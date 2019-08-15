Запрет и конфискация

15.08.19 16:13

© РИА Новости. Антон Денисов

Interfax-Russia.ru - Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к борьбе с незаконными вырубками.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не будет участвовать в борьбе с незаконной рубкой леса на российской территории.

"Китай должен четко понимать, что если он не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса (в КНР – ИФ) полностью", - заявил в интервью газете "Ведомости" министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин.

Победить в борьбе с "черными лесорубами" можно только сообща, отметил министр.

"Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим. Я попросил их (китайские - ИФ) правоохранительные органы подключиться, потому что мне очень не нравится, что мы одни работаем с их "товарищами" здесь, в России. Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы", - добавил Кобылкин.

Кроме того, как полагает министр, Китай также мог бы помочь РФ восстановить лес на приграничных территориях.

"Я предлагаю Китаю совместно с нами, на нашей территории, вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал, чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили "черные лесорубы", - сказал Дмитрий Кобылкин.

Вместе с тем, глава Минприроды России предложил также подключить к охране лесов российский бизнес. Речь идет о металлургических и горнодобывающих компаниях, которые в ходе своей работы создают так называемый углеродный след.

"Да, компании вводят наилучшие доступные технологии для очистки выбросов в воздух, но они могут поучаствовать еще и в социально ответственном деле сохранения и защиты зеленых легких планеты. Есть предложение: разбить лес на секторы и закрепить ответственность за сохранность леса на конкретном секторе за конкретной компанией, производство которой оставляет углеродный след", - пояснил Кобылкин.

Министр подчеркнул, что такое "шефство" не освободит компанию от выплат за загрязнение окружающей среды, однако поможет ей сохранить участок, на котором она работает, в наилучшем виде.

"Это дополнительная нагрузка, которую компания должна на себя взять, чтобы показать, как она заботится об экологии места, где работает", - уточнил Кобылкин.

Также, по словам главы Минприроды, компании, за которыми будут закреплены определенные лесные сектора, будут следить за пожарной безопасностью на вверенной им территории. При этом предприятия даже могут обязать платить штрафы, если на их участках возникнет пожар.

"Если за лесом не ухаживать и не вывозить бурелом, то рано или поздно упавшее дерево превратится, по существу, в порох. Будет достаточно молнии в засушливый период, ветра даже, чтобы возник огонь. С каждым годом эти факторы вызывают все больше и больше пожаров. Это предотвратить непросто – территория огромная, хотя от общей площади лесного фонда пожары захватили 0,3%", - пояснил он.

Кроме того, Кобылкин сообщил, что Минприроды готовит масштабную программу по профилактике лесных пожаров на территории России.

"Готовим большую программу, которую я буду обсуждать с председателем правительства. Считаю, что нам нужно значительно увеличить количество метеостанций. Нужно сделать максимальное прогнозирование и предупреждение, подключить науку, использовать малую авиацию, дистанционное наблюдение - квадрокоптеры", - сказал министр.

В свою очередь вице-премьер правительства - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в качестве эксперимента предложил внедрить в России систему управления лесным хозяйством, основанную на данных космического мониторинга. С ее помощью специалисты могли бы определять, какой именно лес растет на интересующем их участке, а затем предоставлять эту информацию его будущим пользователям.

"Лесное хозяйство у нас используется плохо. Около 1% России приносит лес, а леса в России 25% от всего лесного объема планеты Земля. Дикая диспропорция", - сообщил Трутнев журналистам во Владивостоке.

Также, по мнению полпреда, торговать лесом нужно открыто - на электронных аукционах.

"Мы исходим из того, что леса должны распределяться на электронных аукционах, прозрачно, а продаваться только через биржу. Тогда все начнет вставать на свои места. Преобразовывать это по стране долго, это очень большая работа", - отметил вице-премьер.

Как рассказал полпред, специалисты уже разработали соответствующую пилотную программу. Сначала ее попробуют внедрить на Дальнем Востоке.

"Будем предлагать на территории региона внедрить эту систему, посмотрим эффективность, и в случае, если она будет хорошо работать, распределим ее на другие части территории РФ. Я уверен в том, что она работать будет", - добавил полпред.

Кроме того, по мнению Трутнева, невозможно рационально управлять лесным хозяйством без хороших лесных дорог.

"Когда появятся лесные дороги, когда появятся хозяева, то и пожаров будет намного меньше", - пояснил Трутнев.

Генеральный директор агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов сообщил, что в настоящее время из-за отсутствия системы логистики в макрорегионе остаются недоступны около 62% ресурсов.

Также, по его словам, инвесторы жалуются на низкое качество лесной инфраструктуры и несовершенство нормативно-правовой базы в лесной отрасли.

"Не предусмотрен механизм резервирования лесных участков под приоритетные проекты. Отсутствует эффективный механизм постановки на кадастр ранее неучтенных участков", - уточнил он.

Еще одна проблема – отсутствие актуальных данных о состоянии лесов на Дальнем Востоке.

"Когда мы начинаем их перепроверять, особенно в регионах, где есть наиболее ценные породы, например в Приморском крае, выясняется, что леса давно нет, он либо вырублен, либо сгорел, хотя по документам он есть. В Хабаровском крае мы в прошлом году провели три месяца в лесах. Документы, которые мы находим, непонятные, не в электронной форме, их нужно перерабатывать, они непонятны для инвестора", - сказал глава АНО АПИ.

Также, как отметил гендиректор агентства, существующей системе торговли лесом не хватает прозрачности.

"Основной площадкой для торговли леса является Санкт-Петербуржская товарная биржа. Мы делали с ее помощью пробные торги по Хабаровскому краю того леса, который торгуется для госнужд. Участники действующего рынка часто не заинтересованы в прозрачности. Фактически механизм не получил своего развития", - уточнил Петухов.

Защитить леса от "черных лесорубов" призвано и новое распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева о конфискации орудий, используемых при незаконных рубках.

"Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса - это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы - в общем, любая техника - изымались, то есть, конфисковалась в доход бюджета. По той же схеме, как это делается, например, в отношении орудий незаконного рыбного промысла. Здесь будет применен тот же самый порядок и те же самые правила. Надеюсь, что это поможет эту проблему решить", - сообщил журналистам глава правительства РФ.

Медведев затруднился ответить на вопрос, существует ли какая-то взаимосвязь между незаконными вырубками и лесными пожарами, охватившими Сибирь и Дальний Восток этим летом, отметив, что правоохранительным органам еще предстоит разобраться в данной ситуации.

"Связь между такими незаконными действиями (вырубкой – ИФ) и пожарами еще предстоит установить, это невозможно предполагать. Но, тем не менее, есть такая точка зрения, она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб", - сказал премьер-министр.

Обозреватель Наталья Пономарева

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