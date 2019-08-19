Слишком много воды

19.08.19 17:05

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

Interfax-Russia.ru – Более 500 домов и почти 1,5 тыс. подворий подтопили сильные дожди в Приморье.

Дождевой паводок подтопил 501 частный дом и 1 тыс. 448 подворий в Приморском крае. Из зоны подтопления спасатели эвакуировали почти 170 человек. Часть эвакуированных разместилась в двух пунктах временного размещения (ПВР) в Уссурийске и селе Покровка Октябрьского района. Как сообщили в ГУ МЧС России по Приморью, в настоящее время ситуация с паводком стабилизировалась, и люди начинают возвращаться в свои дома.

"У нас повсеместно фиксируется спад уровня воды на реках - на 20-40 см. Пока что количество подтопленных домов и огородов остается прежним, но вода все же постепенно начинает покидать подтопленные территории, и люди возвращаются в свои дома", - сообщил Interfax-Russia.ru представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

По его словам, пункт временного размещения в селе Покровка, развернутый на базе Уссурийского агропромышленного предприятия, покинули 54 из 56 подтопленцев, а ПВР в Уссурийске на базе Приморской сельскохозяйственной академии – 18 из 33 эвакуированных.

"Подъем уровня рек произошел не из-за тайфуна "Кроса". Он (тайфун – ИФ) не дошел до Приморья, он ушел на Японию. Обильные осадки, которые прошли в регионе, - это влияние активных фронтальных разделов, вызванных тайфуном "Кроса", с остатками воздушных масс от тайфуна "Лекима", - пояснил собеседник Interfax-Russia.ru.

По его словам, пик дождевого паводка в Приморье пришелся на 16-17 августа.

"Первоначально все подтопления были связаны именно с сильными дождями. У нас горный рельеф, по склонам вода сходила в низины, к населенным пунктам, после чего сформировавшиеся потоки устремлялись в реки. Вчера-позавчера мы как раз наблюдали такую волну паводка, она проходила через Покровку. Вчера днем и ночью она прошла через Уссурийск. До утра (19 августа – ИФ) вода стояла, а сейчас начала спадать. Сейчас гребень паводка идет на Надеждинск, у нас там уже выставлены посты", - добавил представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Тем временем, коммунальщики уже начали откачивать воду с подтопленных территорий. К примеру, в Уссурийске воду откачивают в микрорайоне "Семь ветров", который больше других микрорайонов города пострадал от паводка.

"Работают четыре передвижных насосных станции, одна мотопомпа, закупленная специально для таких целей, и водоналивная дамба. Благодаря тому, что заблаговременно развернули эту технику, удалось сдержать воду и не допустить подтопления близлежащих домов", - пояснил глава города Евгений Корж.

Также аварийно-восстановительные работы ведутся в районе Солдатского озера и перекрестка улиц Вейса-Лазо. Там вода подтопила дорогу и несколько домов. Всего же на территории городского округа, по разным данным, подтоплено от 87 до 105 жилых домов. По данным региональных властей, в настоящее время последствия паводка в Уссурийске устраняют 245 человек, которые используют 74 единицы техники.

"Также сейчас начинают работать оценочные комиссии, которые определят размер ущерба. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", - сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Уссурийск 19 августа.

По его словам, в настоящее время специалисты готовят проекты водозащитных дамб, которые в следующем году построят в районе "Семь ветров", Солдатского озера и в центре города. Эти сооружения, по мнению губернатора, защитят город от новой волны паводка.

Тем временем, по информации местных властей, в регионе остаются подтопленными несколько участков автодорог.

Так, в Хасанском районе вода переливается через четыре км автодороги Хасан – Гвоздево. Объехать подтопленный участок можно по дороге Раздольное - Хасан - Посьет. Также для легкового транспорта временно закрыта дорога Барабаш - Приморский.

Кроме того, на машине пока не попасть в села Загорное и Краснояровка в Яковлевском районе, а также в поселки Кугуки, Линевичи, Утесное и Загородное, расположенные на территории Уссурийского городского округа.

"В Пограничном районе проезда нет к селу Духовское со стороны Богуславки. На участках дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово размыто дорожное полотно. В Октябрьском районе нет проезда к селам Новогеоргиевка и Синельниково. Из-за размытия объезда моста нет проезда грузового транспорта к поселку Липовцы, движение легковых автомобилей не ограничено", - также сообщила администрация Приморья.

Кроме того, паводок размыл дорогу к селу Дворянка в Ханкайском районе. Также вода переливается через дороги к селам Мельгуновка и Майское. Кроме того, частично подтоплена дорога "Cибирцево – Жариково – Комиссарово – Ильинка – Комиссарово" (с 19 по 21 км).

Вместе с тем, к настоящему времени дорожные службы восстановили проезд к селам Яконовка, Пуциловка и Корфовка в Уссурийском городском округе.

Таким образом, по данным регионального управления МЧС РФ, из-за переливов дорожного полотна транспортное сообщение нарушено с 11 населенными пунктами края.

"Если нарушено дорожное сообщение, это еще не значит, что села находятся в полной изоляции. Где-то существуют объездные дороги, а где-то работают лодочные переправы. Кроме того, в селах есть электричество, необходимый запас воды, продуктов, медикаментов. Просто в данный момент туда нельзя проехать на машине. Учитывая тот факт, что вода в реках пошла на спад, мы ожидаем, что количество переливов тоже уменьшится", - отметил представитель ГУ МЧС по региону.

Между тем, по данным синоптиков, с 22 по 23 августа в Приморье вновь пройдут сильные дожди, местами - грозы.

"В связи с влиянием активных фронтальных разделов ночью и утром 22 августа в южной половине и на северо-западе, днем 22 августа и ночью 23 августа на юго-востоке и востоке края ожидаются сильные дожди с выпадением 15-45 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные – с выпадением 50 мм осадков и более за 12 часов и менее", - сообщили в Примгидромете.

Порывы ветра при этом будут достигать 15-20 м/с.

"Ожидается формирование новой волны дождевых паводков. (..) На реках в южных и западных районах Приморского края вода может подняться на 2-3,5 м, на реках центральных и восточных районов - на 1-2 м", - добавили в Примгидромете.

При этом уровень воды в реках может достичь критических отметок сразу в восьми районах края: Хасанском, Уссурийском, Октябрьском, Пограничном, Ханкайском, Шкотовском, Партизанском и Лазовском.

"22 августа на юге Приморья пройдут интенсивные дожди, максимальное количество осадков – от 30 до 60 мл. Необходимо продолжать работы по берегоукреплению, отсыпке дамб, созданию аварийного запаса, приобретению тепловых пушек, мобильных насосных станций, мотопомп. Обеспечить нормальный проезд по мостам, подсыпать дороги. Помощь, в первую очередь, должна оказываться социально незащищенным слоям населения, особенно людям старшего поколения", - заявил Олег Кожемяко.

Обозреватель Наталья Пономарева

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