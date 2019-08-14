Под угрозой срыва

14.08.19 16:05

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru - США усомнились в целесообразности продления договора о стратегических наступательных вооружениях из-за взрыва на полигоне под Архангельском.

Взрыв как повод для разрыва

В Вашингтоне считают, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет.

Как заявил Reuters высокопоставленный представитель администрации президента США, в Белом доме пока не готовы наверняка утверждать, был ли это ядерный взрыв, но считают, что взрыв был с радиоактивными элементами.

По мнению источника Reuters, взрыв может стать значительным препятствием для российской программы, хотя остается неясным, вызван ли он неудачей запуска.

По словам чиновника, попытки России разработать гиперзвуковые крылатые ракеты подняли вопрос о том, следует ли продлевать договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок действия которого истекает в начале 2021 года.

Как считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, США последовательно ведут линию на демонтаж всей системы договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

"Эта линия оформилась в начале 2000-х, когда американцы покинули договор о ПРО, и окончательно зацементирована уже нынешней администрацией, где стратегию определяет известный противник данной системы, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон", - отметил Косачев "Интерфаксу".

По его словам, логика 1970-80-х годов, когда появились договоренности в сфере контроля над вооружениями, вытекала из признания факта, что попытки обеспечить одностороннее военное преимущество нереальны и ведут лишь к гонке вооружений. "В этой новой логике верх взял тезис "чтобы чувствовать себя в безопасности, достаточно добиться того, чтобы противник не стал сильнее тебя", - сказал он.

Такая логика себя полностью оправдала и в 90-е, и в "нулевые", и нет никаких признаков того, что она себя изжила, подчеркнул сенатор. Однако теперь, как считает Косачев, американцы возвращаются к логике 1950-60-х годов, "когда в основу действий противостоящих в "холодной войне" блоков был положен тезис "надо быть сильнее противника, чтобы чувствовать себя в безопасности".

По его мнению, "американцы де-факто, а в дальнейшем, судя по всему, и де-юре возвращаются к порочной и изжившей себя логике начальных времен "холодной войны", линии на достижение одностороннего военного превосходства над всем остальным миром", но Россия не позволит им сломать баланс сил.

Продвинутые технологии

Американский президент Дональд Трамп накануне сообщил, что США обладают технологией, подобной той, что привела к взрыву жидкостной двигательной установки в Архангельской области 8 августа.

"Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского "Скайфолла" (Skyfall, кодовое обозначение НАТО для российской крылатой ракеты "Буревестник") заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!", - написал Трамп в Twitter.

Впрочем, как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в заявлении Трампа о более продвинутых технологиях нет ничего нового для России.

"В течение последнего года было несколько заявлений официальных представителей США, в том числе и военных, которые говорили о том, что в США проводятся подобные исследовательские программы. И, конечно, было бы странно, если бы страна, мировая держава, которая тратит на вопросы обороны денег больше, чем все остальные страны мира, не занималась бы такими проектами", - сказал Песков журналистам.

Вместе с тем он напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил об уникальности российских разработок в этой области, которые пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам.

При этом Песков добавил, что аварии при испытаниях, к сожалению, случаются: "Это - трагедии. И в данном случае нам важно помнить о тех героях, которые потеряли свои жизни в результате этих аварий".

Он заверил, что для обеспечения полной безопасности граждан РФ в связи с аварией на полигоне задействованы все компетентные органы. "В этом не должно быть никаких сомнений", - сказал пресс-секретарь президента.

Хайповая тема

Ранее британская The Daily Mail со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации сообщала, что Вашингтон настороженно воспринял российские объяснения по поводу инцидента.

"Мы продолжаем следить за событиями на российском Крайнем Севере. Однако заверения Москвы о том, что "все в норме", с нашей точки зрения, звучат неискренне", - сказал собеседник издания.

По данным управления МЧС по Архангельской области, лабораторные пробы грунта, речной и морской воды, песка из Северодвинска и Нёноксы соответствуют естественному природному фону по альфа-, бета- и гамма-частицам.

В управлении отмечают, что естественный природный фон в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, в Приморском и Онежском районах, в населенных пунктах Нёнокса, Солза с 8 августа находился в пределах нормы, и замеры проб, выполненные независимыми экспертами, показали результаты, идентичные полученным специалистами центра гигиены и эпидемиологии.

