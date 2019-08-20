Первый рейс

20.08.19 16:21

© РИА Новости. Роман Пятаков

Interfax-Russia.ru – Новый саратовский аэропорт "Гагарин" принял первый регулярный рейс. Авиакомпании заявляют о высоких тарифах на обслуживание авиаперевозчиков.

Аэропорт "Гагарин" построен в районе села Сабуровка примерно в 30 км от Саратова. Терминальный комплекс площадью 23 тыс. кв. м и пропускной способностью 1 млн пассажиров в год возведен на деньги холдинга "Аэропорты регионов" (входят в "Ренова"), его инвестиции составили 7,7 млрд рублей.

Создание аэродрома, в том числе взлетно-посадочной полосы длиной 3 км, финансировало государство (заказчик строительства - Росавиация). На это было выделено 7,2 млрд рублей. Еще 2,4 млрд рублей потратила Саратовская область на подъездную дорогу, электросети, газо- и водопровод.

Распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в конце июля. Как пояснил председатель правительства в ходе встречи с вице-премьерами, после открытия нового авиаузла старый саратовский аэропорт будет закрыт, поскольку он не соответствует потребностям региона и к тому же расположен в городе.

"Мы рассчитываем, что новый аэропорт "Гагарин" сможет стать крупным международным хабом. В рамках нацпроекта есть решение, касающееся закупки оборудования дополнительного для этого пункта на сумму 500 млн рублей", - отметил премьер-министр.

Согласно распоряжению правительства РФ, с 20 августа аэропорт "Гагарин" открывается для выполнения международных полетов воздушных судов и на его территории устанавливается воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России. Таким образом, международные рейсы в новом аэропорту будут обслуживать со дня его открытия.

12 августа аэропорт получил от Росавиации сертификат авиационной безопасности. "Получение данного сертификата подтверждает соответствие всех технологических процедур, оборудования и технических средств охраны новой авиагавани требованиям законодательства в области авиационной безопасности", - отметил исполнительный директор аэропорта Алексей Жамкин, напомнив, что указанный сертификат является обязательным для полноценной работы аэропорта гражданской авиации.

Обеспечение авиационной безопасности в аэропорту "Гагарин" включает, в том числе, проведение предполетного и послеполетного досмотра воздушных судов, членов экипажей, пассажиров и багажа, грузов и почты; охрану аэропорта, объектов его инфраструктуры и воздушных судов.

Для организации предполетного досмотра пассажиров и их багажа в пассажирском терминале установили, в частности, двухпроекционные рентгенотелевизионные интроскопы, стационарные металлодетекторы, детекторы паров взрывчатых веществ.

18 августа новый аэропорт Саратова принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы. Полет выполнялся на самолете Boeing 737-800. Рейс был отправлен из принадлежащего "Роскосмосу" терминала "Космос" в аэропорту "Внуково". Время в пути составило 1 час 8 минут.

Бортом "Победы" для осмотра "Гагарина" прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также руководители Минтранса РФ, Росавиации, авиакомпаний, которые планируют летать из нового аэропорта ("Аэрофлот", S7, "РусЛайн", Pegas Fly) и холдинга "Аэропорты регионов".

Как напомнил Володин в разговоре с журналистами, проект строительства аэропорта удалось реализовать при поддержке президента РФ Владимира Путина. "Именно к президенту в 2012 году мы обратились с просьбой поддержать решение о строительстве аэропорта в Саратове", - сказал спикер Госдумы.

Он обратил внимание на то, что "Саратов-Центральный" не принимает самолеты Ту, Ил или Boeing, тогда как в "Гагарине" смогут приземляться все типы воздушных судов в любую погоду.

"Наш старый саратовский аэропорт находится в центре города, это влечет многие проблемы для тех, кто живет рядом", - добавил Володин.

По его словам, "Гагарин", в отличие от действующего до этого аэропорта "Саратов-Центральный", будет более комфортен для пассажиров, так как добраться до него можно будет на машине, электричке или речным транспортом.

Кроме того, Володин предложил для улучшения транспортной доступности "Гагарина" построить отдельную железнодорожную ветку под пассажирские электрички. "Проект очень важный, долгожданный (…) Хотелось бы, чтобы мы с вами в ближайшие три года построили сюда и новую ветку под электричку, перрон, крытый переход с траволатором", - сказал спикер Госдумы.

По прогнозам владельца холдинга "Ренова", новый аэропорт Саратова выйдет на обслуживание 1 млн пассажиров через 2-3 года.

Вместе с тем Вексельберг напомнил о нерешенном пока вопросе с оборудованием в "Гагарине" постоянного пункта пропуска через границу, который позволит обслуживать международные рейсы.

"Я извиняюсь, но все-таки должен поднять одну проблему, потому что аэропорт должен стать международным. У нас недорешен вопрос по пункту пропуска. У нас есть сегодня временное решение, которое действует только до конца октября. Хотелось бы, чтобы мы не откладывали решение по постоянному пункту", - сказал бизнесмен.

