в дикой природе зависит от наличия живого корма, а он, в свою очередь, от погоды.

"Жители Якутии, в регионе, где существует восточносибирская популяция птиц, сообщали, что иногда зима наступала так рано, что птенцы стерхов не успевали встать на крыло и погибали. У тех, кто родился в дикой природе, шансы на выживание, на мой взгляд, меньше, чем у рожденных в питомнике. Мы же хлопочем над каждым птенцом, любим их. У каждого свой характер, свое имя", - заявила она.

Татьяна Кашенцева констатировала, что методика выращивания птенцов хорошо отработана, тогда как с возвращением их в дикую природу, чтобы они выжили и продолжили свой род, не все так гладко.

"Птенцы, выращенные не в естественной среде, должны окрепнуть, поэтому в последние годы мы выпускаем только годовалых птиц. Даем им перезимовать в питомнике. Первая зимовка – критический период для выживания молодых птиц, тем более, лишенных опеки родителей. У наших воспитанников хуже, чем у их диких сородичей, развиты кормодобывание и осторожность", - подчеркнула специалист.

Она добавила, что, тем не менее, "выпускники", как правило, быстро адаптируются в естественных условиях, однако дальнейшая их судьба не известна. Даже судьба тех, кто носит передатчик.

На Ямале последних стерхов выпустили десять лет назад, а потом финансирование программы прекратили. В 2012 году появилась надежда на то, что проект получит второе дыхание, после того как президент РФ Владимир Путин пролетел с белыми журавлями на мотодельтаплане, и об этих птицах узнал весь мир. Тем не менее, этого не произошло.

"Мы подавали заявки, делали, что положено, получали обещания, иногда деньги приходили, но слишком поздно", - обрисовал ситуацию Александр Сорокин.

Поэтому в последние годы стерхов выпускали в Астраханском заповеднике, так как дельта Волги является одним из мест остановок мигрирующих стерхов западно-сибирской популяции. После остановки в заповеднике они летят дальше на юг.

Этим летом птицы из питомника вновь оказались на Ямале, где гнездятся последние в Западной Сибири особи белых журавлей. "Нужно, чтобы выпущенные в природу птицы запечатлели территорию и, если выживут, вернулись сюда для размножения. В этом году в ЯНАО нашлись средства, поэтому проект возобновили. На север отвезли четырех молодых птиц, которых в нашем питомнике воспитывали родители", - добавила Татьяна Кашенцева.

Белые журавли, оказавшись на воле, тут же встретились с серыми. "У них на болоте даже разборка произошла. Мы выпустили стерхов там, где было их последнее гнездо. На это место прилетел местный серый журавль. Вероятно, он помнил прежних жильцов и забеспокоился, ведь стерхи привыкли доминировать. Наш самый крупный самец сразу полетел к серому на центр болота и с разгона стал драться. Вначале одержал верх, потом серый все-таки поднялся на ноги и повалил нашего. Но стерх в итоге отбился и ходил гордый, а серый журавль улетел", - описал встречу птиц собеседник Interfax-Russia.ru.

Однако осенью, когда у птиц наступает "миграционное состояние", они становятся добрее, объединяются в стаи, которые растут по мере продвижения на юг. Так что, по мнению специалистов, вчерашние враги вместе полетят на зимовку. Но каким путем – не известно.

Стратегия выживания стерхов, которые каждый год выращивают единственного птенца, связана с их долгожительством.

"Они живут примерно как люди. Есть данные о самце, который погиб в возрасте 72 лет в борьбе за даму сердца", - уточнил Александр Сорокин.

Но многие стерхи погибают как раз во время миграции, если летят через Афганистан и Пакистан, где охота на этих редких птиц никак не пресекается. Второй их возможный путь лежит в Иран через Астрахань, Каспийское море и Азербайджан, поэтому ученые разработали план, как направить птиц по этому маршруту – с помощью мотодельтаплана.

"Стерхам перед вылуплением из гнезда транслировали звук мотора, чтобы журавленок воспринимал летательный аппарат как родителя. Ведь птенец начинает общаться с родителями за пару дней до вылупления, перепискивается с ними. Вылупившись, стерх видит мотодельтаплан, который ездит. Птенец начинает за ним бегать, а потом и лететь", - рассказал Александр Сорокин.

Первый эксперимент провели еще в 2002 году. Журавлят в небо повел итальянский дельтапланерист-рекордсмен Анджело д’Арриго. В 2006 году стерхов сопровождали российские пилоты мотодельтапланов. В 2012 году в рамках этого продолжившегося эксперимента пилоты на дельталете пролетели со стерхами до границы с Казахстаном. Короткий полет совершил и Владимир Путин.

От продолжения этой программы ученые не отказываются. "В 2012 году лететь дальше было поздно, ведь это был только тестовый полет, чтобы понять, что нужно для успешности проекта. Мы сделали выводы, изучили маршрут протяженностью 3,5 тыс. км", - подчеркнул Александр Сорокин.

Задействовать дельталеты, если финансирование проекта не прекратится, планируют уже в следующем году. За пять лет предполагается создать популяцию птиц, которые знают безопасный путь на юг и поведут по нему других.

"Потом, выпуская к ним журавлей из питомника гораздо более дешевым и простым способом, мы продолжали бы наращивать их число. Есть американский опыт, когда своего редкого журавля таким образом удалось спасти. Поэтому и нам есть на что надеяться", - добавил Александр Сорокин.

Обозреватель Александра Качалова

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