Информированный источник также сообщил "Интерфаксу", что проверка села Нёнокса, которое расположено рядом с военным полигоном, показала нормальный радиационный фон.

"Проведена тщательная проверка села при помощи высокочувствительного оборудования. Она показала, что радиационный фон соответствует естественным значениям", - сказал он.

Вместе с тем Росгидромет подтвердил скачок радиоактивного излучения в Северодвинске 8 августа. По информации Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот день архангельская территориальная система АСКРО (автоматизированная система контроля радиационной обстановки) в 12:00 зафиксировала в шести из восьми пунктов Северодвинска превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения) для данной территории.

Между тем уже к 14:30 радиационный фон нормализовался. Таким образом, повышенный фон регистрировался в течение примерно двух часов, следует из представленных данных Росгидромета.

При этом, по данным Росгидромета, в Архангельске - региональном центре и ближайшем крупном городе от Северодвинска - весь день 8 августа превышений мощности дозы гамма-излучения не фиксировалось.

Как заявил "Интерфаксу" экс-глава Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко, повышение радиационного фона в Северодвинске было кратковременным и не представляло опасности для населения.

По его словам, чрезвычайное происшествие на военном полигоне в Архангельской области не требовало эвакуации населения.

"Были приняты исчерпывающие меры, адекватные ситуации. Там были "коротыши" - короткоживущие элементы. Период их полураспада исчисляется минутами и часами. И объем был незначительный. Необходимости в эвакуации не было ни по каким признакам", - сказал Онищенко.

Он пояснил, что, если бы причиной повышения фона стали "долгоживущие" радиоактивные элементы, была бы задействована другая схема обеспечения безопасности населения, а "короткоживущие" элементы почти сразу распались, что привело к нормализации фона до естественного уровня.

Онищенко участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, занимался выработкой мер по обеспечению радиационной безопасности на Дальнем Востоке после аварии на АЭС в Фукусиме (Япония). В 2009 году, будучи главой Роспотребнадзора, именно он утвердил действующие в настоящее время нормы радиационной безопасности.

О том, что превышение уровня радиации для жителей Северодвинска было "копеечным", заявил и главный редактор независимого отраслевого издания "Атоминфо" Александр Уваров.

"Хайповая тема, все из-за этого. Неприятная авария, очень неприятная тем, что были человеческие жертвы в результате взрыва. Это очень неприятно и прочее, но с точки зрения беспокойства населения я никаких поводов просто не вижу. Это небольшое превышение происходило кратковременно, и из-за этого добавка дозы, которую получает человек, - она копеечная. А с расстоянием превышение фона спадает очень быстро", - сказал "Интерфаксу" Уваров.

Эксперт пояснил, что взрыв радиоизотопного источника энергии, о котором официально сообщали в Росатоме и Минобороны, обычно не несет в себе рисков.

"Это генератор, а не реактор. У него намного меньше активности, чем у реактора, и у него отсутствуют эти изотопы вроде цезия или йода, которые разносятся по округе и собственно отвечают за загрязнение. Почему Фукусима была опасна? Потому что полетели во все стороны цезий и йод, из-за этого и случилась зона отчуждения. А авария с генератором - это небольшой пшик и все. Такие аварии, кстати, регулярно происходят в разных странах по разным причинам, таких генераторов сделаны тысячи, они летали в космосе, падали на землю, стоят на всяких маяках", - рассказал Уваров.

Создатель и научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, академик Российской академии наук Леонид Большов также заявил "Интерфаксу" об отсутствии опасности от кратковременного повышения уровня радиации в Северодвинске.

По его словам, полная доза от такого кратковременного повышения радиационного фона составляет 1-2 мкЗв и гораздо меньше, чем получает пациент в ходе медицинских рентгенологических обследований.

Ученый сравнил такой уровень с той дозой солнечной радиации, что получает пассажир самолета во время часового полета на высоте от 10 тыс. м, и во время обычного полета из Москвы во Владивосток, который длится в среднем 8 часов, пассажиры получают дозу радиации в несколько раз большую, чем можно было получить в Северодвинске.

Обозреватель Анастасия Николаева

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