В свою очередь замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик сообщил, что решение о выделении из госбюджета 500 млн рублей на оборудование постоянного пункта пропуска в "Гагарине" уже принято, его планируется ввести в строй в апреле. Параллельно Минтранс работает над уточнением распоряжения, "чтобы этот период (между октябрем и апрелем - ИФ) не стал мертвой зоной для работы аэропорта", сказал Юрчик.

Между тем генеральный директор авиакомпании "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) Владимир Объедков поднял вопрос высоких тарифов на обслуживание авиаперевозчиков в новом аэропорту Саратова.

Он высказал пожелание к оператору аэропорта - холдинг "Аэропорты регионов" – поработать над стоимостью обслуживания. "Иначе нам будет крайне сложно обеспечить приемлемые для пассажиров тарифы на перевозку", - сказал Объедков.

В старый аэропорт Саратова "Центральный" S7 выполняла четыре рейса в день. В "Гагарин" компания будет летать сначала по одному разу в день. Кроме S7, регулярные рейсы в "Центральный" выполняли также "Аэрофлот", "РусЛайн" и чартерная Pegas Fly.

И, по информации "Коммерсанта", авиакомпании "Аэрофлот" и "РусЛайн" также сократили количество перелетов в связи с высокими тарифами на аэропортовое обслуживание.

Правда, замгендиректора - летный директор "Аэрофлота" Игорь Чалик сообщил, что в день официального открытия аэропорта "прилетят первые рейсы авиакомпании, после чего она оценит пассажиропоток и условия и примет решение либо об увеличении количества рейсов, либо об увеличении емкости самолетов".

В свою очередь в авиакомпании "Победа" выразили обеспокоенность тем, что аэродром в "Гагарине" сертифицирован по первой категории ICAO, то есть его светосигнальное оборудование позволяет принимать рейсы только в идеальных погодных условиях.

"Сейчас XXI век - такой аэропорт должен иметь как минимум вторую категорию", - заявил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, добавив, что при тумане самолеты будут вынуждены уходить на запасные аэродромы.

В ответ глава Росавиации Александр Нерадько заверил, что в бюджете предусмотрено финансирование на доведение "Гагарина" до второй, а если потребуется - и до третьей категории. По его словам, вторая категория будет присвоена аэродрому летом 2020 года.

Со своей стороны гендиректор "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский не стал отрицать, что тарифы для авиакомпаний "Гагарина" "безусловно, немаленькие, потому что аэропорт построен "с нуля", и капвложения были сделаны огромные".

"Но если считать в комплексе, себестоимость перевозки на одного пассажира для авиакомпаний в "Гагарине" будет процентов на 30 меньше, чем в старом аэропорту, - заявил он журналистам. - Потому что этот аэропорт позволяет принимать самолеты кресельной емкости от 150 мест и выше, а старый может принимать только региональные самолеты".

Чудновский привел в пример авиакомпанию Pegas Fly, которая начнет летать из "Гагарина" в Анталью на Boeing-737-800, тогда как из старого аэропорта летала в Турцию на Embraer, вмещающих почти в два раза меньше пассажиров.

Он также напомнил о дискуссиях вокруг тарифов ростовского аэропорта "Платов": тот также был построен на деньги холдинга "с нуля".

"Сколько говорили, что высокие тарифы убьют перевозки? Убили? Нет, не убили. Снижение тарифов авиакомпаний произошло, рост пассажиропотока на 30% произошел. И потом, мы же не сами себе тарифы устанавливаем, их устанавливала ФАС после достаточно жесткой экспертизы и с учетом мнений авиакомпаний (...) Я уверен, что с переходом с региональных на среднемагистральные самолеты с экономикой перевозчиков будет все в порядке", - заявил Чудновский.

Предельные максимальные тарифы и сборы за обслуживание авиакомпаний в аэропорту "Гагарин" ФАС утвердила приказом еще в 2018 году. Тарифы утверждены сразу на пять лет, с ежегодной индексаций.

Так, до конца 2019 года максимальный сбор за взлет-посадку для российских авиакомпаний будет на уровне 1 тыс. 10 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, за обеспечение авиационной безопасности - 921 рубль за тонну МВМ. Сбор за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) составит 155 рублей на одного пассажира, на международных (МВЛ) - 224 рубля. Тариф на обслуживание одного пассажира на ВВЛ - 415 рублей, на МВЛ - 599 рублей.

Для сравнения, в аэропорту "Центральный" сбор за взлет-посадку составлял 305 рублей за тонну МВМ, за обеспечение авиационной безопасности – 315 рублей, а тариф на пользование аэровокзальным комплексом в старом аэропорту был 33 рубля с пассажира любого рейса.

Причем, уже со следующего года предусмотрено ежегодное до 2023 года увеличение тарифов.

Утром 20 августа новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый регулярный рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы. Как сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта, полет выполнялся на самолете Boeing 737-800. Рейс был отправлен из аэропорта "Внуково". На борту находилось 177 пассажиров.

Старый аэропорт Саратова "Центральный" был открыт в 1931 году. Принадлежит предпринимателю Аркадию Евстафьеву. В 2018 году "Центральный" принял 426 тыс. пассажиров. Аэропорт прекратил деятельность после официального открытия "Гагарина".

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"