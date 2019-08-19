Сэкономить на дорогах

19.08.19 16:11

© РИА Новости. Максим Богодвид

Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".

О намерении построить скоростную автомобильную трассу "Москва - Нижний Новгород – Казань" "Автодор" заявил в прошлом году. В сентябре 2018 года Сергей Кельбах, занимавший тогда пост председателя правления госкомпании, говорил, что участок автомобильной дороги "Москва - Нижний Новгород - Казань" был включен в шестилетний план деятельности госкомпании и является составной частью коридора "Европа - Западный Китай".

При этом он уточнял, что речь идет о строительстве участка новой автодороги "Москва - Нижний Новгород - Казань" протяженностью 729 км. "Трассировку мы знаем, вот она пройдет севернее Нижнего Новгорода", - добавил тогда Кельбах, отметив, что работы, которые заказывает госкомпания, разбиты на три участка.

По его словам, дорогу будут строить по концессионному соглашению. При этом внебюджетные средства запланированы минимум на уровне 30%, "это пессимистичный прогноз". "По сдержанным, но оптимальным (оценкам - ИФ) - около 39%, от 30% до 40%", - добавил он.

Закончить строительство планировалось в 2024 году. В Минфине тогда оценивали стоимость строительства трассы "Москва - Казань" в 540-550 млрд рублей.

К концу 2018 года "Автодор" был готов объявить конкурс на выполнение предпроектных работ по строительству новой трассы. Работы по проектированию и планировке территории под строительство были запланированы на 2019 год.

"В следующем году планируем разыграть и провести конкурсные процедуры, и за год получить заключение "Главгосэкспертизы". И если мы начнем в 2020 году - начале 2021 года строительно-монтажные работы, то это будет успех", - заявлял в феврале заместитель председателя правления госкомпании Вадим Ермилов.

В начале июня вице-премьер РФ Максим Акимов разрешил "Автодору" начать подготовку документов по планировке территории под строительство новой автомобильной дороги "Москва - Казань".

Со своей стороны министр транспорта РФ Евгений Дитрих назвал этот проект "не только актуальным, но и очень перспективным", отмечая, что его обсуждали на встрече с казахстанскими коллегами, а двухэтапное развитие коридора "Европа - Западный Китай" "было заложено в наших межправительственных соглашениях".

"Автомобильная дорога от Москвы до Казани и ее ответвления на Самару с обходом Тольятти и дальнейший выход на российско-казахстанскую границу - это и есть тот самый маршрут, который обеспечивает выполнение второго этапа реконструкции этого транспортного коридора", - уточнил он.

Дитрих отметил, что новая дорога будет дешевле в эксплуатации за счет того, что позволит собирать плату с двигающихся по ней грузовых автомобилей. Предполагается, что на трассе будет реализована система платы по принципу "свободный поток".

По словам министра, в 2019 году планируется завершить планировку территории "и в конце этого - начале следующего года намечали начать конкурсные процедуры по контракту на проектирование и сразу на строительство".

"То есть, это определенного рода контракт жизненного цикла, который позволит нам оптимизировать все процедуры и стоимость", - пояснил он.

В июне в рамках предпроектных работ правительство РФ определило районы прохождения трассы и схему территориального планирования с указанием на конкретные районы прохождения этой автодороги.

Как поясняли в "Автодоре", это было необходимо для принятия решений о резервировании земель, переводе земель из одной категории в другую, разработке документации по планировке территории в целях строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства федерального значения.

При этом проект платной трассы еще не утвержден. Наряду с ним правительство рассматривает проект скоростной дороги "Меридиан", предложенный ЗАО "Русская холдинговая компания". Эта трасса должна соединить Китай, Казахстан, Россию, Белоруссию и страны Евросоюза. Для реализации данного проекта понадобится почти $8 млрд частных инвестиций, при этом инициаторы проекта заявляли, что привлекать государственные средства не планируют.

Кроме того, Росавтодор реализует проект реконструкции существующей федеральной автодороги М-7 "Волга", общая протяженность которой составляет 1 тыс. 350 км.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение ведомствам определить объемы затрат, источники финансирования, политические, социальные и экологические риски реализации проекта реконструкции М-7, включая обходы городов.

Как подсчитал независимый оценщик, проект реконструкции автодороги общего пользования М-7 "Волга", рассматриваемый в качестве альтернативы строительству новой платной скоростной трассы "Москва – Казань", может обойтись в сумму до 139 млрд рублей.

Оценку стоимости реконструкции М-7 провела инжиниринговая компания AECOM, которая участвовала в проектах создания автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург", Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге, строительства новых терминалов "Шереметьево" и "Пулково". Заказчиком исследования выступила автономная некоммерческая организация "Инвестиционно-технологической развитие" (АНО "ИТР", ее учредителями, по данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, являются Фонд "Сколково" и Фонд развития промышленности Минпромторга).

