Вынужденное приземление

15.08.19 13:40

© РИА Новости. Валерий Мельников

Interfax-Russia.ru – Аварийную посадку после попадания чаек в двигатели совершил на кукурузном поле Airbus A321 сразу после взлета из аэропорта в Подмосковье.

Пассажирский самолет Airbus А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, при наборе высоты самолет попал в стаю птиц.

"Один двигатель из-за повреждений заглох, второй потерял две трети тяги", - рассказал собеседник агентства.

При таких обстоятельствах, по его словам, лайнер не мог маневрировать, чтобы вернуться в аэропорт, поэтому пилоты приняли единственно правильное решение - выбрали наиболее безопасное место в поле и посадили судно.

"Командир связался с диспетчерами через минуту после взлета и доложил о попадании птицы в двигатель. Затем самолет пропал с радара", - сказал источник, добавив, что позже экипаж связался с диспетчерами и сообщил об аварийной посадке в поле в 2 км от торца полосы.

Как уточнили "Интерфаксу" в Росавиации, на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели и привело к значительным перебоям в их работе.

Самолет вынужденно сел на кукурузное поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более 1 км от ВПП, сообщил собеседник агентства.

"Приземление было произведено с убранным шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели. Пожара на борту самолета не было. Кабинный экипаж слаженно организовал и осуществил эвакуацию пассажиров по аварийным надувным трапам", - сказал представитель Росавиации.

Пилоты, посадившие лайнер в поле, действовали абсолютно правильно, заявил "Интерфаксу" гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

"Они сработали четко, по инструкции, именно так, как их учили. Перед аварийной посадкой заглушили двигатели, как положено", - сказал он.

По словам Скуратова, такие инциденты со стаями птиц - это экстраординарный случай.

"Такое бывает крайне редко, может раз в 50 лет. И птицы были такие крупные - чайки или вороны. Хорошо, что экипаж действовал правильно", - добавил он, отдельно отметив слаженную работу бортпроводников, которые не растерялись и хорошо организовали эвакуацию.

Как отметила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа удалось избежать серьезных травм у пассажиров. Тем не менее, по данным Минздрава РФ, при аварийной посадке пострадали 23 пассажира, в том числе 9 детей.

На место катастрофы оперативно выехало 20 бригад "скорой помощи", был задействован вертолет санавиации. Всех доставленных бригадами скорой медицинской помощи пассажиров осмотрели врачи Раменской ЦРБ. 22 пострадавшим помощь оказали амбулаторно. Только одной пациентке, женщине 69 лет, потребовалась госпитализация. Ее жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести ближе к удовлетворительному.

В свою очередь главный врач Раменской центральной районной больницы Андрей Фадеев уточнил, что госпитализированная после аварийной посадки самолета женщина получила ушиб позвоночника.

По его словам, пострадавшая находится в стационаре и пробудет в больнице как минимум сутки, пока ее будут диагностировать.

По данным Росавиации, самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов. Его бортовые самописцы не повреждены и будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет, который займется их расшифровкой.

Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации. Руководитель Росавиации Александр Нерадько выехал в аэропорт "Жуковский". Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию аварийной посадки лайнера.

В свою очередь следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов (ч.1 ст.263 УК РФ). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как свидетельствуют видеокадры, распространенные Следственным комитетом, авиалайнер получил пробоину и повреждения носовой части. В частности, у самолета смята обшивка "носа" фюзеляжа, которая в нижней части разорвана.

Следователи осматривают судно, документируют в кабине пилотов показания одного из членов экипажа.

Экипаж аварийно севшего Airbus А321 отстранили от полетов на время проверки. "Это стандартная процедура. В этом нет ничего сверхъестественного" - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.

В "Уральских авиалиниях" уточнили, что общий налет командира аварийно севшего самолета Дамира Юсупова превышает 3 тыс. часов. Согласно данным авиакомпании, Юсупову 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после вуза был принят на работу в авиакомпанию "Уральские авиалинии". В 2018 году получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П.Бугаева по направлению "аэронавигация".

Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налет - более 600 часов.

Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

По данным авиакомпании, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров. Все они эвакуированы и в настоящий момент находятся в терминале аэропорта, за исключением госпитализированной женщины.

Как считает летчик-испытатель Магомед Толбоев, экипаж самолета действовал профессионально. "Все было сделано правильно", - сказал эксперт "Интерфаксу".

По его мнению, проблема большого количества птиц близ территории аэропорта находится в зоне ответственности администрации Московской области. "Это проблемы Подмосковья - из-за мусора, находящегося за пределами аэропорта. Птиц там уже не разгоняют", - сказал собеседник агентства.

Между тем, летающие из подмосковного аэропорта "Жуковский" авиакомпании не видят проблем с обеспечением орнитологической защиты в аэропорту.

"Нормальный аэропорт, все в порядке (с орнитологической защитой - ИФ), тут надо разобраться в конкретной ситуации", - сказал "Интерфаксу" гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов.

В авиакомпании "ИрАэро", которая также выполняет регулярные рейсы из "Жуковского", "Интерфаксу" заявили, что опасных ситуаций с птицами в подмосковном аэропорту у нее ни разу не возникало.

"За все время сотрудничества с "Жуковским" у нас не было проблем, в том числе каких-либо помех на взлетной полосе. Нареканий к работе авиаузла у авиакомпании нет", - сказал представитель "ИрАэро".

Кроме "Уральских авиалиний" и "ИрАэро", регулярные пассажирские рейсы из "Жуковского" выполняют "Белавиа" и таджикская Somon air.

В связи с инцидентом в МЧС открыли горячую линию. Обратный рейс "Уральских авиалиний" из Симферополя отменен.

Обозреватель Анастасия Николаева

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