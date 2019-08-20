Дополнительная преграда

20.08.19 17:25

Фото официального сайта правительства Хабаровского края

Interfax-Russia.ru - Уровень Амура у Хабаровска достиг отметки "опасное явление". В городе срочно устанавливают водоналивную дамбу.

Уровень Амура у Хабаровска за сутки поднялся на 5 см и достиг отметки 600 см, что считается "опасным явлением".

"К 08:00 (по местному времени) 20 августа уровень воды в реке Амур поднялся на 5 см и составил 600 см", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

По расчетам специалистов, в ближайшие три дня (21, 22 и 23 августа) вода в реке поднимется до отметки 630-680 см. В этом случае на левобережье Хабаровска может подтопить 3,7 тыс. дач и огородов, а также 24 придомовые территории в низких местах города. В зоне риска также окажутся жилые дома, водозабор в районе остановки "Красная речка", а также подъездные пути к ТЭЦ-3. В настоящее время, чтобы защитить город в пик паводка, пожарные вместе с волонтерами разворачивают на набережной Хабаровска водоналивную дамбу.

"На укладке дамбы сейчас задействовано более 100 человек и 30 единиц техники. Пожарные и спасатели наполняют дамбу водой, а волонтеры в это время насыпают мешки, которые затем мы укладываем вдоль "тела" дамбы", - сообщил руководитель работ, начальник краевого управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Геннадий Козорез.

Еще один ряд мешков, по его словам, положат возле ограждения набережной.

"Всего потребуется отсыпать свыше 30 куб. м песка. Перед работами по заданию краевого Минздрава всех участников спасательной операции прямо на набережной врачи привили от гепатита "А", - добавил руководитель работ.

Также защитить город от наводнения призваны временная дамба из песка и сланца и почти 90-метровая баржа, установленные в затоне Хабаровска. Водоналивная дамба станет еще одной преградой на пути "большой волны" паводка.

"Набережная рассчитана на уровень 686 см, при спокойной воде этого достаточно. Но уже при ветре 12-15 м/с поднимается волна до 35 см. Поэтому мы еще в июле приняли решение после достижения уровня 600 см отсыпать участок до Яхт-клуба до отметки 750 см, а в пешеходной зоне развернуть водоналивную дамбу, которая должна уберечь все сооружения", - сообщил зампред правительства края Анатолий Литвинчук.

По его словам, после того, как последняя волна паводка покинет городскую черту, дамбу демонтируют и отправят обратно в Комсомольск-на-Амуре, откуда ее и привезли.

По данным Дальневосточного УГМС, на которые ссылается пресс-служба краевого правительства, ситуация с паводком в Хабаровском крае действительно оставляет желать лучшего. Так, на прошлой неделе в верховьях Амура за несколько дней выпала месячная норма осадков. Сейчас все эти дождевые воды стекают в реку.

Кроме того, несмотря на просьбу хабаровских властей не усугублять ситуацию с паводком, китайские гидроэлектростанции на реке Сунгари (провинция Хэйлунцзян, КНР) увеличили сбросы воды с 8 до 11 тыс. куб м в секунду. Также, по данным гидрологов, в настоящее время вода активно прибывает в реках Бурея и Уссури. Вместе с тем, дополнительный сток воды может дать и новый циклон, который уже движется со стороны КНР к южным районам региона. Поэтому через 4-5 дней к уровню 630 см у Хабаровска может добавиться еще как минимум 20 см.

По данным ГУ МЧС России по региону, утром 20 августа в краевом центре было подтоплено 156 приусадебных участков, 7 огородов и около 1,7 тыс. дачных участков на островной части города. Также вода подтопила участки автодорог на улицах Штормовая, Приемная, Прибрежная, Минусинская, Флегонтова - Тимирязева, Ямская, Живописная, а также переулок Заречный.

В Хабаровском районе в зону подтопления попали 32 жилых дома в селах Бычиха, Новотроицкое, Корсаково-2, Елабуга, Петропавловка, Казакевичево, Мичуринское-1, Воронежское-3, Федоровка, Князе-Волконское, Сергеевка, Свечино, Заозерное, Малышево, Дружба, Некрасовка, а также 32 приусадебных участка и 230 дач. Также вода подтопила автодороги в селах Воронежское-2, Воронежское-3, Малышево, Челны и подъездные пути к населенным пунктам Чернолесье и Ровное.

В городе Бикине в настоящее время остаются подтопленными 5 жилых домов и 67 приусадебных участков. В селе Лермонтовка Бикинского района вода зашла в подвалы 11 жилых домов и на территорию 96 приусадебных участков.

В Нанайском районе в зону подтопления попали 12 приусадебных и 30 земельных участков в селах Синда, Дубовый Мыс, Маяк, Найхин, Славянка. Так же вода подтопила 280 метров дороги между селами Дубовый Мыс и Гасси. В настоящее время проехать к этим населенным пунктам можно со стороны федеральной трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Также подтоплены участки нескольких поселковых дорог в селах Синда, Дада, Найхин, Джонка, Гасси и Славянка.

В Амурском районе Хабаровского края вода подтопила шесть участков дорог между городом Амурском и селом Омми, а также садоводческим товариществом "Энергетик 2", между селом Украинка и поселком Лесной, поселками Литовко и Санболи, селами Джуен и Болонь, а также поселком Лесной и селом Форель. Также вода вышла на два участка внутрипоселковой дороги в селе Ачан.

В районе имени Лазо вода зашла на территорию 91 подворья и 96 земельных участков в селах Прудки, Полетное, Петровичи, Марусино, Соколовка, Переясловка. Частично подтоплены участки автодорог, соединяющие село Черняево с погранзаставами "Аргунская" и "Невельское".

Также 20 августа из-за угрозы подтопления временно закрыт пункт пропуска Покровка-Жаохэ в Бикинском районе Хабаровского края на границе с Китаем.

"С 20 августа приостанавливается международное сообщение в смешанном пункте пропуска Покровка-Жаохэ в связи с подъемом уровня воды в реке Уссури", - сообщила ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы".

В настоящее время в населенных пунктах Хабаровского, Нанайского и Бикинского районов, где складывается самая сложная в регионе ситуация с паводком, дежурят аэромобильные группы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели организуют на реках лодочные переправы, а также доставляют на подтопленные территории продукты питания и предметы первичной необходимости. В районах, куда еще только идет паводок, сотрудники МЧС устанавливают заградительные дамбы, укрепляют берега рек, а также помогают местным жителям вывезти домашний скот и имущество на безопасные территории.

"В результате выпавших и ожидаемых дождей 19-21 августа на южных реках Хабаровского края - Бира, Подхоренок, Хор, Кия, Матай - ожидается повышение уровней воды до отметок неблагоприятного, а местами опасного явления", - отметили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Дальневосточного УГМС.

По данным МЧС, на случай ухудшения ситуации с паводком спасатели развернули на территории края четыре пункта временного размещения (ПВР) вместимостью 125 человек: в Хабаровске на базе средней школы на улице Королева, в селе Корсаково-1 Хабаровского района на базе школы на улице Школьная, в селе Лермонтовка Бикинского района на базе спортзала на улице Дорожная, а также в селе Троицкое Нанайского района на базе спорткомплекса на улице Калинина.

Обозреватель Наталья Пономарева

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