По информации источника "Интерфакса", ознакомившегося с отчетом, в документе предложены два возможных варианта стоимости реконструкции автодороги.

По первому из них стоимость капитальных затрат составит 111,3 млрд рублей в ценах 2019 года (с НДС). Данный вариант предполагает реконструкцию М-7 под категорию 1Б по аналогии с проектными решениями на участках дороги, где ремонтные работы уже проведены с получением положительных заключений Главгосэкспертизы. Также предполагается расширение дороги без устройства дополнительных обходов населенных пунктов и без сноса зданий на прилегающей к дороге полосе. Из строительства обходов населенных пунктов в расчет принят только участок обхода Нижнего Новгорода протяженностью 20 км.

Альтернативный вариант реконструкции М-7, по словам источника, предполагает увеличение стоимости проекта на 27,7 млрд рублей - до 139 млрд рублей - в ценах 2019 года.

В случае, если при переводе в 1Б категорию будет принято решение о строительстве обходов населенных пунктов, то, согласно отчету, потребуется новое строительство автодороги на протяжении около 90 км. При этом учитывается, что расположенные близко друг к другу населенные пункты будут обходиться одним участком трассы. В расчете учтено строительство обходов населенных пунктов Покров, Петушки, Лакинск, Гороховец, Лысково, Цивильск и Старая Тюрлема. Также предполагается достройка обхода Нижнего Новгорода.

Между тем Минэкономразвития и Минтранс оценивают реконструкцию М-7 в 400 млрд рублей и 449 млрд рублей соответственно, отмечая ряд сложностей в реализации проекта и дальнейшем использовании дороги.

Обсуждение вопроса выбора между строительством новой платной дороги "Москва – Казань" и реконструкцией трассы М-7 "Волга" продолжается. Вместе с тем в Минтрансе в защиту новой трассы делают акцент на том, что она уже обеспечена частными инвестициями.

"Реконструкция М-7 на самом деле, когда мы все это сравнение сделали, то в объеме реконструкции она будет дороже или сопоставима со стоимостью строительства новой дороги ("Москва – Казань" - ИФ). Но на новую дорогу у нас порядка 260 млрд рублей частных инвестиций предполагается, а в реконструкцию бесплатной дороги мы их не привлечем", - отмечал первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

По его словам, новая автомобильная дорога как минимум 20-22 года в зависимости от модели участков будет обслуживаться за счет поступления платы, тогда как в случае реконструкции М-7 вырастут бюджетные расходы на ее содержание из-за перехода дороги в более высокую категорию.

С 30 июля "Автодор" объявил конкурсы на планировку территорий для новой автомобильной дороги "Москва - Казань". Четыре тендера общей стоимостью 1 млрд 580 млн рублей предполагают разработку проектов планировки территории и межевание земли под строительство новой трассы.

Кстати, в середине июля и глава Минэкономразвития Максим Орешкин после своего автопробега по городам России поддержал предложение о строительстве новой платной трассы "Москва-Казань".

"Мне кажется, что нужно заниматься и существующей трассой, и новая трасса будет дополнением к тому, что сейчас есть. Это будем обсуждать с премьер-министром на совещании", - заявил он журналистам.

Вместе с тем, как выяснили "Ведомости", глава Минэкономразвития предлагает существенно сэкономить на строительстве новой трассы и реконструкции М-7.

По информации издания, вместо новой дороги до Казани Минэкономразвития предлагает строить ее до Владимира, а далее - точечно реконструировать автодорогу М-7 "Волга" (Москва - Уфа), расширив ее до трех полос там, где их сейчас две, и достроив объезды Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

Это позволит вдвое сократить расходы на проект - до 279 млрд рублей, из которых 121 млрд приходится на новую дорогу, говорят несколько собеседников издания. Это подтвердил и Орешкин, который отметил, что предложения Минэкономразвития позволят "максимально эффективно использовать бюджетный ресурс".

Минтранс и "Автодор" настаивают на строительстве новой дороги до Казани. По поручению премьера Минстрой также анализировал проект и выступил за строительство новой трассы.

Основной вопрос в дискуссии Минтранса и Минэкономразвития состоит в том, какой из проектов обеспечит снижение смертности на дорогах. По мнению Орешкина, которое приводит издание, предлагаемый Минтрансом проект строительства новой дороги не решит проблему аварийности М-7 там, где сейчас всего две полосы и нет полосы для обгона, "так как из Казани в Нижний Новгород люди поедут по существующей трассе, не захотят делать крюк".

При этом, обращает внимание Орещкин, М-7 крайне перегружена на участке от Москвы до Владимира и людей, которые захотят быстро выехать из Москвы, заплатив за проезд, будет много.

Обозреватель Анастасия Николаева

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