Орнитологическая небезопасность

16.08.19 15:37

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

Interfax-Russia.ru – Спецкомиссия проверит мусорные объекты рядом с аэропортом "Жуковский" после инцидента с птицами, попавшими в двигатели Airbus A321.

О создании специальной комиссии, которая совместно со следственными органами проверит информацию о существовании вблизи аэропорта "Жуковский" полигона бытовых отходов, накануне в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Он отметил, что в районе аэропортов зачастую находятся "объекты жизнедеятельности человека, которые привлекают птиц". "Вблизи многих аэропортов находятся полигоны бытовых отходов, с чем необходимо бороться, переносить на наибольшее удаление от аэропортов", - считает глава Росавиации.

Спецкомиссию создали после того, как самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, сразу после взлета ранним утром в четверг совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После инцидента к медикам за помощью обратились 76 человек. Врачи госпитализировали шесть человек, в том числе одного ребенка.

По данным экипажа, самолет после взлета столкнулся со стаей чаек. В результате попадания птицы заглох один двигатель, а второй начал работать с перебоями. В итоге пилоты выключили оба двигателя и смогли посадить самолет "на брюхо" с невыпущенным шасси на кукурузном поле.

Как пояснил журналистам коммерческий директор "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов, шасси во время аварийной посадки не стали выпускать, поскольку земля была мягкой и рыхлой.

"Уже командир говорил, что для шасси там очень мягкий грунт, еще и рыхлый. Шасси бы просто закопалось. Если бы оно закопалось, то самолет бы очень резко остановился. Здесь за счет того, что не было шасси, он просто проскользил по кукурузе", - сказал Скуратов.

В свою очередь командир экипажа Дамир Юсупов рассказал, что не стал ничего сообщать пассажирам о внештатной ситуации, чтобы не сеять панику. Также пилот извинился перед пассажирами за то, что не смог доставить их до места назначения.

"Боязни и страха не было. Поле я видел перед собой. Видел кукурузное поле. Надеялся, что сядем более-менее мягко. Старался посадить с наименьшей скоростью, чтобы самолет как можно мягче сел и проскользил плавно. С некоторыми пассажирами я беседовал после того, как посадил самолет", - сказал командир экипажа.

При этом Юсупов отметил профессионализм проводников: "Сработали очень слаженно и быстро, профессионально. Очень смекалистые проводники, быстро сообразили, открыли двери, выполнили все согласно инструкции, за что им благодарны пассажиры. Я уверен, что количество пострадавших сведено к минимуму благодаря их действиям профессиональным".

По словам старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, эвакуация из аварийно севшего А321 заняла "буквально меньше минуты".

Тем временем глава Росавиации заявил, что Летно-исследовательский институт (ЛИИ) имени Громова, в введении которого находится аэропорт "Жуковский", усилит меры орнитологического обеспечения безопасности полетов в районе аэропорта.

Со своей стороны в ЛИИ им.Громова сообщили, что во время вылета А321 орнитологические средства обеспечения полетов работали штатно: "Перед вылетом были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц".

В институте подчеркнули, что "аэродром Раменское АО "ЛИИ им. М.М.Громова" сертифицирован Росавиацией по всем стандартам гражданской авиации, включая орнитологическое обеспечение полетов".

В свою очередь в Минэкологии Московской области заявили, что вблизи аэропорта "Жуковский" нет больших скоплений птиц, которые могли бы создавать угрозу самолетам.

Как отметил зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин, на территории Раменского и Жуковского расположены объекты, связанные с обращением с отходами, в том числе полигон ТБО "Сафоново", который расположен более чем в 10 км от аэропорта. Данный полигон закрыли в 2012 году.

Эти объекты, как утверждают в ведомстве, не являются местами обитания птиц, поскольку они давно закрыты, и на них нет кормовой базы для животных.

При этом в районе аэропорта есть еще один объект - незаконная свалка строительных и бытовых отходов вблизи озера Глушица, где несколько лет незаконно сбрасывали коммунальные и строительные отходы. В ведомстве отмечают, что инспекторы эконадзора неоднократно привлекали к административной ответственности владельцев участков, на которых обнаружены навалы.

При участии Минэкологии участки изъяли у недобросовестных собственников и передали в муниципальную собственность, после чего администрация Жуковского начала ликвидацию свалок: в первую очередь убрали коммунальные отходы, на участках остался преимущественно строительный мусор.

