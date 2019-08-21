21.08.19 15:51

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

Interfax-Russia.ru – Более 17 тыс. жилых домов подтопили июльские паводки в Иркутской области. Пострадавшим уже выплатили около 2,5 млрд руб. компенсаций.

Оперативная группа по ликвидации ЧС в Иркутской области уточнила данные по количеству подтопленных жилых помещений в зоне паводков в Приангарье. Их число превысило 17 тыс.

"Общее количество подтопленных жилых помещений составляет 17 тыс. 370. Из них снесено потоком воды – 1 тыс. 300 индивидуальных жилых домов, под снос определено 5 тыс. 143 жилых помещения, под ремонт – 4 тыс. 977 помещений", - сообщила пресс-служба правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе.

Дома в зоне паводка обследовали 16 специализированных организаций. К настоящему времени специалисты осмотрели 7 тыс. 407 домов.

По данным пресс-службы вице-премьера РФ, главы правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС Виталия Мутко, в городе Тулуне, который больше других населенных пунктов региона пострадал от наводнения, для подтопленцев построят новый микрорайон.

"Сейчас идет прокладка инженерных коммуникаций для многоквартирных домов, в которых будут жить люди, потерявшие жилье во время наводнения. Уже заключен контракт на строительство трех жилых домов высотой два этажа. Контракты по остальным домам находятся в стадии согласования", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Всего в Тулуне для пострадавших от наводнения планируется построить 20 двухэтажных многоквартирных домов на 500 квартир. Строить дома будут на участке в 9,5 га. Завершить все работы планируется к октябрю 2020 года.

Также площади под жилую застройку определили и в городе Нижнеудинске, также серьезно пострадавшем от наводнения.

"Определено пять площадок под жилую застройку общей площадью 121,6 гектаров. Застройщики по этим участкам определяются", - сообщила пресс-служба вице-премьера РФ, главы правительственной комиссии по ликвидации ЧС Виталия Мутко.

Так, к примеру, новые частные и многоквартирные дома появятся в микрорайоне "Восточный" на участке в 56,4 гектаров.

"Планируется передать площадку застройщику в срок до 25 августа текущего года, желающие ее освоить уже есть", - уточнил в пресс-службе.

Вторая площадка площадью 1,5 гектара находится в районе улицы Чапаева, 57а. Здесь планируется построить пять двухэтажных домов для 80 семей.

Еще один участок площадью 12 гектаров для строительства многоквартирных домов для подтопленцев выделили в районе улицы Восточный переезд.

"Также определены участки в микрорайоне "Горный" площадью 20,7 гектаров и на улице Снежной площадью 31 гектар, здесь планируется построить многоквартирные и индивидуальные жилых домов", - добавили в пресс-службе вице-премьера.

В пресс-службе отметили, что власти региона решили не переносить исторический центр Нижнеудинска из зоны затопления, а вместо этого построить на реке Уда специальные инженерные сооружения, которые защитят эту часть города при следующем наводнении. При этом новые строительные площадки максимально удалены от зон затопления.

В свою очередь руководитель оперативной рабочей группы, первый замглавы Минстроя РФ Леонид Ставицкий сообщил, что по поручению Мутко оперативная рабочая группа при правительственной комиссии по восстановлению Иркутской области внесла в правительство РФ пообъектный план, в рамках которого пострадавшим от наводнения жителям региона предоставят новое жилье (сначала временное, а затем постоянное), а также окажут все необходимые социальные услуги, включая подготовку детей к школе.

Также до 15 сентября специалисты должны подготовить отдельный комплексный план по восстановлению социальных объектов, который ляжет в основу соответствующей госпрограммы.

Кроме того, по поручению Мутко, в 2019 и 2020 годах специалисты восстановят 25 объектов коммунального хозяйства (в том числе котельные, водозаборы, канализации), которые серьезно пострадали во время паводков. Часть восстановительных работ завершат уже в этом году. Все работы будут завершены к осени 2020 года.

Вместе с тем, Виталий Мутко попросил прокуратуру разобраться с заявлениями на выплаты от граждан, которые не являются жителями Приангарья, однако претендуют на компенсацию после наводнения.

"У нас появляется огромное количество заявлений от людей, которые там (в пострадавших домах Иркутской области - ИФ) не живут и не жили. Давайте посмотрим судебную практику. Одно дело, когда период чрезвычайной ситуации, другое дело сегодня, когда можно спокойно разобраться, имеет ли гражданин право на получение материальной поддержки или нет", - заявил вице-премьер на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Всего к настоящему времени, по его данным, финансовую помощь получили 45 тыс. 353 человека, общая сумма компенсаций составила около 2,5 млрд рублей. При этом за счет судебных решений количество пострадавших постоянно увеличивается.

"Хотел бы, чтобы федеральное министерство и правительство Иркутской области на эту тему обращало внимание", - подчеркнул Мутко.

Всего, по данным на 15 августа, власти Иркутской области выдали пострадавшим от наводнения 470 сертификатов на право получения выплат по утрате жилья. Всего на их получение подано 2 тыс. 447 заявлений.

Кроме того, к настоящему времени власти выплатили единовременные пособия (в размере 10 тыс. рублей) 45 тыс. 175 жителям Иркутской области, пострадавшим от паводков. Еще 6 тыс. 169 граждан получили по 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество первой необходимости. А 16 тыс. 604 человека получили по 100 тыс. рублей за полную утрату имущества первой необходимости.

Также первые выплаты из федерального бюджета начали получать и пострадавшие от наводнения иркутские аграрии.

"В управление федерального казначейства специалистами Минсельхоза и Минфина Иркутской области был направлен реестр для обработки и перечисления средств пострадавшим сельхозпроизводителям. В него вошли четыре сельскохозяйственные организации и 39 крестьянских (фермерских) хозяйств. Деньги переведены на счета получателей", - сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

По данным местных властей, компенсации выплачиваются за потерю урожая, гибель сельскохозяйственных животных, утрату сельхозтехники, оборудования и объектов инфраструктуры. Размер выплаты определяется индивидуально - исходя из фактических понесенных затрат, а также по результатам экспертизы, проведенной специалистами Минсельхоза России. Всего в рамках первого транша из резервного фонда РФ на поддержку пострадавших аграриев Иркутской области направлено 179,6 млн рублей.

Масштабное наводнение затронуло 10 районов Иркутской области. Больше других территорий региона пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Всего в области было подтоплено почти 10,9 тыс. жилых домов, из которых более 5,4 тыс. не подлежит восстановлению.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну паводка. В зону подтопления попали 58 населенных пунктов, в том числе Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 тыс. 984 дома, в которых проживают 5 тыс. 424 человека. Многие дома были подтоплены повторно.

Обозреватель Наталья Пономарева

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