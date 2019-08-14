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В зоне риска: 115 населенных пунктов Хабаровского края могут уйти под воду
   
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В ожидании воды

Фото официального сайта правительства Хабаровского края
Interfax-Russia.ru - Почти 19 тыс. человек могут попасть в зону подтопления в Хабаровском крае. Пик паводка в регионе ожидают 19-23 августа.

С приходом "большой волны" паводка в зону подтопления в Хабаровском крае могут попасть 115 населенных пунктов с населением почти 19 тыс. человек.

"В (зону - ИФ) подтопления (могут попасть - ИФ) 115 населенных пунктов, 18 тыс. 468 человек, 3 тыс. 388 домов, 70 социальных объектов. Это при условии развития самой неблагоприятной ситуации при прогнозе. Это то, что может произойти", - сообщил губернатор края Сергей Фургал на совещании с главой МЧС России Евгением Зиничевым.

По его словам, в случае необходимости подтопленцев готовы принять 134 пункта временного размещения (ПВР).

"Определены места для развертывания ПВР для приема граждан, всего 134 пункта вместимостью 15 тыс. 587 человек", - сказал Фургал.

По данным главы региона, в настоящее время в зону наводнения попали 4 жилых дома и 23 подворья в Хабаровске, в Верхнебуреинском, Нанайском и Хабаровском районах края. Также вода подтопила дороги в семи населенных пунктах.

"Гребень амурского паводка подходит к Хабаровску и уже достиг уровня выше неблагоприятного явления, а у села Елабуга Хабаровского района - категории опасного явления", - добавил губернатор.

В свою очередь глава МЧС России Евгений Зиничев поручил подчиненным усилить работу по мониторингу паводковой обстановки, подчеркнув, что их основная задача - не допустить гибели людей.

"(Необходимо - ИФ) усилить работу по мониторингу и анализу складывающейся обстановки. Очевидно, мы держим ее на контроле. Оперативно доводить информацию до населения и органов власти. Здесь я тоже вижу, что мы делаем все, что необходимо. Ну, и, безусловно, обеспечить эффективное применение сил и средств, которые у нас имеются", - отметил он на совещании в Хабаровске.

Между тем, губернатор обратил внимание министра, что, несмотря на угрозу затопления, многие жители региона отказываются покидать свои дома.

"У нас большая проблема - люди не хотят выезжать. На сегодня на Большом Уссурийском 65 человек, детей нет, с детьми мы вывезли всех. Это вызывает серьезные дополнительные трудности. Нам нужно держать там мобильную бригаду спасателей, плавсредства. Будем обращаться к вам с вопросом, как эту ситуацию разрешать. Угроза жизни есть, а методики нет", - посетовал Фургал.

Также, по его словам, существует проблема с оформлением дачных домов, которые попали в зону паводка на острове Большой Уссурийский.

"После прошлого наводнения в 2013 году людей из затопленных домов переселили в новые. Старые дома население оставило под дачи, что никак документально не оформлено. Это вызывает трудности в борьбе с новым паводком. У меня будет обращение к вам - в случае компенсации или передаче сертификата на жилье необходимо будет передавать участки в собственность местного самоуправления", - отметил губернатор.

По данным пресс-службы краевого правительства, днем 14 августа уровень Амура у Хабаровска составил 565 см (плюс 8 см за сутки). Неблагоприятным явлением для города считается уровень воды в реке в 450 см, опасным - 600 см.

Чтобы защитить город от наводнения, по распоряжению губернатора специалисты возвели в затоне Хабаровска 7,5-метровую дамбу из песка и сланца, а затем установили напротив нее баржу для снижения нагрузки на сооружение.

Также на время прохождения паводка власти решили отбуксировать дебаркадеры с Речного вокзала в район базы "Амурводпуть" на острове Большой Уссурийский.

"Необходимость перемещения обусловлена тем, что из-за повышения уровня Амура нахождение дебаркадеров у Речного вокзала представляет угрозу для причальных сооружений и является небезопасным. Решается вопрос по организации буксировки к месту временного базирования", - пояснил Минтранс региона.

Пункт пропуска "Хабаровск", находящийся на Речном вокзале, в настоящее время закрыт. Он начнет работать только после того, как уровень Амура опустится ниже критической отметки в 520 см.

Ранее сообщалось, что "большая вода" должна была подойти к Хабаровску 12-14 августа. Однако на днях синоптики скорректировали свой прогноз, сообщив, что пик паводка следует ждать 19-23 августа. При этом, согласно новым расчетам, во время наводнения уровень Амура в Хабаровске поднимется не до 600, а до 630-680 см.

"Дополнительно ухудшение гидрологической обстановки вызовут два мощных тайфуна с территории КНР и Японии. Первый принесет сильные дожди в ЕАО и в бассейн Сунгари 14-15 августа, а затем и в Хабаровский край", - сообщил глава Дальневосточного УГМС Вячеслав Паршин на заседании краевой комиссии по ЧС 13 августа.

По его словам, за два дня в регионе может выпасть до 30-50 мм осадков.

"После этого в крае пройдут сильные ливни от тайфуна "Кроса", который выйдет в Японское море 16-17 августа. Сам тайфун к нам не дойдет, но как его последствия мы ждем еще 30-70 мм осадков, которые выпадут в Ванинском и Советско-Гаванском районах. От двух этих циклонов в регионе совокупно ожидается до 100-150 мм осадков", - добавил Вячеслав Паршин.

Также метеорологи составили новый прогноз и для Комсомольска-на-Амуре. По обновленным данным, туда "большая волна" придет примерно 25-29 августа. При этом уровень воды в реке может достигнуть 630-680 см. Предыдущий прогноз - 550 см.

Сейчас специалисты разрабатывают новый план защиты от наводнения Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других населенных пунктов в нижнем течении Амура. Например, в Хабаровске решили дополнительно укрепить часть набережной стадиона им. Ленина в районе Яхт-клуба. На набережной сделают барьеры из мешков с песком.

"Специалисты внимательно изучают план города (Хабаровска – ИФ) для того, чтобы определить, какие места еще могут попасть в зону риска", - сообщила пресс-служба краевого правительства.

По данным Дальневосточного УГМС, 15-18 августа в Хабаровском, Ульчском, Комсомольском, Ванинском, Советско-Гаванском, Бикинском, Вяземском, Нанайском, Верхнебуреинском и районе имени Лазо пройдут сильные дожди с усилением ветра по долинам рек до 17-22 м/с.

"В связи с этим на малых реках в данных районах края ожидается формирование дождевых паводков с дополнительным подъемом уровней воды до 1,5 м и дальнейшим повышением уровней воды в реке Амур у Хабаровска и ниже по течению до категории опасных отметок", - предупредили в ГУ МЧС России по региону.

Жителей региона просят по возможности воздержаться от дальних поездок. Жителям частного секторы спасатели рекомендуют заранее расчистить ливневые стоки рядом со своими участками.

Обозреватель Наталья Пономарева

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