"Здесь также нет больших скоплений птиц, которые могли бы создавать угрозу самолетам. Это подтвердила фотофиксация, сделанная инспекторами эконадзора в день инцидента", - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, отмечают в министерстве, вблизи аэропорта есть несколько водных объектов, где живут и питаются чайки. Поэтому, с точки зрения миграции птичьих стай, аэропорт "Жуковский" расположен неудачно.

Тем временем в Росприроднадзоре подтвердили наличие несанкционированной свалки примерно 2 км от аэропорта "Жуковский". Так, по данным ведомства, не далее 2 км от взлетно-посадочной полосы находятся мусороперегрузочная станция ООО "Экосерсвис" и несанкционированная свалка отходов.

Причем департаменту Росприроднадзора по Центральному федеральному округу с мая 2017 года неоднократно поступали жалобы по факту "несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, выраженных в очаговых навалах отходов производства и потребления разных фракций и различного происхождения на почве под открытым небом, в границах водоохранной зоны реки Москва вблизи садового некоммерческого товарищества Глушица в городе Жуковский Московской области".

Ведомство вынесло предписание устранить все нарушения. Однако юридическое лицо, отвечающее за свалку, нарушения так и не устранило.

16 августа комиссия, созданная Росприроднадзором и властями Московской области, начала проверку мусорных объектов вблизи аэропорта "Жуковский". В частности, комиссия проверила орнитологическую ситуацию на станции по сортировке мусора "Экосервис".

"На самом предприятии вчера птиц (...) не было, однако они могли и испугаться, поскольку там в то время работала тяжелая техника. При этом в окрестностях станции стаи все же были обнаружены", - сообщил "Интерфаксу" министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Также, по его словам, специалисты исследовали ситуацию на закрытом полигоне твердых коммунальных отходов "Сафоново" и свалке мусора на берегах озера Глушица. "Ни там, ни там аномального скопления птиц не было", - отметил зампред.

При этом, как заявил Куракин, власти Московской области не намерены инициировать проверки орнитологической ситуации вокруг всех аэропортов, расположенных в регионе.

"Нам сложно искать черную кошку в темной комнате. Речь ведь идет не только о полигонах твердых коммунальных отходов, где могут питаться (птицы - ИФ), но и о 10-15-ти километровой зоне вокруг аэропортов", - сказал министр.

По его мнению, более эффективной путь – это взаимодействие с ответственными за авиационную безопасность службами аэропортов и подведомственными структурами Росавиации.

"Если они видят, что орнитологическая обстановка в их зоне ответственности ухудшается, то логично привлечь к обсуждению проблемы и нас. Тогда и ответная реакция будет максимально эффективной", - считает зампред.

В беседе с журналистами в пятницу Куракин также заявил, что, по предварительной оценке экологической комиссии в районе аэропорта "Жуковского", нет необходимости проводить дополнительную работу с птицами.

Сейчас, как сообщил журналистам один из руководителей компании "РАМПОРТ АЭРО" (владеет аэропортом "Жуковский") Евгений Солодилин, компания принимает меры по ограждению аэродрома от птиц.

По его словам, компания поддержит любые новшества, эффективно разгоняющие птиц с прилегающей к аэропорту территории.

"Это даже не обсуждается", - отметил Солодилин, добавив, что подобные инциденты происходят периодически "не только в нашем аэропорту, к сожалению, но и по всему миру".

Между тем Отраслевая группа авиационной орнитологии Государственного центра безопасности полетов Росавиации разработала пособие, в котором рекомендует составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта России, чтобы в дальнейшем уменьшить количество столкновений самолетов со стаями птиц.

"В нем необходимо учесть наличие рядом крупных и мелких рек, морских побережий, характер растительности, урожайность семян, качественный и количественный состав самих птиц", - рассказал газете "Известия" руководитель Отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

По мнению специалиста, помимо биологических и природных факторов в паспорт нужно внести и антропогенные - интенсивность взлетов-посадок, наличие рядом несанкционированных свалок и полигонов коммунальных отходов. После этого для каждого аэропорта должна быть выработана индивидуальная программа обеспечения орнитологической безопасности.

Но даже в этом случае невозможно гарантировать, что больше не будет столкновений самолетов с птицами, хотя количество инцидентов можно будет свести к минимуму, подчеркнул Рыжов, который вместе с коллегами уже подготовил единственное по этой проблеме пособие - "Базовый комплекс мероприятий по орнитологическому обеспечению полетов в аэропорту".

Обозреватель Анастасия Николаева

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